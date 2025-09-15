Robinson se k atentátu na Kirka nepřiznal. Vyšetřovatelé jsou odkázáni pouze na jeho okolí

Tyler Robinson
Vyšetřování vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka stále pokračuje. Policie oznámila, že má ve vazbě dvaadvacetiletého Tylar Robinsona, který je obviněn z vraždy. Guvernér Utahu Spencer Cox uvedl, že Robinson odmítá s úřady spolupracovat, nicméně policie stále odkrývá nové informace, které by mohly objasnit motiv útoku.

Tyler Robinson je studentem třetího ročníku elektrotechnického oboru, který vyrostl na předměstí Washingtonu v Utahu. Přesto, že se Robinson k činu nepřiznal, vyšetřovatelé získávají informace od jeho rodiny, přátel a známých. V neděli byl přesunut do speciální vězeňské jednotky, kde bude pod dohledem, dokud nebude dokončeno psychiatrické vyšetření.

Na kulkách, které byly nalezeny v pušce u místa činu, byly vyryté různé nápisy, které poukazují na herní kulturu a "dark net". Byly tam například šipky, které jsou ovládáním pro útok v populární videohře Helldivers 2, nebo texty z italské protifašistické písně „Bella ciao“.

Vyšetřovatelé také zkoumají, zda by motivem mohl být vztah Robinsona a jeho spolubydlícího, který je transgender a který prý s vyšetřovateli spolupracuje. Ačkoli Robinson pochází z konzervativní rodiny, podle guvernéra Coxe se zdá, že byl hluboce indoktrinován levicovou ideologií.

Atentát na Charlieho Kirka vyvolal vlnu znepokojení ve Washingtonu napříč politickým spektrem. Senátor Mark Kelly, jehož manželka byla postřelena v roce 2011, varoval před narůstající politickou násilností v zemi. Řekl, že politici musí být opatrní na svá slova, protože je jim nasloucháno.

S jeho názorem souhlasí i senátor John Curtis. Mluvčí sněmovny Mike Johnson ujistil, že pracuje na zabezpečení svých členů, a na základě útoků, které se letos odehrály v Minnesotě, zvýšila americká Sněmovna reprezentantů financování na ochranu svých členů.

