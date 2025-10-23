Rubio varuje Izrael: Anexe Západního břehu by ohrozila mír v Gaze

Libor Novák

23. října 2025 10:49

Marco Rubio na zápase UFC 316
Marco Rubio na zápase UFC 316 Foto: The White House

Marco Rubio, americký ministr zahraničí, varoval, že krok izraelského parlamentu směřující k anexi okupovaného Západního břehu by mohl ohrozit plán Washingtonu na ukončení konfliktu v Gaze. Před odletem do Izraele, kde má pomoci upevnit křehké příměří, Rubio prohlásil: „V tuto chvíli to není něco, co bychom mohli podpořit.“

K symbolickému kroku schválení předběžné verze zákona o anexi Západního břehu přistoupili krajně pravicoví politici zjevně s úmyslem ztrapnit izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Palestinci si nárokují Západní břeh, který Izrael okupuje od roku 1967, jako součást svého budoucího nezávislého státu. Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) OSN loni prohlásil izraelskou okupaci za nezákonnou.

Netanjahu v minulosti vyjádřil podporu anexi části Západního břehu, avšak nikdy tento krok neprosadil. Důvodem bylo riziko, že by si znepřátelil Spojené státy, které jsou nejdůležitějším spojencem Izraele, a arabské země, jež s Izraelem po desetiletích nepřátelství navázaly vztahy. Ultranacionalisté v Netanjahuově vládní koalici opakovaně vyzývali k úplné anexi Západního břehu, nicméně předložený návrh zákona vzešel od poslanců mimo vládu.

Návrh zákona prošel v Knessetu (parlamentu) poměrem 25 ku 24 hlasům. Není jisté, zda získá většinovou podporu ve sto dvacetičlenném parlamentu a premiér má možnost jeho schválení oddálit, nebo zabránit. Palestinské ministerstvo zahraničí tento krok Knessetu odsoudilo s tím, že Izrael nebude mít nad palestinskou půdou žádnou suverenitu. Během okupace Západního břehu a Východního Jeruzaléma vybudoval Izrael zhruba 160 osad, ve kterých žije 700 000 Židů. Vedle nich žije odhadem 3,3 milionu Palestinců. Osady jsou podle mezinárodního práva nezákonné, což potvrdil i loňský poradní posudek Mezinárodního soudního dvora.

Rubio při nástupu do letadla do Izraele zopakoval nesouhlas USA s anexí a uvedl, že by to bylo „kontraproduktivní“ a „ohrožující“ pro mírovou dohodu. Jeho čtvrteční návštěva následuje krátce po cestách viceprezidenta USA JD Vance a dvou zvláštních vyslanců. Trumpova administrativa se snaží prosadit zahájení rozhovorů o druhé kritické fázi svého dvacetibodového mírového plánu pro Gazu.

První fáze plánu, která zahrnuje příměří, částečné stažení izraelských sil a přísun pomoci, vstoupila v platnost na začátku tohoto měsíce. Obě strany, Izrael i Hamás, se navzájem obvinily z porušování dohody kvůli smrtícím incidentům, ale příměří prozatím platí. Rubio vyjádřil podobný optimismus jako Vance ohledně udržení příměří. Řekl, že ačkoli každý den hrozí porušení, je to podle něj dobré znamení, že dohoda přežila uplynulý víkend.

Druhá fáze mírového plánu by zahrnovala ustavení prozatímní vlády v Gaze, nasazení mezinárodních stabilizačních sil, stažení izraelských vojsk a odzbrojení Hamásu. Válka v Gaze začala útokem vedeným Hamásem na jižní Izrael dne 7. října 2023, při kterém bylo zabito asi 1 200 lidí a 251 jich bylo zajato. Podle ministerstva zdravotnictví řízeného Hamásem v Gaze, jehož údaje OSN považuje za spolehlivé, bylo v následném konfliktu v Gaze zabito více než 68 000 Palestinců.

včera

ICJ: Izrael je povinen podporovat UNRWA. Neprokázal, že zaměstnanci jsou členy Hamásu

před 24 minutami

Tomáš Řepa

„Lidské safari“ na Ukrajině. Drony razantně proměňují charakter války, Evropa na to stále není připravená

Bezpečnostní analytik Tomáš Řepa exkluzivně pro EuroZprávy.cz promluvil o tom, jak bezpilotní letouny za poslední léta promluvily do vývoje moderního konfliktu, zejména toho na Ukrajině. Promluvil také o připravenosti Evropy i České republiky na případnou dronovou válku. „Je zjevné, že evropské armády na tyto hrozby nyní dostatečně připravené nejsou a změní se to až postupem času v horizontu měsíců, ale spíše až let,“ upozornil.

před 55 minutami

Barma, ilustrační foto

Zvrat v Myanmaru: Armáda získává zpět území díky náletům. A Číně

V Myanmaru dochází k výraznému posunu vojenské rovnováhy ve prospěch junty. Tento trend nejlépe ilustruje osud města Kyaukme, které leží na hlavní obchodní trase z čínských hranic. Po měsících tvrdých bojů získala město loni povstalecká Národní osvobozenecká armáda Ta'ang (TNLA). Tato akce byla vnímána jako klíčové vítězství opozice, signalizující možný úpadek morálky vojenské junty, která se chopila moci při převratu v roce 2021. Avšak armádě stačily pouhé tři týdny k tomu, aby Kyaukme tento měsíc dobyla zpět.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Mobilní odpalovací zařízení nesoucí balistickou raketu Hyunmoo-5

Jižní Korea rozmístí „monstrózní střely“. Mají odradit severokorejské provokace

Jižní Korea ohlásila, že koncem roku zahájí rozmístění své dosud největší balistické střely. Tento projekt, místními médii přezdívaný „monstrózní střela“, představuje významné posílení konvenčního arzenálu země v reakci na rostoucí napětí s jaderně vyzbrojenou Severní Koreou. Ministr obrany Ahn Gyu-back nedávno uvedl, že Jižní Korea musí vybudovat „značný“ počet střel Hyunmoo-5. Tím by podle něj dosáhla „rovnováhy teroru“ a čelila tak hrozbě ze severu. Ahn Gyu-back také dodal, že je zapotřebí ještě silnější střela nové generace.

před 3 hodinami

Gripen

Ukrajina může získat stíhačky Gripen, zaplatit by je mohly zmrazené ruské finance

Na základě středeční dohody by Ukrajina mohla od Švédska zakoupit až 150 stíhaček Gripen. Jejich financování by mělo proběhnout prostřednictvím zmrazených ruských aktiv. Ukrajina již disponuje americkými stíhačkami F-16 a francouzskými Mirage 2000. Stíhačky Gripen jsou však dlouhodobě vyzdvihovány jako praktičtější pro ukrajinské bojiště. Například jejich konstrukce umožňuje vzlety a přistání nejen na ranvejích, ale i na civilních silnicích, což jim dovoluje operovat z rozptýlených míst mimo letiště.

před 4 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Debaty s Putinem nikam nevedou, prohlásil Trump a uvalil sankce na ruské firmy

Spojené státy americké oznámily uvalení nových sankcí, které míří na dvě největší ropné společnosti v Rusku, Rosněfť a Lukoil. Tato opatření mají zvýšit tlak na Moskvu, aby se zapojila do vyjednávání o mírové dohodě na Ukrajině. Prezident Donald Trump uvedl, že jeho rozhovory s Vladimirem Putinem nikam nevedou, přestože jsou vždy dobré. Řekl to po setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, s nímž jednal o průběhu mírových jednání.

před 5 hodinami

včera

včera

Mezinárodní soudní dvůr v Haagu

ICJ: Izrael je povinen podporovat UNRWA. Neprokázal, že zaměstnanci jsou členy Hamásu

Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) OSN se sídlem v Haagu ve středu rozhodl, že Izrael je povinen podporovat humanitární úsilí Organizace spojených národů a jejích agentur, včetně Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA), v Pásmu Gazy. Jedenáct soudců ICJ uvedlo, že Izrael nepodložil svá tvrzení, podle nichž je významná část zaměstnanců UNRWA „členy Hamásu“.

včera

včera

Muzeum Louvre

Francie spočítala cenu ukradených klenotů z Louvre. Je astronomická

Škody způsobené nedělní loupeží napoleonských šperků z pařížského muzea Louvre byly odhadnuty na přibližně 88 milionů eur (asi 2,17 miliardy Kč). Toto číslo v úterý potvrdila pařížská prokurátorka Laure Beccuau. Zloději si odnesli několik nevyčíslitelných královských klenotů během odvážného denního přepadení, které se odehrálo 19. října 2025.

včera

Sarkozy, Nicolas

Exprezident Sarkozy bude mít ve vězení stálou policejní ochranu

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy bude mít po celou dobu výkonu trestu ve vězení stálou policejní ochranu. Oznámil to francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez. Dva policejní důstojníci budou nepřetržitě umístěni v sousedních celách, aby zajistili jeho bezpečnost.

Aktualizováno včera

včera

J.D. Vance, Marco Rubio

Příměří v Gaze je jen začátek. Vance řekl, co bude následovat

Viceprezident Spojených států amerických, JD Vance, ve středu prohlásil, že příměří v Gaze, které bylo zprostředkováno Washingtonem, by mohlo Izraeli otevřít cestu k širším spojenectvím na Blízkém východě. Během tiskové konference v Jeruzalémě uvedl, že dohoda je „kritickým kouskem odemčení Abrahamovských dohod“. Tím odkazoval na sérii dohod o normalizaci vztahů mezi Izraelem a několika arabskými státy, které byly uzavřeny v roce 2020.

včera

včera

včera

včera

AfD (Alternativa pro Německo)

Demokraticky legitimizovaní nacisté? AfD nabírá na síle a zpochybňuje poválečný konsenzus

Alternativa pro Německo (AfD) se z původně euroskeptického hnutí proměnila v nejvlivnější krajně pravicovou sílu současného Německa. Využila chaosu a nejednoty vládní koalice „semaforu“ i frustrace veřejnosti z ekonomické stagnace a migrace. Na východě země se stala hlasem „zrazeného lidu“, který se cítí odtržený od západních elit. Ačkoli AfD formálně nehlásá totalitarismus, její etnonacionalistická ideologie a útoky na demokratické instituce připomínají logiku, jež kdysi umožnila vzestup nacismu.

včera

včera

Do důchodu v 65 letech? Neudržitelné, tvrdí Jurečka. Prozradil, proč u voleb nefungovaly eDoklady

Koaliční strany ANO, SPD a Motoristé, které aktuálně jednají o vytvoření nové vlády, by mohly ovlivnit osud návrhu státního rozpočtu na příští rok. Podle končících lidoveckých ministrů má smysl, aby stávající vláda rozpočet znovu předložila sněmovně, pokud nová koalice přijme jeho základní parametry. Ministři Marek Výborný (zemědělství) a Marian Jurečka (práce a sociálních věcí) se shodují, že by k tomuto kroku mělo dojít až po ustavení sněmovny na začátku listopadu. 

