Princ Harry na Ukrajině. Vyslyšel žádost z epicentra války

Lucie Podzimková

13. září 2025 17:31

Princ Harry
Princ Harry Foto: X / Invictus Games

Princ Harry navázal na úspěšnou návštěvu Velké Británie další překvapivou zahraniční cestou. V pátek dorazil na žádost ukrajinské vlády do Kyjeva. Jako patron her Invictus Games pro trvale zraněné válečné veterány řekl, chce udělat všechno možné, aby pomohl se zotavením tisícovek ukrajinských vojáků, kteří utrpěli zranění ve válce s Ruskem. 

O cestě vévody ze Sussexu informoval britský deník Guardian. Harryho doprovodili členové týmu z nadace Invictus Games Foundation. Všichni společně měli na Ukrajině představit nové iniciativy na pomoc s rehabilitací zraněných vojáků i civilistů. 

"Nedokážeme zastavit válku, ale můžeme udělat všechno, co dokážeme, abychom pomohli s obnovou," řekl princ během noční cesty vlakem do Kyjeva. "Můžeme pokračovat s polidšťováním lidí, kteří se účastní a procházejí si touto válkou. Doufám, že tato cesta k tomu pomůže, protože je snadné se stát necitlivým vůči tomu, co se děje," dodal syn britského krále. 

Podle odhadů z předchozího průběhu letošního roku eviduje Ukrajina nejméně 130 tisíc lidí s trvalými následky z probíhající války. Ukrajinská vláda považuje rehabilitaci sportem za jeden z klíčových programů na pomoc veteránům. 

Princ Harry strávil uplynulé dny na návštěvě rodné Velké Británie. Nejdiskutovanějším momentem byla jeho schůzka s otcem. Král Karel III. a mladší z jeho synů se setkali poprvé od loňského února, kdy Harry narychlo dorazil z USA do Velké Británie, když se dozvěděl, že otci byl diagnostikován blíže nespecifikovaný typ rakoviny. 

Dvojice se ve středu večer sešla v královské rezidenci Clarence House. Buckinghamský palác sdělil, že spolu mluvili nad čajem po dobu přibližně 50 minut. "Ano, má se dobře," řekl princ o otci po setkání, když se ho ptali novináři. Harry se následně odebral na další zastávku své návštěvy. Palác dodal, že nebude setkání dále komentovat. 

Vévoda ze Sussexu dorazil na Britské ostrovy v pondělí, na které připadalo třetí výročí smrti jeho babičky. Harry toho dne zavítal k hrobu zesnulé královny Alžběty II. ve Windsoru a na místě položil věnec. 

Princ Harry opustil britskou královskou rodinu po sňatku s americkou herečkou Meghan Markleovou. Pár se zasnoubil po roce vztahu v listopadu 2017.  Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se nakonec vzali 19. května 2018 v kapli svatého Jiří na zámku Windsor.

Následný vývoj byl ale poněkud překvapující a dospěl do bodu, kdy princ a jeho žena opustili institut královské rodiny. Dnes žijí se synem Archiem a dcerou Lilibet Dianou na západním pobřeží Spojených států. 

Trump si klade podmínky. Na Rusko uvalí další sankce, pokud ho vyslyší členové NATO

Karel Havlíček

ANO trvá na členství Česka v EU a NATO, naznačil Havlíček před volbami

Opoziční hnutí ANO, které je jasným favoritem říjnových sněmovních voleb, nehodlá vstupovat do vlády, jejíž součástí by byly subjekty zpochybňující členství Česka v NATO či Evropské unii. Prohlásil to exministr Karel Havlíček, druhý muž hnutí, v diskuzním pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova. 

Andrej Babiš

Babiš je preferovaným příštím premiérem. Fialu předčili další dva politici

Do sněmovních voleb zbývá necelý měsíc a průzkumy mluví jasně. Opoziční hnutí ANO míří k triumfu, většinu ale s pravděpodobností hraničí s jistotou samo nezíská. Přesto je expremiér Andrej Babiš (ANO) podle šetření agentury Median pro Radiožurnál a web iROZHLAS.cz preferovaným příštím premiérem pro největší skupinu voličů. 

Bojový letoun F-16 (U.S. AirForce), photo by Chandler Cruttenden

Nová mise NATO. Na východ míří další stíhačky, pomáhá i česká armáda

Další členské země NATO se chystají přesunout své jednotky a především stíhačky k východní hranici aliance. Informovala o tom BBC. Jde o reakci na průnik nepřátelských dronů na území Polska, které je naprosto přesvědčeno, že šlo o ruské bezpilotní stoje. K nové misi na východním křídle se již připojili Dánové, Francouzi či Němci. 

Londýn, ilustrační fotografie

Británie uvalila na Rusko sto nových sankcí

Velká Británie uvalila na Rusko sto nových sankcí, které mají za cíl omezit jeho příjmy a vojenské dodávky. Oznámila to britská ministryně zahraničí Yvette Cooper během své návštěvy v Kyjevě. Sankce přicházejí v reakci na nedávné masivní ruské letecké útoky na Ukrajinu a narušení vzdušného prostoru NATO nad Polskem.

Podezřelý ze střeleckého útoku na Charlieho Kirka

FBI zadržela podezřelého z atentátu na Kirka. Úřadům ho předal jeho vlastní otec

Prezident USA Donald Trump s vysokou mírou jistoty uvedl, že byl zadržen podezřelý ze střeleckého útoku na Charlieho Kirka. Tuto informaci nezávisle potvrdily i čtyři další zdroje obeznámené s případem. Zadržený je v tuto chvíli vyslýchán, a to v souvislosti s tragickou střelbou. Na devátou hodinu ranní amerického času byla naplánována tisková konference.

NATO se s obavami dívá na východ. Rusko s Běloruskem po dronech v Polsku zahájily u hranic cvičení

Nedávný průnik ruských dronů do polského vzdušného prostoru a následné vojenské cvičení mezi Ruskem a Běloruskem podle webu France24 vyvolává obavy v zemích na východním křídle NATO. Analytici tvrdí, že tyto události poukázaly na nedostatky v obraně a odstrašovacích schopnostech Aliance.

Zdroj: Libor Novák

