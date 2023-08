Putin čeká, jak dopadnou prezidentské volby v USA. Vítězství Trumpa by ohrozilo pomoc Ukrajině

Americká stanice CNN vyzpovídala několik amerických a evropských představitelů ohledně obav z toho, že pro Putina může Bidenova prohra ve volbách roku 2024 znamenat dobré zprávy. Ty se mohou týkat zejména omezení podpory Ukrajině ze strany USA, což by mohlo zlepšit vyjednávací pozici Ruské federace.

Volby jsou pro Rusko zřejmě klíčovým faktorem pro budoucnost jeho agrese. „USA zatím nemají jednoznačné informace o Putinově smýšlení, ani o tom, zda válku záměrně protahuje v naději na vítězství Donalda Trumpa nebo republikánů v prezidentských volbách,“ napsala CNN.

„Nepochybuji o tom, že se Putin snaží vydržet až do voleb v roce 2024,“ poznamenal jeden ze zdrojů americké stanice. „Je to takový slon v porcelánu pro USA, Ukrajinu a Evropu. Putin ví, že mu Trump pomůže. A vědí to i Ukrajinci a naši evropští partneři. Takže i když jsme nic takového výslovně neviděli, musíte podle mě předpokládat, že si to všichni myslí,“ uvedl druhý vysoce postavený zdroj.

Trump se v případě vítězství k podpoře Ukrajiny nezavázal, dokonce tvrdí, že by válku vyřešil „do 24 hodin“. „Podpora Ukrajiny by měla být podmíněna kongresovým vyšetřováním Bidena a jeho rodiny,“ nechal se bývalý republikánský prezident slyšet tento týden.

„Volby v příštím roce situaci komplikují, protože Rusové si myslí, že mají světlo na konci tunelu. Povzbuzuje to Putina, aby si myslel, že může Američany přečkat, protože politická podpora Ukrajiny bude v případě Trumpova vítězství ohrožena,“ vylíčil bývalý velvyslanec USA ve Varšavě Daniel Fried.

I blížící se volby mohou být jedním z faktorů, proč Američané zvyšují tlak na úspěch ukrajinské protiofenzívy. Evropané, Američané i Ukrajinci tak doufají ve výrazné územní zisky. „Bez těchto zisků lze předpokládat, že se Putin pokusí konflikt protahovat, dokud nebudou známy výsledky volebního klání – což v podstatě předejde jakémukoli pokusu o vyjednání ukončení bojů. Tato vyhlídka dodala naléhavost evropským pokusům dodávat na Ukrajinu stále silnější zbraně v naději, že se do příštího roku podaří změnit vývoj na bojišti,“ shrnul anonymně evropský představitel pro CNN.

Současné průzkumy hovoří o tom, že Trump i Biden mají v průzkumech veřejného mínění rovnoměrnou podporu 43 procent. „Ukrajinci chtějí vyhrát nebo mít něco, co změní dlužnou dynamiku, dříve než koncem tohoto roku. Jejich naléhavost má nejrůznější důvody – například to, že Ukrajinci umírají každý den – ale americká prezidentská volba je jedním z nich,“ popsal bývalý velvyslanec USA v Kyjevě Bill Taylor.