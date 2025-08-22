Princezna Kate prozradila, co nikdy nepovažovala za důležitější

Léto si užívají i princezna Kate a ostatní členové britské královské rodiny. Manželka prince Williama prozradila, co pro ni znamená aktuální roční období. A na lidi apelovala v tom, co je podle jejích slov opravdu důležité.
Budoucí královna ve středu například na sociální síti X zveřejnila druhé video ze série Mother Nature (Matka příroda). "Naše životy vzkvétají, když si vážíme pout lásky a přátelství. Nikdy nebylo důležitější ocenit hodnotu toho druhého a Matky přírody," napsala princezna ke klipu.
Záběry podle BBC vznikly v Sheffieldu, Bradfordu či severním Walesu. Kate označila léto za "období hojnosti" a poznamenala, že "jak květiny kvetou a plody dozrávají, i my si připomínáme potenciál vlastního růstu". Sama se tentokrát na záběrech neobjevila.
První jarně laděný videoklip spatřil světlo světa v květnu. Kromě ní se v něm zahrál i princ William. "Oslavujeme dlouholeté spojení lidstva s přírodou a její schopnost inspirovat nás a pomáhat nám uzdravovat se a růst na mysli, těle i duchu. S tím, jak čelíme výzvám stále složitějšího a digitálnějšího světa, nabývá spojení mezi lidstvem a přírodou ještě většího významu," uvedli manželé na sociální síti X.
Princezna zmínila, jakou roli sehrála příroda při její léčbě s onkologickou diagnózou. Podle všeho důležitou. "Během uplynulého roku byla příroda mým útočištěm," řekla v doprovodném komentáři. "Právě skrze ni můžeme plně pochopit skutečnou propojenost všech věcí, důležitost rovnováhy a důležitost obnovy a odolnosti. Spojení s přírodou nám pomáhá prožít hlubší pochopení sebe sama, světa kolem nás a sebe navzájem," dodala.
Princezna Kate se s blíže nespecifikovaným typem rakoviny potýkala po značnou část loňského roku. Od podzimních měsíců se vrací k plnění pracovních povinností člena královské rodiny.
Související
Princi Williamovi nabídli stěhování. Na místo, kde se psaly dějiny jeho rodiny
Princezna Kate překonala rakovinu. V novém klipu odhalila, co jí pomohlo
Kate Middleton , Velká Británie , královská rodina (gbr)
Aktuálně se děje
před 13 minutami
Princezna Kate prozradila, co nikdy nepovažovala za důležitější
před 1 hodinou
Metro na lince B opět omezí výluka. Cestující musí do tramvají či vlaků
před 2 hodinami
Požár haly v Ostravě zaměstnal hasiče. Lidé dostali doporučení nevětrat
před 3 hodinami
Úctyhodná statistika Helsinek. Autonehody se rok obešly bez úmrtí
před 4 hodinami
Policie odhalila mnohamilionový podvod s covidovými dotacemi pro podnikatele
před 5 hodinami
CNN: Mírová jednání nikam nevedou, Zelenskyj nemůže na svém trvat věčně. Trump nahrává Rusku
před 6 hodinami
Žádná schůzka Putina se Zelenským se nechystá, řekl Lavrov
před 6 hodinami
Víkendové počasí bude na léto chladnější. Ráno padnou teploty místy až k nule
před 6 hodinami
Severokorejci po boku Rusů vysílají jasnou zprávu. Západ se musí probudit
před 7 hodinami
Putin nás chce vlákat do pasti, varuje šéfka unijní diplomacie Kallasová
před 8 hodinami
Otevřou se brány pekla. Izraelský ministr radí Hamásu, co může udělat
před 9 hodinami
Bod zlomu na Ukrajině. Začíná hra o to, kdo se zlomí jako první
před 10 hodinami
Na Strakonicku utekl chovateli býk. Policie ho hledá a před zvířetem varuje
před 10 hodinami
Družbou opět neproudí ropa. Szijjártó se čílí, ukrajinské drony byly úspěšné
před 11 hodinami
Netanjahu chce jednat o propuštění všech rukojmích. Válka pro tuto chvíli pokračuje
před 12 hodinami
Čeští řidiči dostávají dobré zprávy. Ceny klesají, může za to i ruská ropa
před 12 hodinami
Západní vojáci nejsou samospásné řešení. Ukrajinci musí i nadále spoléhat hlavně sami na sebe
před 13 hodinami
Mír v nedohlednu. Rusové neslevují z požadavků, které Kyjev nemůže akceptovat
před 13 hodinami
Porazit Rusko může být nemožné, naznačil Trump. Zelenskyj reaguje
před 15 hodinami
Počasí se o víkendu citelně ochladí. Teploty klesnou pod 20 stupňů
Teploty o víkendu budou tropům na hony vzdálené. Podle ČHMÚ.cz denní maxima klesnou místy pod dvacet stupňů.
Zdroj: Libor Novák