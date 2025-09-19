Rodiče ho odvedli do kanceláře šerifa. Jak se Robinson přiznal k vraždě Charlieho Kirka?

Zhruba třicetihodinové pátrání po muži, který je obviněn z vraždy politického aktivisty Charlieho Kirka, skončilo poklidně. Podezřelý Tyler Robinson (22) se sám vzdal na místní policejní stanici, doprovázen svými rodiči. Server CNN nyní prozradil podrobnosti, jak vše probíhalo.
Zpráva o Kirkově zabití se rychle rozšířila po celém světě. FBI následně zveřejnila záběry podezřelého a požádala veřejnost o pomoc. Robinsonova matka si všimla podobnosti svého syna s mužem na obrázcích den po střelbě a zavolala mu. Syn jí řekl, že je nemocný a je doma ve svém bytě.
Rodiče ale měli pochybnosti, a když Robinsonův otec zjistil, že zbraň, která měla být použita, se nápadně podobá té, kterou synovi daroval, poprosil ho, aby mu ji vyfotil. Mezitím Tyler Robinson poslal textovou zprávu svému spolubydlícímu, ve které mu napsal, že ví o pátrání po vrahovi a o snaze svého otce ho zkontaktovat.
Nakonec se Robinsonovi rodiče se synem telefonicky spojili a přiměli ho, aby se s nimi sešel u nich doma. Při schůzce jim Robinson naznačil, že on je ten, kdo střílel, a řekl, že nechce jít do vězení. Také jim řekl, že má sebevražedné myšlenky. Robinson svým rodičům vysvětlil, že „je příliš mnoho zla a ten chlap (Kirk) šíří příliš mnoho nenávisti.“ Otec a matka ho přiměli, aby se poradil s rodinným přítelem, který dříve pracoval u policie.
Ten samý den kolem osmé večer zavolal šerifovi z Washington County Nateu Brooksbymu, který měl na starosti vyšetřování střelby, s třesoucím se hlasem. Brooksby uvedl, že věděl, že jde o legitimní informaci, protože svému příteli věří. Ten mu pak řekl, že Robinsonova rodina se snaží přesvědčit syna, aby se vzdal. Brooksby okamžitě informoval své kolegy z Utahu, že podezřelý je ve Washington County a snaží se ho přimět, aby se vzdal. O hodinu později dorazil Robinson na šerifův úřad v doprovodu rodičů a rodinného přítele.
Brooksby řekl, že Robinson věděl, že jeho dopadení je nevyhnutelné. Bál se ale, že by mohl být zastřelen policií. Proto byla sjednána dohoda, že jeho zatčení proběhne co nejklidněji. Robinson, který nebyl spoután, seděl v místnosti na gauči s rodiči, a čekal, až dorazí vyšetřovatelé. Poté byl odvezen do Utah County, kde byl obviněn z vraždy. Prokurátoři oznámili, že pro něj budou požadovat trest smrti.
Robinsonova matka vypověděla, že její syn v posledním roce „se začal přiklánět spíše k levici,“ a stal se zastáncem práv gayů a transgenderových osob. Kirk byl naopak velkým kritikem práv transgenderových osob a chtěl sdružovat mladé lidi, kteří podporují tradiční genderové role.
Robinson podle soudních dokumentů zanechal doma vzkaz. Stálo v něm, že měl příležitost „odstranit Charlieho Kirka“ a že ji využije. Šerif Brooksby řekl, že Robinsonova rodina mu důvěřovala a proto věděla, že se na něj mohou obrátit a on pomůže zajistit poklidné a klidné zatčení.
