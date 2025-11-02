Putin na další setkání s Trumpem nespěchá, prozradila Moskva

Lucie Podzimková

2. listopadu 2025 19:10

Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025)
Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025) Foto: reprofoto ITV News

Na další setkání ruského prezidenta Vladimira Putina s americkým protějškem Donaldem Trumpem podle Moskvy není v tuto chvíli nutné spěchat. Putin a Trump se měli v minulém týdnu sejít v Budapešti, ale na srpnové rozhovory na Aljašce se zatím 

Podle Kremlu v současnosti není jednání prezidentů Ruska a Spojených států potřeba, podotkl Putinův mluvčí Dmitrij Peskov. "V tuto chvíli je potřeba velmi pečlivá práce na detailech problému dohody," řekl pro státní agenturu TASS

Trump ostatně v uplynulých dnech oznámil, že neplánuje další osobní setkání s Putinem, dokud Moskva nebude připravena uzavřít mírovou dohodu týkající se války na Ukrajině. "Musím vědět, že uzavřeme dohodu. Nehodlám mrhat svým časem," citovala amerického prezidenta stanice RFE/RL

Šéf Bílého domu zdůraznil, že si s ruským lídrem rozumí. Z vývoje kolem války na Ukrajině je nicméně zklamaný. "Vždycky jsem měl dobrý vztah s Vladimirem Putinem, ale tohle je velké zklamání. Myslel jsem, že to bude hotové dřív než mír na Blízkém východě," konstatoval. 

Trump a Putin se původně v minulém týdnu měli setkat v Budapešti. Pro Putina by se jednalo o první cestu do členské země Evropské unie od začátku konfliktu na Ukrajině. Americká hlava státu ale naplánované jednání zrušila. 

Válka na Ukrajině trvá přes tři a půl roku. Plnohodnotná ruská invaze do sousední země vypukla 24. února 2022. Úřadující americký prezident po svém letošním návratu do úřadu zesílil snahy o diplomatické řešení konfliktu. Zatím neúspěšně.

před 7 hodinami

Andrew ztratí i poslední armádní poctu. Vládě to nařídil král Karel

Vladimír Putin Dmitrij Peskov Donald Trump Rusko USA (Spojené státy americké) válka na Ukrajině

