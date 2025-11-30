Putin přijme Witkoffa, potvrdil Kreml. Moskva odsoudila ukrajinskou operaci

Lucie Podzimková

30. listopadu 2025 17:01

Vladimir Putin
Vladimir Putin Foto: Kremlin.ru

Ruský prezident Vladimir Putin se příští týden setká s americkým mírovým vyjednavačem Steven Witkoffem, potvrdil Kreml. Moskva zároveň odsoudila ukrajinský útok na ropné tankery v Černém moři. Při námořní operaci byly zasaženy dvě lodě, které jsou považovány za součást ruské stínové flotily. 

Putin přijme amerického speciálního vyslance Witkoffa před odjezdem na státní návštěvu Indie, kterou má absolvovat ve čtvrtek 4. a pátek 5. prosince. Podle ruské státní agentury TASS to uvedl mluvčí prezidenta Dmitrij Peskov. 

Moskva v neděli odsoudila ukrajinskou námořní operaci, při které došlo k poškození tankerů a přístavní infrastruktury v Novorossijsku v Černém moři. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová událost označila za teroristický útok. Zmínila protest Kazachstánu a také turecké výhrady. 

"Chceme vypíchnout, že zařízení civilní energetické infrastruktury, která se stala terčem útoku, hrají důležitou roli v zajišťování globální energetické bezpečnosti a nikdy nebyla předmětem mezinárodních restrikcí," podotkla Zacharovová. 

Záběry ověřené britskou stanicí BBC, která o úspěšné ukrajinské operaci informovala, ukazují námořní drony, jak se velkou rychlostí blíží k oběma lodím. Následuje výbuch, po kterém se z místa exploze vznáší černý kouř do vzduchu. 

Cílem útoku se staly tankery pod jmény Kairos a Virat. Lodě se po mořích pohybovaly pod vlajkou africké Gambie. Podle BBC má jít o plavidla, která jsou součástí ruské stínové flotily, jejímž prostřednictvím Moskva obchází sankce uvalené po začátku války na Ukrajině. Flotilu tvoří převážně starší lodě s podivným vlastnictvím. 

Velké konsorcium pro přepravu ropy The Caspian Pipeline Consortium po události oznámilo, že pozastavuje nakládku ropy v ruském černomořském přístavu Novorossijsk. Podle společnosti, kterou spoluvlastní Rusko, Kazachstán a některé západní firmy, došlo ke značnému poškození kotviště. 

Kazašský ministr zahraničí Aibek Smadiyarov odsoudil útok, protože jeho země si zakládá na stabilních a nepřerušených dodávkách energií. Incident podle slov ministra poškodil vztahy s Ukrajinou. Smadiyarov vyzval Kyjev, aby přijal opatření a zabránil opakování podobných útoků.

Válka na Ukrajině trvá přes tři a půl roku. Plnohodnotná ruská invaze do sousední země vypukla 24. února 2022. Americký prezident Donald Trump sice po svém letošním návratu do úřadu zesílil snahy o diplomatické řešení konfliktu, ale zatím víceméně neúspěšně. 

před 8 hodinami

Ukrajinci zasáhli dva ropné tankery, které vydělávají Moskvě peníze na válku

