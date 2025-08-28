Dramatické změny image u členů britské královské rodiny nebývají obvyklé, přesto se v těchto dnech spekuluje o tom, že princezna Kate má nový účes. Velkou debatu vyvolala jedna jediná fotografie.
Princezna Kate byla v neděli vyfocena na sedadle v SUV, které řídil její manžel, princ William. Na zadních sedadlech seděly jejich děti, tedy princ George, princezna Charlotte a princ Louis. Rodina si během dovolené ve Skotsku vyrazila na mši do kostela, zúčastnili se i další členové královské rodiny.
Nejvíce se nicméně řeší image manželky budoucího britského krále. Jak upozornila stanice ABC News, vypadá to, že princezna Kate má světlejší, skoro až blonďaté vlasy. Lidé si však nejsou jistí, zdali opravdu změnila barvu, anebo jen sehrálo roli sluníčko na fotkách.
Kate se s rodinou objevila poprvé na veřejnosti od července, kdy se s princem Williamem a jejich dětmi zúčastnili Trooping the Colour, což je oficiální oslava narozenin panovníka, která se kvůli počasí koná v jiném termínu, než jsou opravdové narozeniny.
William, Kate a jejich tři děti se momentálně připravují na velkou změnu, kterou bude stěhování na novou adresu. Ze současného bydliště Adelaide Cottage se rodina přesune do rozsáhlejšího sídla Forest Lodge, které se také nachází na pozemku hradu Windsor.
Související
Princezna Kate prozradila, co nikdy nepovažovala za důležitější
Princi Williamovi nabídli stěhování. Na místo, kde se psaly dějiny jeho rodiny
Kate Middleton , královská rodina (gbr) , Velká Británie
Aktuálně se děje
před 28 minutami
Princezna Kate budí pozornost i na dovolené. Jedna fotka vyvolala debatu
před 1 hodinou
Zafeiris se dočkal vytouženého přestupu. Po podzimu zamíří ze Slavie do PAOKu
před 2 hodinami
Etna znovu soptila. Leteckou dopravu ale tentokrát nezastavila
před 2 hodinami
Předpověď se naplnila. Tropické teploty byly skutečností, padl jediný rekord
před 3 hodinami
Vláda schválila další antibyrokratický balíček. Rozhodla o dalším daru pro Ukrajinu
před 4 hodinami
Fiala a Pavel řešili konflikty ve světě či státní rozpočet na příští rok
před 4 hodinami
Rusové pohrdají jednáními, reagoval Lipavský na tragický útok na Kyjev
před 6 hodinami
Při druhém největším útoku na Kyjev umíraly i děti. Úspěch, reaguje Kreml
před 6 hodinami
BYD v Evropě válcuje Teslu. Nabízí za kratší dobu nabíjení mnohem větší dojezd
před 7 hodinami
Mnohem podstatnější problém, než si uvědomujeme. Vědci zjistili, kolik mikroplastů každý den vdechneme
před 8 hodinami
OBRAZEM: "Nabízíme lidem alternativu k vládě, která je zklamala." Starostové zahájili ostrou fázi kampaně
před 9 hodinami
Si Ťin-pching ukazuje, kdo drží karty v rukou. Kim Čong-una přiměl k první multilaterální schůzce v historii
před 10 hodinami
Existence samostatné Palestiny může zůstat jen na papíře. Koncept Velkého Izraele počítá i s Nilem a Eufratem, vysvětluje Taterová
před 10 hodinami
Krize se vyostřuje. Trumpův muž označil konflikt na Ukrajině za Módiho válku
před 10 hodinami
Počasí bude nahrávat požárům až do pátku, varovali meteorologové
před 11 hodinami
Papež se obořil na Izrael: Přestaňte kolektivně trestat Palestince
před 12 hodinami
Kreml otočil. Zamítl rozmístění evropských mírových jednotek na Ukrajině
před 13 hodinami
Bílý dům odvolal ředitelku CDC. Odmítla schvalovat nevědecké pokyny
před 14 hodinami
Masivní ruský útok na Kyjev: Nejméně osm mrtvých, desítky zraněných
před 15 hodinami
Počasí na začátku září: Tropické teploty dlouho nevydrží, ochladí se
Na začátku září se počasí ještě ponese v letním duchu. Podle ČHMÚ.cz se příští týden dočkáme aspoň zpočátku tropů, pak se ale ochladí.
Zdroj: Libor Novák