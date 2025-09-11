Přišli debatovat s Kirkem, o chvíli později utíkají v panice. Video z vraždy prominentního konzervativce

Charlie Kirk
Několik chvil předtím, než se ozval výstřel, se shromáždily tisíce studentů na univerzitě v Utahu. Chtěli na vlastní uši slyšet Charlieho Kirka, který byl považován za rockovou hvězdu v konzervativní politice. Třicetiletý aktivista seděl v bílém stanu s heslem „Prove me wrong“ (Dokažte, že se mýlím) a debatoval se studenty. Ti, kteří s ním souhlasili, povzbuzovali, ostatní protestovali. Po několika vteřinách už ale všichni utíkali v panice.

Kulka zasáhla Kirka do krku a způsobeným zraněním podlehl. Smrtí Kirka skončil další díl z mnoha násilných střetů. Na rozdíl od předchozích se však odehrál v přímém přenosu. Drastické záběry, které se objevily na sociálních sítích, ukazují Kirka ležícího v kaluži krve. Tyto obrazy se zaryjí do paměti především mladým konzervativcům, pro které byl Kirk celebritou. Bez ohledu na motiv vraždy z něj udělaly mučedníka.

V minulosti Kirk často varoval před hrozbou násilí ze strany kritiků, kterých měl kvůli svému provokativnímu stylu mnoho. Přesto se nebál cestovat na univerzitní kampaně, kde se politika často přiklání k levici, a debatovat s kýmkoliv, kdo projevil zájem. Zastával se práva na držení zbraně a podporoval tradiční hodnoty. Byl také hlasitým a neomluvitelným stoupencem Donalda Trumpa. Jeho organizace, Turning Point USA, hrála klíčovou roli v získávání voličů pro prezidenta, díky čemuž se Trump vrátil do Bílého domu.

Kirkova vražda je další z řady šokujících případů se střelnými zbraněmi, ale zároveň také z nejdelší řady nedávného politického násilí. Začátkem roku byli zastřeleni dva demokratičtí zákonodárci v Minnesotě, přičemž jeden zemřel na následky zranění. Minulý rok byl cílem dvou pokusů o atentát Donald Trump. Útok na něj během venkovního mítinku má řadu podobností se střelbou v Utahu. Před dvěma lety se útočník s kladivem vloupal do domu tehdejší předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové.

Je těžké odhadnout, kam se americká politika bude ubírat dál, nicméně trajektorie vypadá ponuře. Násilí plodí další násilí. Stále více rozporuplná rétorika, podporovaná sociálními médii, vede k vypjatým emocím a zvyšuje potenciál násilných incidentů. Mnoho aktivistů nyní přemýšlí nad tím, jak zajistit bezpečnost svých veřejných vystoupení. Otázkou však je, zda to vůbec jde, když atentát na Trumpa v Butleru v Pensylvánii, kde se nacházely trénované bezpečnostní složky, byl málem úspěšný.

Pokud se lidé domnívají, že nikdo není v bezpečí a že se veřejný život stává krvavým sportem, bude to mít zhoubný vliv na americkou politiku. Trump ve videu z Oválné pracovny sice uvedl, že jde o "temný moment pro Ameriku", nicméně neváhal a obvinil z vraždy Kirka "radikální levici". Uvedl, že jeho administrativa vypátrá všechny, kteří k "tomuto zvěrstvu a dalšímu politickému násilí" přispěli. Takové komentáře uvítala celá pravice, která v reakci na střelbu volala po tvrdém postupu proti levicovým skupinám.

Mnozí prominentní politici napříč spektrem sice odsoudili politické násilí a vyzvali k ochlazení vyhrocené rétoriky, nicméně v Kongresu se po chvíli ticha za Kirka strhla hádka. To je dalším důkazem, že stranické napětí je stále vysoké.

Místní úřady v Utahu se stále snaží vyrovnat s traumatem, které prožily. Guvernér Spencer Cox, který často mluví o nutnosti snížit teplotu vyhrocené politické rétoriky, označil Ameriku za "zlomený" národ. „Je tohle ono?" zeptal se. „Je tohle výsledek 250 let?" Sám pochybuje o tom, že by se politické násilí v Americe mohlo v dohledné době napravit.

Kdo byl Charlie Kirk? Ovlivňoval myšlení milionů lidí, založil extrémně úspěšnou neziskovou organizaci

Mnozí mladí lidé na americké pravici vnímali Charlieho Kirka jako ikonu. Tento jednatřicetiletý muž se proslavil jako mediální osobnost, autor a podcaster a založil neziskovou organizaci Turning Point USA. Cílem organizace je prosazovat konzervativní politiku na školách a univerzitách a je považována za jednu z nejrychleji rostoucích svého druhu ve Spojených státech.
Charlie Kirk USA (Spojené státy americké)

