Robinson se měl k atentátu na Kirka přiznat svému spolubydlícímu

Podle prokuratury se muž, který je obviněn ze zastřelení aktivisty Charlieho Kirka, k činu přiznal v tajné zprávě pro svého spolubydlícího, který byl zároveň jeho partnerem. Tyler Robinson je nyní obviněn ze sedmi trestných činů a prokuratura pro něj žádá trest smrti.
Podle obžaloby vzkaz spolubydlícímu zněl: „Měl jsem příležitost zbavit se Charlieho Kirka, a tak jsem to udělal.“ Dále se v obžalobě uvádí, že Robinson svému partnerovi v textové zprávě napsal, že Kirka zastřelil, protože "už měl jeho nenávisti dost“. Obviněný také údajně řekl, že „některou nenávist nelze vyjednat“.
Robinson je v současné době ve vazbě bez možnosti propuštění na kauci. Jeho DNA bylo nalezeno na spoušti pušky, která se pravděpodobně použila při útoku. Podle obžaloby byl Kirk zastřelen jedinou ranou vystřelenou ze střechy ve chvíli, kdy promlouval na Utah Valley University. Obviněný byl zatčen minulý týden, po více než 33 hodinách intenzivního pátrání.
Podle prokurátora rodiče obviněného přemluvili, aby se vzdal policii. Právě oni na základě videa, které zveřejnila policie, pojali podezření, že jejich syn je pachatelem. Když mu zavolali, řekl, že byl v den střelby doma nemocný.
Otec ho konfrontoval později a Robinson se prý zmínil o tom, že by si mohl vzít život, pokud by měl jít do vězení. Rodiče ho s pomocí rodinného přítele, který je ve výslužbě, přesvědčili, aby se vzdal policii.
Prokuratura obvinila Robinsona také z manipulace se svědky, protože nařídil svému partnerovi, aby smazal jejich zprávy a mlčel, pokud ho bude vyslýchat policie. Partner obviněného s vyšetřovateli spolupracuje.
Robinson je obviněn z vraždy, neoprávněné střelby ze zbraně, dvojího maření spravedlnosti, dvojího ovlivňování svědků a spáchání násilného trestného činu za přítomnosti dětí.
Guvernér Utahu Spencer Cox uvedl, že Robinson odmítá s úřady spolupracovat, nicméně policie stále odkrývá nové informace, které by mohly objasnit motiv útoku.
Tyler Robinson je studentem třetího ročníku elektrotechnického oboru, který vyrostl na předměstí Washingtonu v Utahu. Přesto, že se Robinson k činu nepřiznal, vyšetřovatelé získávají informace od jeho rodiny, přátel a známých. V neděli byl přesunut do speciální vězeňské jednotky, kde bude pod dohledem, dokud nebude dokončeno psychiatrické vyšetření.
Na kulkách, které byly nalezeny v pušce u místa činu, byly vyryté různé nápisy, které poukazují na herní kulturu a "dark net". Byly tam například šipky, které jsou ovládáním pro útok v populární videohře Helldivers 2, nebo texty z italské protifašistické písně „Bella ciao“.
Vyšetřovatelé také zkoumají, zda by motivem mohl být vztah Robinsona a jeho spolubydlícího, který je transgender a který prý s vyšetřovateli spolupracuje. Ačkoli Robinson pochází z konzervativní rodiny, podle guvernéra Coxe se zdá, že byl hluboce indoktrinován levicovou ideologií.
Atentát na Charlieho Kirka vyvolal vlnu znepokojení ve Washingtonu napříč politickým spektrem. Senátor Mark Kelly, jehož manželka byla postřelena v roce 2011, varoval před narůstající politickou násilností v zemi. Řekl, že politici musí být opatrní na svá slova, protože je jim nasloucháno.
Související
Robinson se k atentátu na Kirka nepřiznal. Vyšetřovatelé jsou odkázáni pouze na jeho okolí
Muž podezřelý ze zabití Charlieho Kirka s policií nekomunikuje. Podle úřadů se radikalizoval
Aktuálně se děje
před 13 minutami
Robinson se měl k atentátu na Kirka přiznat svému spolubydlícímu
před 57 minutami
Z Gazy prchají desítky tisíc lidí. Přesto většina obyvatel zůstává, nemají kam jít
před 2 hodinami
Počasí se po víkendu navrátí od babího léta k podzimu, naznačuje výhled
včera
Robert Redford byl skvělý, zavzpomínal Trump na zesnulého herce
včera
OBRAZEM: Babiš nebyl sám. Nejvýraznější tváře ANO oslovovali voliče v Brně
včera
Zemřel bývalý poslanec Václav Žák, byl signatářem Charty 77
včera
Překvapivý scénář není vyloučen. ANO míří k triumfu, ale otazníky zůstávají
včera
Petr Pavel vstoupí do předvolební vřavy. Připravuje projev v televizi
včera
Výhled počasí na měsíc. Meteorologové naznačili, jak se budou vyvíjet teploty
včera
Tři cizinci uprchli z detenčního zařízení. Po dvou policisté pátrají
včera
Kam se poděly děti unesené z Ukrajiny? Rusko zřídilo stovky táborů, v nichž jim vymývá mozky
včera
OSN: Izrael se snaží vymazat palestinskou kulturu z Gazy. Tel Aviv obvinění z genocidy odmítá
včera
Prezident Pavel vystoupí před volbami s projevem k národu
včera
Zemřel slavný americký herec Robert Redford
včera
Obsazení Gazy je největší operací od začátku války. Nelíbí se ani izraelským velitelům
včera
USA jej měly ochránit, to se ale nestalo. Izraelský úder v Kataru otřásl celým arabským světem
včera
Návod, jak volit. Roli hrají emoce, na jednu věc byste ale neměli rezignovat
včera
"Noc se změnila v peklo, bomby byly všude." Válka v Gaze nabrala nové obrátky
včera
Podpora komunistů sílí. Do Sněmovny by se dostali i Motoristé, ukazuje průzkum
včera
Zelenskyj vyzval Trumpa, aby zaujal jasný postoj vůči Rusku
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zaujal jasný postoj vůči Rusku, který by zahrnoval uvalení sankcí a bezpečnostní záruky pro Ukrajinu.
Zdroj: Libor Novák