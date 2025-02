"Raději peklo v Gaze, než uposlechnout Trumpa." Palestinci mají o svém osudu jasno

„Nemyslím si, že by se lidé měli vracet do Gazy,“ prohlásil Trump při úterním setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. „Proč by se tam chtěli vracet? To místo bylo peklem,“ dodal. Bylo to už podruhé během týdne, co naznačil, že by Palestinci měli Gazu opustit.

Trumpovy výroky vyvolaly ostrou kritiku po celém světě a mezi Palestinci rozhořčení a odpor. Amir Karaja, který se snaží opravit trosky svého domu v táboře Nuseirat ve střední Gaze, pro CNN uvedl, že nikdy neodejde.

„Jsme tady pevně zakořenění. To je naše země a my jsme její praví a poctiví vlastníci. Nebudu vysídlen. Ani Trump, ani nikdo jiný nás z Gazy nevytrhne.“

Podobně se vyjádřila Iyam Jahjouh, která stále přebývá ve zbytku svého těžce poškozeného domu. „Neopustíme svou zemi ani domovy, navzdory veškerému ničení. Zůstaneme tady, ať se děje cokoliv.“

Navzdory tomu, že 70 % z 2,1 milionu obyvatel Gazy jsou již nyní registrovaní uprchlíci, mnozí odmítají opustit území, kde žili jejich předkové.

Palestinci se obávají opakování Nakby – hromadného vysídlení, ke kterému došlo při vzniku Izraele v roce 1948, kdy bylo přibližně 700 000 Palestinců vyhnáno nebo přinuceno uprchnout.

„Po roce a půl bombardování, hladovění a utrpení Gazu jen tak neopustíme. Raději zůstaneme v pekle Gazy než v ráji jiné země,“ říká Ahmad Safi, prodejce zeleniny na trhu v Khan Júnisu.

Stejně to vidí i Awatef Abu Sitta: „Dětem zničili domovy, náš dům je z poloviny v troskách. Ale i kdyby nám dali vily a paláce, neodejdeme.“

Příměří mezi Izraelem a Hamásem umožnilo statisícům Palestinců vrátit se do severní Gazy. Podle vládního mediálního úřadu v Gaze se během prvních 72 hodin po otevření cest vrátilo přes 500 000 lidí.

Mnozí příchod domů oslavují jako vítězství, i když naleznou jen ruiny. Saleh Al-Sawalha z Džabalíje říká: „Byl jsem vysídlen už dvanáctkrát. Přesunuli jsme se z jednoho místa na druhé, byli jsme vyčerpaní. Ale doma je doma – a proto se vracíme.“

Trump v lednu prohlásil, že by Palestinci mohli být přesídleni do Egypta nebo Jordánska, což vyvolalo ostré reakce nejen v arabském světě, ale i mezi mezinárodními organizacemi.

„Tento nápad je absurdní,“ reagoval Awni Al Wadia, který byl nucen opustit svůj domov na severu Gazy. „Tuhle rétoriku už jsme slyšeli – v roce 1967 nám také tvrdili, že přesídlení bude jen dočasné. A přitom dodnes zůstáváme vysídleni.“

Přes všechny Trumpovy návrhy i historické zkušenosti Palestinci odmítají opustit svou domovinu. „To je poslední věc, kterou bychom udělali,“ vzkazuje Al Wadia.