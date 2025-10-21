Příměří v Gaze nevydrží, obávají se Trumpovi lidé

Viceprezident Spojených států JD Vance se v úterý během svého projevu v Izraeli snažil mírnit obavy z křehkosti příměří mezi Izraelem a Hamásem. To se stalo navzdory skutečnosti, že někteří představitelé Trumpovy administrativy jsou soukromě znepokojeni z možného selhání dohody, jak uvedly zdroje obeznámené se situací.
„To, co jsme viděli za poslední týden, mi dává velký optimismus, že příměří vydrží,“ prohlásil Vance na tiskové konferenci. Doplnil, že se cítí velmi optimisticky, i když nemůže se 100% jistotou říci, že dohoda bude fungovat.
Vance odmítl stanovit časový harmonogram jak pro návrat ostatků všech izraelských rukojmích, tak pro odzbrojení Hamásu. Uvedl, že to bude "chvíli trvat" a že v Gaze musí být zavedeny bezpečnostní a humanitární struktury.
Vance varoval, že pokud Hamás nedodrží dohodu, "stanou se velmi špatné věci". Odmítl však stanovit explicitní termín, jelikož se jedná o složité záležitosti. Vanceova přítomnost v regionu má alespoň z části zajistit, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu zůstane zavázán dohodě zprostředkované USA. Někteří američtí úředníci se totiž obávají, že by se Netanjahu mohl pokusit dohodu zmařit.
Jeden z amerických úředníků označil Vanceovu misi jako "Bibihlídaní". Další to popsal jako "ukázku síly nejvýše postavené osoby po samotném prezidentovi". Cílem je dát jasně najevo, že příměří musí být dostatečně trvanlivé, aby "přežilo nevyhnutelné potyčky".
Zdroje dodaly, že panuje obecné přesvědčení, že příměří je nejvíce ohroženo v krátkodobém horizontu. Proto se cesta uskutečnila tak brzy po návštěvě prezidenta Trumpa z minulého týdne.
Obavy amerických představitelů vzrostly poté, co Izrael obvinil Hamás z útoku, při kterém o víkendu zemřeli dva vojáci IDF. Izrael reagoval vlnou leteckých úderů, které v Gaze zabily desítky lidí. Američtí úředníci se snažili minimalizovat dopad těchto úderů a zajistit, aby nebylo ohroženo příměří. I když se obě strany navzájem obviňovaly z porušení dohody, nakonec svůj závazek k příměří potvrdily.
Viceprezident Vance v úterý uvedl, že "zprostředkování těchto neshod, jakmile nastanou", bude vyžadovat "neustálé úsilí". Trval na tom, že jeho cesta "nemá nic společného s událostmi za posledních 48 hodin".
Vance byl na tiskové konferenci doprovázen zvláštním vyslancem Trumpa pro Blízký východ Stevem Witkoffem a zetěm Jaredem Kushnerem. Ti jsou v Izraeli, aby začali pracovat na dlouhodobějších cílech prezidentova 20bodového mírového plánu pro region. Witkoff Izrael varoval, že reakce země na násilí ze strany Hamásu musí být úměrná porušení, uvedl izraelský zdroj. Witkoff také zdůraznil, že příštích 30 dní je klíčových pro udržení dohody a přechod k druhé fázi rozhovorů. Izraelci naopak zvyšují tlak na USA, aby zajistily demilitarizaci Hamásu před přechodem k fázi rekonstrukce.
Prezident Trump sám veřejně i soukromě tvrdil, že nedělní útok nebyl dílem vedení Hamásu, ale spíše "vzpoura". Uvedl, že někteří členové Hamásu "byli velmi bouřliví", ale věří, že skupina je stále odhodlána dodržovat příměří a vyjednávat. Trump však pohrozil, že pokud to bude nezbytné, nechá skupinu "vyhladit".
Prezident v úterý na sociálních sítích napsal, že "velcí spojenci" na Blízkém východě a v jeho okolí by "uvítali příležitost" vstoupit do Gazy a "srovnat Hamás", pokud se bude nadále "špatně chovat". Trump sdělil, že těmto nespecifikovaným zemím řekl "zatím ne", protože "stále existuje naděje, že Hamás udělá, co je správné."
Související
Diplomatický průlom, nebo zástěrka? Lidé žijí v agónii, vládnou jim tvůrci nejhorších zvěrstev za poslední dekády
Příměří mezi Izraelem a Hamásem přežilo první zatěžkávací zkoušku. Stále ale platí, oznámil Trump
Aktuálně se děje
před 38 minutami
Netrpělivý a vzteklý Trump je to nejlepší, v co Moskva může doufat. Válku na Ukrajině ukončit nedokáže
před 1 hodinou
Příměří v Gaze nevydrží, obávají se Trumpovi lidé
před 2 hodinami
Bílý dům: Setkání Trumpa s Putinem není zatím v plánu
před 3 hodinami
Rusko testuje na Ukrajině nové klouzavé bomby. Mají dolet až stovky kilometrů
před 4 hodinami
CIA hraje „nejdůležitější roli“ při amerických útocích v Karibiku
před 5 hodinami
Podezřelý se k vraždě v Zábřehu přiznal. Jde o mladistvého
před 6 hodinami
Pod dohledem Babiše. Jednání o vládě pokračují, šéf ANO se ozval z dovolené
před 6 hodinami
Teplé podzimní počasí nevydrží. Klesnou teploty a zesílí vítr, ukazuje předpověď
před 7 hodinami
Cintula dostal 21 let. Zbytek života zaslouženě stráví ve vězení, Slovensko je právní stát
před 7 hodinami
Příměří mezi Izraelem a Hamásem se otřásá: Obě strany se obviňují z porušování, USA zachraňují situaci
před 8 hodinami
Spojenci Ukrajiny se obávají setkání Putina s Trumpem. Na poslední chvíli podporují Kyjev
před 9 hodinami
Trump: Pokud Hamás poruší dohodu, vyhladíme ho
před 10 hodinami
The Guardian: Trump není schopen rozlišit, kdo je na Ukrajině agresor a kdo oběť
před 11 hodinami
Z prezidenta trestancem. Nicolas Sarkozy nastoupil do vězení
před 11 hodinami
Historická chvíle pro Japonsko: Zemi poprvé povede žena, „železná lady“ Takaichi
před 12 hodinami
Pekarová Adamová prozradila důvody, proč končí v politice
před 13 hodinami
CNN: Schůzka Trumpa s Putinem je odložena
před 14 hodinami
Předpověď počasí do poloviny listopadu. Sníh už se může udržet
včera
Metro nejezdilo. Sražené osobě už nepomohli ani záchranáři
včera
Z podezřelého úmrtí v Zábřehu je vražda. Policie zadržela podezřelou osobu
Policie zásadně pokročila s případem podezřelého úmrtí sedmapadesátiletého muže v Zábřehu na Šumpersku v Olomouckém kraji. Pitva prokázala násilnou smrt. Kriminalisté již zadrželi podezřelou osobu.
Zdroj: Jan Hrabě