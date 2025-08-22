Princezna Kate prozradila, co nikdy nepovažovala za důležitější

Lucie Podzimková

22. srpna 2025 21:56

Princezna Kate a princ William se pochlubili zamilovaným snímkem.
Princezna Kate a princ William se pochlubili zamilovaným snímkem. Foto: Kensington Palace

Léto si užívají i princezna Kate a ostatní členové britské královské rodiny. Manželka prince Williama prozradila, co pro ni znamená aktuální roční období. A na lidi apelovala v tom, co je podle jejích slov opravdu důležité. 

Budoucí královna ve středu například na sociální síti X zveřejnila druhé video ze série Mother Nature (Matka příroda). "Naše životy vzkvétají, když si vážíme pout lásky a přátelství. Nikdy nebylo důležitější ocenit hodnotu toho druhého a Matky přírody," napsala princezna ke klipu.

Záběry podle BBC vznikly v Sheffieldu, Bradfordu či severním Walesu. Kate označila léto za "období hojnosti" a poznamenala, že "jak květiny kvetou a plody dozrávají, i my si připomínáme potenciál vlastního růstu". Sama se tentokrát na záběrech neobjevila. 

První jarně laděný videoklip spatřil světlo světa v květnu. Kromě ní se v něm zahrál i princ William. "Oslavujeme dlouholeté spojení lidstva s přírodou a její schopnost inspirovat nás a pomáhat nám uzdravovat se a růst na mysli, těle i duchu. S tím, jak čelíme výzvám stále složitějšího a digitálnějšího světa, nabývá spojení mezi lidstvem a přírodou ještě většího významu," uvedli manželé na sociální síti X.

Princezna zmínila, jakou roli sehrála příroda při její léčbě s onkologickou diagnózou. Podle všeho důležitou. "Během uplynulého roku byla příroda mým útočištěm," řekla v doprovodném komentáři. "Právě skrze ni můžeme plně pochopit skutečnou propojenost všech věcí, důležitost rovnováhy a důležitost obnovy a odolnosti. Spojení s přírodou nám pomáhá prožít hlubší pochopení sebe sama, světa kolem nás a sebe navzájem," dodala.

Princezna Kate se s blíže nespecifikovaným typem rakoviny potýkala po značnou část loňského roku. Od podzimních měsíců se vrací k plnění pracovních povinností člena královské rodiny. 

