Princ Harry na Ukrajině. Vyslyšel žádost z epicentra války

Princ Harry navázal na úspěšnou návštěvu Velké Británie další překvapivou zahraniční cestou. V pátek dorazil na žádost ukrajinské vlády do Kyjeva. Jako patron her Invictus Games pro trvale zraněné válečné veterány řekl, chce udělat všechno možné, aby pomohl se zotavením tisícovek ukrajinských vojáků, kteří utrpěli zranění ve válce s Ruskem.
O cestě vévody ze Sussexu informoval britský deník Guardian. Harryho doprovodili členové týmu z nadace Invictus Games Foundation. Všichni společně měli na Ukrajině představit nové iniciativy na pomoc s rehabilitací zraněných vojáků i civilistů.
"Nedokážeme zastavit válku, ale můžeme udělat všechno, co dokážeme, abychom pomohli s obnovou," řekl princ během noční cesty vlakem do Kyjeva. "Můžeme pokračovat s polidšťováním lidí, kteří se účastní a procházejí si touto válkou. Doufám, že tato cesta k tomu pomůže, protože je snadné se stát necitlivým vůči tomu, co se děje," dodal syn britského krále.
Podle odhadů z předchozího průběhu letošního roku eviduje Ukrajina nejméně 130 tisíc lidí s trvalými následky z probíhající války. Ukrajinská vláda považuje rehabilitaci sportem za jeden z klíčových programů na pomoc veteránům.
Princ Harry strávil uplynulé dny na návštěvě rodné Velké Británie. Nejdiskutovanějším momentem byla jeho schůzka s otcem. Král Karel III. a mladší z jeho synů se setkali poprvé od loňského února, kdy Harry narychlo dorazil z USA do Velké Británie, když se dozvěděl, že otci byl diagnostikován blíže nespecifikovaný typ rakoviny.
Dvojice se ve středu večer sešla v královské rezidenci Clarence House. Buckinghamský palác sdělil, že spolu mluvili nad čajem po dobu přibližně 50 minut. "Ano, má se dobře," řekl princ o otci po setkání, když se ho ptali novináři. Harry se následně odebral na další zastávku své návštěvy. Palác dodal, že nebude setkání dále komentovat.
Vévoda ze Sussexu dorazil na Britské ostrovy v pondělí, na které připadalo třetí výročí smrti jeho babičky. Harry toho dne zavítal k hrobu zesnulé královny Alžběty II. ve Windsoru a na místě položil věnec.
Princ Harry opustil britskou královskou rodinu po sňatku s americkou herečkou Meghan Markleovou. Pár se zasnoubil po roce vztahu v listopadu 2017. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se nakonec vzali 19. května 2018 v kapli svatého Jiří na zámku Windsor.
Následný vývoj byl ale poněkud překvapující a dospěl do bodu, kdy princ a jeho žena opustili institut královské rodiny. Dnes žijí se synem Archiem a dcerou Lilibet Dianou na západním pobřeží Spojených států.
Stručná informace stačí. Palác potvrdil, že král se setkal s princem Harrym
Princ Harry dorazil do vlasti. Na dnešní smutné výročí nezapomněl
