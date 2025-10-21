Příměří v Gaze nevydrží, obávají se Trumpovi lidé

Libor Novák

21. října 2025 20:53

J. D. Vance, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025
J. D. Vance, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025 Foto: MSC

Viceprezident Spojených států JD Vance se v úterý během svého projevu v Izraeli snažil mírnit obavy z křehkosti příměří mezi Izraelem a Hamásem. To se stalo navzdory skutečnosti, že někteří představitelé Trumpovy administrativy jsou soukromě znepokojeni z možného selhání dohody, jak uvedly zdroje obeznámené se situací.

„To, co jsme viděli za poslední týden, mi dává velký optimismus, že příměří vydrží,“ prohlásil Vance na tiskové konferenci. Doplnil, že se cítí velmi optimisticky, i když nemůže se 100% jistotou říci, že dohoda bude fungovat.

Vance odmítl stanovit časový harmonogram jak pro návrat ostatků všech izraelských rukojmích, tak pro odzbrojení Hamásu. Uvedl, že to bude "chvíli trvat" a že v Gaze musí být zavedeny bezpečnostní a humanitární struktury.

Vance varoval, že pokud Hamás nedodrží dohodu, "stanou se velmi špatné věci". Odmítl však stanovit explicitní termín, jelikož se jedná o složité záležitosti. Vanceova přítomnost v regionu má alespoň z části zajistit, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu zůstane zavázán dohodě zprostředkované USA. Někteří američtí úředníci se totiž obávají, že by se Netanjahu mohl pokusit dohodu zmařit.

Jeden z amerických úředníků označil Vanceovu misi jako "Bibihlídaní". Další to popsal jako "ukázku síly nejvýše postavené osoby po samotném prezidentovi". Cílem je dát jasně najevo, že příměří musí být dostatečně trvanlivé, aby "přežilo nevyhnutelné potyčky".

Zdroje dodaly, že panuje obecné přesvědčení, že příměří je nejvíce ohroženo v krátkodobém horizontu. Proto se cesta uskutečnila tak brzy po návštěvě prezidenta Trumpa z minulého týdne.

Obavy amerických představitelů vzrostly poté, co Izrael obvinil Hamás z útoku, při kterém o víkendu zemřeli dva vojáci IDF. Izrael reagoval vlnou leteckých úderů, které v Gaze zabily desítky lidí. Američtí úředníci se snažili minimalizovat dopad těchto úderů a zajistit, aby nebylo ohroženo příměří. I když se obě strany navzájem obviňovaly z porušení dohody, nakonec svůj závazek k příměří potvrdily.

Viceprezident Vance v úterý uvedl, že "zprostředkování těchto neshod, jakmile nastanou", bude vyžadovat "neustálé úsilí". Trval na tom, že jeho cesta "nemá nic společného s událostmi za posledních 48 hodin".

Vance byl na tiskové konferenci doprovázen zvláštním vyslancem Trumpa pro Blízký východ Stevem Witkoffem a zetěm Jaredem Kushnerem. Ti jsou v Izraeli, aby začali pracovat na dlouhodobějších cílech prezidentova 20bodového mírového plánu pro region. Witkoff Izrael varoval, že reakce země na násilí ze strany Hamásu musí být úměrná porušení, uvedl izraelský zdroj. Witkoff také zdůraznil, že příštích 30 dní je klíčových pro udržení dohody a přechod k druhé fázi rozhovorů. Izraelci naopak zvyšují tlak na USA, aby zajistily demilitarizaci Hamásu před přechodem k fázi rekonstrukce.

Prezident Trump sám veřejně i soukromě tvrdil, že nedělní útok nebyl dílem vedení Hamásu, ale spíše "vzpoura". Uvedl, že někteří členové Hamásu "byli velmi bouřliví", ale věří, že skupina je stále odhodlána dodržovat příměří a vyjednávat. Trump však pohrozil, že pokud to bude nezbytné, nechá skupinu "vyhladit".

Prezident v úterý na sociálních sítích napsal, že "velcí spojenci" na Blízkém východě a v jeho okolí by "uvítali příležitost" vstoupit do Gazy a "srovnat Hamás", pokud se bude nadále "špatně chovat". Trump sdělil, že těmto nespecifikovaným zemím řekl "zatím ne", protože "stále existuje naděje, že Hamás udělá, co je správné."

Pásmo Gazy J. D. Vance

