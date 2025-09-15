Robinson se k atentátu na Kirka nepřiznal. Vyšetřovatelé jsou odkázáni pouze na jeho okolí

Vyšetřování vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka stále pokračuje. Policie oznámila, že má ve vazbě dvaadvacetiletého Tylar Robinsona, který je obviněn z vraždy. Guvernér Utahu Spencer Cox uvedl, že Robinson odmítá s úřady spolupracovat, nicméně policie stále odkrývá nové informace, které by mohly objasnit motiv útoku.
Tyler Robinson je studentem třetího ročníku elektrotechnického oboru, který vyrostl na předměstí Washingtonu v Utahu. Přesto, že se Robinson k činu nepřiznal, vyšetřovatelé získávají informace od jeho rodiny, přátel a známých. V neděli byl přesunut do speciální vězeňské jednotky, kde bude pod dohledem, dokud nebude dokončeno psychiatrické vyšetření.
Na kulkách, které byly nalezeny v pušce u místa činu, byly vyryté různé nápisy, které poukazují na herní kulturu a "dark net". Byly tam například šipky, které jsou ovládáním pro útok v populární videohře Helldivers 2, nebo texty z italské protifašistické písně „Bella ciao“.
Vyšetřovatelé také zkoumají, zda by motivem mohl být vztah Robinsona a jeho spolubydlícího, který je transgender a který prý s vyšetřovateli spolupracuje. Ačkoli Robinson pochází z konzervativní rodiny, podle guvernéra Coxe se zdá, že byl hluboce indoktrinován levicovou ideologií.
Atentát na Charlieho Kirka vyvolal vlnu znepokojení ve Washingtonu napříč politickým spektrem. Senátor Mark Kelly, jehož manželka byla postřelena v roce 2011, varoval před narůstající politickou násilností v zemi. Řekl, že politici musí být opatrní na svá slova, protože je jim nasloucháno.
S jeho názorem souhlasí i senátor John Curtis. Mluvčí sněmovny Mike Johnson ujistil, že pracuje na zabezpečení svých členů, a na základě útoků, které se letos odehrály v Minnesotě, zvýšila americká Sněmovna reprezentantů financování na ochranu svých členů.
Související
Muž podezřelý ze zabití Charlieho Kirka s policií nekomunikuje. Podle úřadů se radikalizoval
První slova vdovy: Nic nekončí, hlas Charlieho tady zůstane, naznačila Kirková
Aktuálně se děje
před 24 minutami
Robinson se k atentátu na Kirka nepřiznal. Vyšetřovatelé jsou odkázáni pouze na jeho okolí
před 1 hodinou
Rusko nemá vojáky? Cvičení u polských hranic je výrazně menší, než před čtyřmi lety
před 2 hodinami
Rusové se do EU už tak lehce nedostanou. Nová pravidla jim zpřísní vstup
před 3 hodinami
Mimořádně teplé počasí letos způsobilo škody za desítky miliard eur
před 4 hodinami
Izrael útokem v Kataru překročil veškeré hranice, zaznělo v OSN
před 4 hodinami
Hackeři mění pole působnosti. Stále častěji cílí na obrovské zaoceánské lodě
před 5 hodinami
Le Penová a Orbán zahájili právní bitvu s Evropskou unií
před 6 hodinami
Muž podezřelý ze zabití Charlieho Kirka s policií nekomunikuje. Podle úřadů se radikalizoval
před 7 hodinami
Dynamické počasí se během týdne stabilizuje. Nejtepleji bude o víkendu
včera
Vstřícný krok prince Harryho. Cesta bude dlouhá, konstatují experti
včera
Nechutný skandál v dorostenecké lize. Začínajícího rozhodčího tam trenér začal škrtit
včera
Pokrok nezastavíš. Důchody porostou, ale papírové oznámení už nedorazí každému
včera
V Praze hořelo v bytě. Z domu se evakuovaly desítky lidí
včera
Týden deštivého počasí. Meteorologové ozřejmili, proč v Česku tolik pršelo
včera
Fico a Orbán mají problém. Američané na ně tlačí ohledně ruských fosilních paliv
včera
České vrtulníky jsou na cestě do Polska, potvrdila Černochová
včera
SPD přestane pouštět píseň Bereniky Kohoutové. Pochybení ale odmítá
včera
Další sabotáž mírové dohody. Netanjahu čelí kritice od rodin rukojmích
včera
Drama v Praze. Policie zajistila dva muže, roli sehrál alkohol
včera
ANO před Spolu a SPD, ukazuje průzkum. Piráti míří před Starosty a nezávislé
Necelý měsíc před volbami by se do Poslanecké sněmovny dostalo sedm uskupení. V čele zůstává opoziční hnutí ANO, které je jasným favoritem říjnového hlasování. Zajímavý vývoj nastal u Pirátů, kterým se podařilo dotáhnout na Starosty a nezávislé. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News.
Zdroj: Jan Hrabě