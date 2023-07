Putin má s wagnerovci své vlastní plány. Tentokrát ale bez Prigožina

Analytici poukazují na to, že ruský prezident Vladimir Putin řekl, že má v úmyslu zachovat Wagnerovu skupinu jako soudržnou bojovou sílu, nikoli ji rozdělovat. Snaží se však odstranit Jevgenije Prigožina, zakladatele soukromé vojenské společnosti, z jejího .

Putin však nadále trvá na svém směšném tvrzení , že soukromé vojenské společnosti v Rusku neexistují. Navzdory tomu Putin po neúspěšné vzpouře v červnu nabídl příslušníkům Wagnerovy skupiny možnost pokračovat v boji na Ukrajině pod vedením svého původního velitele, uvedla agentura Reuters.

Stalo se tak podle Putina při setkání v Kremlu krátce po vzpouře. Proti návrhu se postavil šéf skupiny Jevgenij Prigožin. Putin tvrdí, že wagnerovcům na setkání udělal mnoho nabídek včetně té, aby dále bojovali na Ukrajině pod stejným velitelem.

"Nic by se nezměnilo. Byli by vedeni člověkem který byl po celou dobu jejich skutečným velitelem," uvedl Putin. Neřekl však, zda bylo podmínkou, aby žoldnéři vstoupili do ruské armády. Proti takovému řešení byl podle Putina šéf skupiny Prigožin. "Mnozí (z wagnerovců v Kremlu) kývali, když jsem o tom mluvil," řekl Putin.

Na druhou stranu tvrdí, že Wagnerova skupina nemůže pokračovat ve své současné podobě, protože neexistuje žádný zákon o soukromých vojenských společnostech. Putin také uvedl, že Wagnerova skupina neexistuje.

Není navíc ani jasné, kolik bojovníků v Rusku zůstalo. Běloruské ministerstvo obrany na svém telegramu informovalo, že Wagnerovci poskytovali výcvik vojákům jednotkám teritoriálních vojsk. Momentálně není jasné, jestli žoldáci na území Běloruska skutečně budou trvale. Ukrajinská strana ale pozoruje úbytek ruských vojáků.

Podle dřívějších zpráv médií se do tábora mají přesunout členové ruské Wagnerovy soukromé vojenské společnosti poté, co wagnerovci podnikli protestní tažení na Moskvu. Informoval o tom běloruský server Zerkalo .

Ruský nezávislý portál Vjorstka dříve napsal, že tábor se staví pro 8000 wagnerovců. Běloruské úřady o nově vzniklém areálu ale oficiálně neinformovaly. V úterý naopak běloruský prezident Alexandr Lukašenko tvrdil, že v Bělorusku žádné tábory pro členy Wagnerovy soukromé vojenské společnosti nevznikají.