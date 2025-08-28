Princezna Kate budí pozornost i na dovolené. Jedna fotka vyvolala debatu

Lucie Podzimková

28. srpna 2025 22:02

Princezna Kate
Princezna Kate Foto: X / The Prince and Princess of Wales

Dramatické změny image u členů britské královské rodiny nebývají obvyklé, přesto se v těchto dnech spekuluje o tom, že princezna Kate má nový účes. Velkou debatu vyvolala jedna jediná fotografie. 

Princezna Kate byla v neděli vyfocena na sedadle v SUV, které řídil její manžel, princ William. Na zadních sedadlech seděly jejich děti, tedy princ George, princezna Charlotte a princ Louis. Rodina si během dovolené ve Skotsku vyrazila na mši do kostela, zúčastnili se i další členové královské rodiny.

Nejvíce se nicméně řeší image manželky budoucího britského krále. Jak upozornila stanice ABC News, vypadá to, že princezna Kate má světlejší, skoro až blonďaté vlasy. Lidé si však nejsou jistí, zdali opravdu změnila barvu, anebo jen sehrálo roli sluníčko na fotkách.

Kate se s rodinou objevila poprvé na veřejnosti od července, kdy se s princem Williamem a jejich dětmi zúčastnili Trooping the Colour, což je oficiální oslava narozenin panovníka, která se kvůli počasí koná v jiném termínu, než jsou opravdové narozeniny. 

William, Kate a jejich tři děti se momentálně připravují na velkou změnu, kterou bude stěhování na novou adresu. Ze současného bydliště Adelaide Cottage se rodina přesune do rozsáhlejšího sídla Forest Lodge, které se také nachází na pozemku hradu Windsor. 

