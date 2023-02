Putin neplánuje mír, chce dál válčit, poznamenal Stoltenberg

V projevu odsoudil agresivní postoj Ruska a rozhodnutí ruského prezidenta Vladimira Putina vojensky napadnout Ukrajinu. Dodal, že Rusko nesmí vyhrát a že Čína bedlivě sleduje, jakou cenu Ruska za svou agresi platí.

"Bez NATO by Evropa nebyla v bezpečí. Je proto čas alianci rozšířit a posílit," řekl Stoltenberg, který je velkým zastáncem vstupu Finska a Švédska do NATO. Ratifikaci rozšíření aliance ale brzdí Maďarsko a Turecko, obzvláště Ankara je považována za rozhodující. "Je to na Turecku," řekl generální tajemník.

Stoltenberg alianční země vyzval, aby zvýšily výdaje na společnou obranu. "Ano, peníze investované do obrany budou chybět jinde. Nic se ale nevyplatí více než obrana a bezpečnost," dodal.

Šéf NATO hovořil o tom, že napadení Ukrajiny mohlo šokovat, ale nemělo by nikoho překvapit. "Měsíce jsme se snažili Rusko zapojit do diplomatického úsilí," řekl s tím, že Putin se nakonec rozhodl pro válku. "Putin neplánuje mír, ale chce dále válčit, chystá další ofenzivy a mobilizuje stovky tisíc vojáků," varoval.

Podle Stoltenberga Rusko nesmí vyhrát, neboť by to bylo nejen katastrofou pro Ukrajinu, ale i ohrožením Evropy. "Víme, že Peking velmi podrobně sleduje, jak vysokou cenu Moskva platí," řekl. Bezpečnost podle šéfa NATO není regionální záležitostí, ale globální věcí. To, co se dnes děje na Ukrajině, se může stát i v Asii. "U Číny se nesmíme dopustit stejné chyby, jakou jsme udělali s Ruskem," dodal.