Rodiče ho odvedli do kanceláře šerifa. Jak se Robinson přiznal k vraždě Charlieho Kirka?

Libor Novák

19. září 2025 15:37

Tyler Robinson
Tyler Robinson Foto: Reprofoto

Zhruba třicetihodinové pátrání po muži, který je obviněn z vraždy politického aktivisty Charlieho Kirka, skončilo poklidně. Podezřelý Tyler Robinson (22) se sám vzdal na místní policejní stanici, doprovázen svými rodiči. Server CNN nyní prozradil podrobnosti, jak vše probíhalo.

Zpráva o Kirkově zabití se rychle rozšířila po celém světě. FBI následně zveřejnila záběry podezřelého a požádala veřejnost o pomoc. Robinsonova matka si všimla podobnosti svého syna s mužem na obrázcích den po střelbě a zavolala mu. Syn jí řekl, že je nemocný a je doma ve svém bytě.

Rodiče ale měli pochybnosti, a když Robinsonův otec zjistil, že zbraň, která měla být použita, se nápadně podobá té, kterou synovi daroval, poprosil ho, aby mu ji vyfotil. Mezitím Tyler Robinson poslal textovou zprávu svému spolubydlícímu, ve které mu napsal, že ví o pátrání po vrahovi a o snaze svého otce ho zkontaktovat.

Nakonec se Robinsonovi rodiče se synem telefonicky spojili a přiměli ho, aby se s nimi sešel u nich doma. Při schůzce jim Robinson naznačil, že on je ten, kdo střílel, a řekl, že nechce jít do vězení. Také jim řekl, že má sebevražedné myšlenky. Robinson svým rodičům vysvětlil, že „je příliš mnoho zla a ten chlap (Kirk) šíří příliš mnoho nenávisti.“ Otec a matka ho přiměli, aby se poradil s rodinným přítelem, který dříve pracoval u policie.

Ten samý den kolem osmé večer zavolal šerifovi z Washington County Nateu Brooksbymu, který měl na starosti vyšetřování střelby, s třesoucím se hlasem. Brooksby uvedl, že věděl, že jde o legitimní informaci, protože svému příteli věří. Ten mu pak řekl, že Robinsonova rodina se snaží přesvědčit syna, aby se vzdal. Brooksby okamžitě informoval své kolegy z Utahu, že podezřelý je ve Washington County a snaží se ho přimět, aby se vzdal. O hodinu později dorazil Robinson na šerifův úřad v doprovodu rodičů a rodinného přítele.

Brooksby řekl, že Robinson věděl, že jeho dopadení je nevyhnutelné. Bál se ale, že by mohl být zastřelen policií. Proto byla sjednána dohoda, že jeho zatčení proběhne co nejklidněji. Robinson, který nebyl spoután, seděl v místnosti na gauči s rodiči, a čekal, až dorazí vyšetřovatelé. Poté byl odvezen do Utah County, kde byl obviněn z vraždy. Prokurátoři oznámili, že pro něj budou požadovat trest smrti.

Robinsonova matka vypověděla, že její syn v posledním roce „se začal přiklánět spíše k levici,“ a stal se zastáncem práv gayů a transgenderových osob. Kirk byl naopak velkým kritikem práv transgenderových osob a chtěl sdružovat mladé lidi, kteří podporují tradiční genderové role.

Robinson podle soudních dokumentů zanechal doma vzkaz. Stálo v něm, že měl příležitost „odstranit Charlieho Kirka“ a že ji využije. Šerif Brooksby řekl, že Robinsonova rodina mu důvěřovala a proto věděla, že se na něj mohou obrátit a on pomůže zajistit poklidné a klidné zatčení. 

před 7 hodinami

Televize, které kritizují Trumpa, by mohly přijít o licenci, navrhuje prezident USA

Související

Tyler Robinson

Robinson se měl k atentátu na Kirka přiznat svému spolubydlícímu

Podle prokuratury se muž, který je obviněn ze zastřelení aktivisty Charlieho Kirka, k činu přiznal v tajné zprávě pro svého spolubydlícího, který byl zároveň jeho partnerem. Tyler Robinson je nyní obviněn ze sedmi trestných činů a prokuratura pro něj žádá trest smrti.

Více souvisejících

Tyler Robinson Charlie Kirk

Aktuálně se děje

před 33 minutami

před 1 hodinou

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Nový nemocný muž Evropy? Francie se zmítá v obrovském chaosu

Podle italských médií se Francie potýká s velkým politickým chaosem. Za necelé dva roky se v zemi vystřídalo pět premiérů, což je stav, který předčí i poválečnou nestabilitu v Itálii. Po předčasných volbách v červenci 2024 navíc francouzský parlament nedokáže vytvořit většinu, která by byla schopna schválit státní rozpočet.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Aktualizováno před 4 hodinami

Otevírání obálky s posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka Prohlédněte si galerii

Mimořádná zpráva V Lánech se otevřela obálka se vzkazem Masaryka. Zřejmě nejde o poslední slova

Dnes v deset hodin dopoledne začal na zámku v Lánech dlouho očekávaný ceremoniál k otevření obálky s údajnými posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka. Historici za účasti prezidenta Petra Pavla ji otevřeli přesně dvacet let poté, co ji Masarykův tajemník Jan Sum uložil do Národního archivu s datem otevření na dnešní den. Jak historici po otevření zjistili, jednalo se o dokument v angličtině o pěti stranách a nešlo o dopis, nýbrž o záznam Jana Masaryka. Dokument navíc podle prvního zkoumání není z roku 1937, ale z roku 1934, kdy se Masaryk cítil špatně a domníval se, že umírá.

před 5 hodinami

Jednání o vyslovení nedůvěry vlády (17.6.2025)

Politici se naučili, že nic nemusí dodržet. Marnotratnost vždy zaplatí starý známý „někdo jiný“

Politici opět slibují zázraky – levnější hypotéky, vyšší důchody, víc bytů, vyšší mzdy. Jenže rozpočet praská ve švech a o nutném zvýšení daní, pokud mají být tyto honosné sliby skutečně splněny, raději nikdo nemluví. Všichni čekají, že to vyřeší „někdo jiný“. A tím „někým“ budeme zřejmě zase my všichni. Stejně, jako tomu bylo vždycky.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 9 hodinami

včera

Red Arrows proletěla nad Karlovým mostem Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Nebe nad Prahou ovládly legendární stíhačky Red Arrows

Pražské nebe ve čtvrtek zaplnila výjimečná letecká show. Nad Karlovým mostem se v rámci Dne Vzdušných sil AČR a k připomínce 80 let od konce druhé světové války představily v doprovodu britské akrobatické skupiny Red Arrows i české stíhačky JAS-39 Gripen.

včera

včera

včera

Zahájení poslední fáze kampaně koalice SPOLU Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Koalice SPOLU zahájila poslední fázi kampaně

Koalice SPOLU zahájila poslední fázi kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které proběhnou 3. a 4. října. Lídři koalice zdůrazňují, že i přes tvrzení opozice je Česká republika úspěšnou zemí, které se daří ekonomicky, a je jen na voličích, zda tento trend bude pokračovat. Jejich program slibuje pevné ukotvení země na Západě, funkční stát a investice do obrany a infrastruktury.

včera

Gaza

OSN: Situace v Gaze není nic menšího než katastrofální

Situace v Gaze se stává podle OSN "nic menšího než katastrofální". V současné době izraelské tanky a jednotky pokračují v postupu, což vyvolává rostoucí mezinárodní odsouzení. Izraelská armáda provádí v Gaze pozemní ofenzivu, jejímž cílem je zničit infrastrukturu teroristů a eliminovat ozbrojence Hamásu, o nichž se domnívá, že jich je v Gaze až 3 000. Izraelští představitelé rovněž uvádějí, že se snaží osvobodit zbývající rukojmí.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump: Putin mě zklamal, válka na Ukrajině se ale USA netýká

Ve svém dnešním prohlášení Donald Trump vyjádřil naději na brzké ukončení konfliktu na Ukrajině, ale dodal, že se tato situace Spojených států netýká. Zároveň připustil, že se řešení války ukázalo být složitější, než původně očekával, a že ho ruský prezident Vladimir Putin zklamal.

včera

včera

včera

včera

Předvolební meeting koalice SPOLU v čele s Petrem Fialou v Brně (11.09.2025)

Chcete od mladých lidí výkony a peníze? Tak si jejich problémů všímejte, drazí politici

Politici před volbami nadbíhají těm, kdo tvoří volební většinu – a mladí to nejsou. Přitom právě oni čelí nejisté budoucnosti, drahému bydlení, ignorovaným tématům a systému, který od nich očekává výkony, ale nic negarantuje. Ať už jde o důchody, rovnost, duševní zdraví nebo migraci, mladá generace zůstává mimo hru. A pokud se ozve, slyší hlavně: buďte vděční.

včera

Za tragédii letounu Air India může Boeing, tvrdí rodiny obětí. Podaly žalobu

Tragická červnová nehoda letounu společnosti Air India v indickém Ahmedabádu, kterou přežil jediný člověk, může zamířit k soudu. Rodiny několika obětí totiž zažalovaly firmy Boeing a Honeywell. Společnosti viní z nedbalosti, uvedla britská BBC

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy