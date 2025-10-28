Příměří se bortí. Netanjahu vydal rozkaz k bombardování Pásma Gazy

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý vydal rozkaz armádě, aby provedla intenzivní údery na Pásmo Gazy. Svůj příkaz zdůvodnil obviněním hnutí Hamás z porušení příměří, které bylo zprostředkováno Spojenými státy. V prohlášení, které vydala jeho kancelář, stojí, že premiér Netanjahu po bezpečnostních konzultacích nařídil armádě, aby okamžitě zahájila silné údery v oblasti Gazy.
V reakci na tento krok ozbrojené křídlo Hamásu, Brigády Izz ad-Dín al-Kassáma, oznámilo, že odkládá předání těla dalšího rukojmího, které bylo naplánováno na úterní večer. Toto odložení zdůvodnili jako reakci na to, co označili za "porušení" příměří ze strany Izraele. Oznámení Hamásu přišlo jen několik minut poté, co Netanjahu nařídil vojenské údery a obvinil militanty z porušení dohody o příměří.
Brigády Izz ad-Dín al-Kassáma ve svém prohlášení uvedly, že předání, které bylo naplánováno na úterý, odloží kvůli porušování ze strany Izraele. Zároveň dodaly, že jakákoli izraelská "eskalace ztíží pátrání, vykopávání a vyzvedávání těl". Situace se tak opět vyhrotila krátce po oboustranných obviněních z porušování dohody o klidu zbraní.
Izrael také vetoval návrh zprostředkovatelských zemí, který by vedl k vytvoření mnohostranného týmu pověřeného vstupem do Gazy a vyzvednutím těl zbývajících zesnulých rukojmích. O tomto izraelském odmítnutí informovali deník The Times of Israel dva arabští diplomaté. Původní iniciativa počítala s vytvořením společného pátracího týmu složeného ze zástupců Izraele, USA, Kataru, Turecka a Egypta. Tento tým měl sdílet pokročilé technologie a zpravodajské informace, aby mohl lokalizovat a vyzvednout těla.
Izrael se nicméně důrazně postavil proti tomu, aby jakoukoli roli v Gaze sehrály turecké a katarské síly. Zprostředkovatelé se proto spokojili s náhradním návrhem, na jehož základě vstoupil do Pásma Gazy pouze egyptský pátrací tým. Jeden z arabských diplomatů uvedl, že egyptský tým sice do oblasti dorazil již na začátku týdne, ale zatím se nepodílel na vyzvednutí žádných dalších rukojmích. Podle něj samotná Káhira nedisponuje nezbytnými kapacitami pro splnění tak náročného úkolu.
Izrael potřebu takové iniciativy odmítá a trvá na tom, že Hamás přesně ví, kde se většina, nebo dokonce všechna, z 13 zbývajících těl rukojmích nachází. Skupinu obviňuje z úmyslného zdržování jejich vydání.
Mezitím Netanjahu rozhodl o rozšíření území v Pásmu Gazy, které bude pod kontrolou Izraelských obranných sil (IDF). Toto rozhodnutí přišlo po opakovaných porušeních dohody o příměří ze strany Hamásu, jak informovala hebrejská média. Úřad premiéra se k těmto zprávám odmítl vyjádřit. Podle veřejnoprávního vysílání Kan jedná Netanjahu se staršími americkými představiteli s cílem koordinovat tento krok.
V reakci na izraelské kroky vojenské křídlo Hamásu oznámilo, že odkládá předání těla rukojmího, které bylo původně naplánováno na dnešní 20. hodinu. Ve svém prohlášení Hamás uvedl, že se jedná o reakci na "porušení dohody o příměří ze strany okupanta".
Hamás sice dříve oznámil, že dnes předá tělo rukojmího, které bylo nalezeno v jednom z tunelů, ale situace se změnila poté, co Izrael nařídil obnovení úderů v Gaze. Izraelské jednotky k tomuto kroku přistoupily poté, co teroristé zahájili palbu na vojáky IDF, což představovalo porušení platného příměří.
Zdroj: Libor Novák