Příměří s Hizballáhem tříští Izrael. Lidé vyšli do ulic

Plesner zdůraznil, že Netanjahu bude muset pracovat na posílení své podpory u pravicového elektorátu, kde 72 % voličů podporuje pokračování bojů s Hizballáhem a pouze 22 % je nakloněno diplomatické dohodě.

Mezi nejhlasitějšími kritiky dohody je ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir, který ji označil za historickou chybu. I přesto Netanjahu preferuje hlasování o příměří pouze v bezpečnostním kabinetu, což by usnadnilo schválení, než kdyby se rozhodovalo v plném kabinetu.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že dohoda o příměří je v závěrečné fázi a její uzavření by mohlo zachránit mnoho životů na obou stranách hranice. Kromě toho by podle něj mohla dohoda vyvinout tlak na Hamás, aby se podřídil podobným jednáním, čímž by mohla přispět k ukončení války v Gaze.

Zatímco politické debaty probíhají, v Izraeli se konají protesty proti dohodě. Skupina "Forum bojujících za sever" označila příměří za "kapitulaci před teroristickou organizací Hizballáh". Protestující tvrdí, že dohoda nepřinese dlouhodobou bezpečnost a naopak zvyšuje riziko dalších konfliktů.

Ačkoli dohoda čelí vnitřnímu i veřejnému odporu, její schválení by mohlo přinést krátkodobou úlevu a stabilitu v regionu. Netanjahuovo rozhodování bude muset zohlednit nejen politické důsledky, ale také širší dopady na bezpečnost a geopolitiku regionu.