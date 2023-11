Putin prozradil ruský přístup k AI. Cílem je omezit používání západních systémů

Putin dnes označil monopolní dominanci "cizích nástrojů" v Rusku za nepřijatelnou a nebezpečnou. "Je absolutně nezbytné používat ruská řešení v oblasti spolehlivých, transparentních a bezpečných systémů umělé inteligence," prohlásil podle TASS.

Rusko podle šéfa Kremlu pracuje na vlastních systémech AI, přičemž zmínil platformy YandexGPT a Šedevrum z dílny společnosti Jandeks a projekty GigaChat a Kandinsky firmy Sber, která je přidruženým podnikem banky Sberbank.

Jako na nebezpečí ze Západu ukázal ruský prezident na internetové vyhledávače, které jsou podle jeho názoru zaujaté, takže neukazují dostatečné množství výsledků souvisejících s Ruskem. Vývojáře obvinil z toho, že se vyhledávače jejich vinou řídí pouze podle souborů dat v anglickém jazyce.

Rusko by podle hlavy státu mělo mít takové zákony, aby bylo vůči vývoji umělé inteligence co možná nejvstřícnější. Vysoké školy by například měly rozšířit programy zaměřené na tuto oblast. Putin míní, že i vláda by na vědu a výzkum v této oblasti mohla dávat více finančních prostředků.