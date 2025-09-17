Robinson se měl k atentátu na Kirka přiznat svému spolubydlícímu

Libor Novák

17. září 2025 9:16

Tyler Robinson
Tyler Robinson Foto: Reprofoto

Podle prokuratury se muž, který je obviněn ze zastřelení aktivisty Charlieho Kirka, k činu přiznal v tajné zprávě pro svého spolubydlícího, který byl zároveň jeho partnerem. Tyler Robinson je nyní obviněn ze sedmi trestných činů a prokuratura pro něj žádá trest smrti.

Podle obžaloby vzkaz spolubydlícímu zněl: „Měl jsem příležitost zbavit se Charlieho Kirka, a tak jsem to udělal.“ Dále se v obžalobě uvádí, že Robinson svému partnerovi v textové zprávě napsal, že Kirka zastřelil, protože "už měl jeho nenávisti dost“. Obviněný také údajně řekl, že „některou nenávist nelze vyjednat“.

Robinson je v současné době ve vazbě bez možnosti propuštění na kauci. Jeho DNA bylo nalezeno na spoušti pušky, která se pravděpodobně použila při útoku. Podle obžaloby byl Kirk zastřelen jedinou ranou vystřelenou ze střechy ve chvíli, kdy promlouval na Utah Valley University. Obviněný byl zatčen minulý týden, po více než 33 hodinách intenzivního pátrání.

Podle prokurátora rodiče obviněného přemluvili, aby se vzdal policii. Právě oni na základě videa, které zveřejnila policie, pojali podezření, že jejich syn je pachatelem. Když mu zavolali, řekl, že byl v den střelby doma nemocný.

Otec ho konfrontoval později a Robinson se prý zmínil o tom, že by si mohl vzít život, pokud by měl jít do vězení. Rodiče ho s pomocí rodinného přítele, který je ve výslužbě, přesvědčili, aby se vzdal policii.

Prokuratura obvinila Robinsona také z manipulace se svědky, protože nařídil svému partnerovi, aby smazal jejich zprávy a mlčel, pokud ho bude vyslýchat policie. Partner obviněného s vyšetřovateli spolupracuje.

Robinson je obviněn z vraždy, neoprávněné střelby ze zbraně, dvojího maření spravedlnosti, dvojího ovlivňování svědků a spáchání násilného trestného činu za přítomnosti dětí.

Guvernér Utahu Spencer Cox uvedl, že Robinson odmítá s úřady spolupracovat, nicméně policie stále odkrývá nové informace, které by mohly objasnit motiv útoku.

Tyler Robinson je studentem třetího ročníku elektrotechnického oboru, který vyrostl na předměstí Washingtonu v Utahu. Přesto, že se Robinson k činu nepřiznal, vyšetřovatelé získávají informace od jeho rodiny, přátel a známých. V neděli byl přesunut do speciální vězeňské jednotky, kde bude pod dohledem, dokud nebude dokončeno psychiatrické vyšetření.

Na kulkách, které byly nalezeny v pušce u místa činu, byly vyryté různé nápisy, které poukazují na herní kulturu a "dark net". Byly tam například šipky, které jsou ovládáním pro útok v populární videohře Helldivers 2, nebo texty z italské protifašistické písně „Bella ciao“.

Vyšetřovatelé také zkoumají, zda by motivem mohl být vztah Robinsona a jeho spolubydlícího, který je transgender a který prý s vyšetřovateli spolupracuje. Ačkoli Robinson pochází z konzervativní rodiny, podle guvernéra Coxe se zdá, že byl hluboce indoktrinován levicovou ideologií.

Atentát na Charlieho Kirka vyvolal vlnu znepokojení ve Washingtonu napříč politickým spektrem. Senátor Mark Kelly, jehož manželka byla postřelena v roce 2011, varoval před narůstající politickou násilností v zemi. Řekl, že politici musí být opatrní na svá slova, protože je jim nasloucháno.

