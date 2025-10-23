Rubio varuje Izrael: Anexe Západního břehu by ohrozila mír v Gaze

Marco Rubio, americký ministr zahraničí, varoval, že krok izraelského parlamentu směřující k anexi okupovaného Západního břehu by mohl ohrozit plán Washingtonu na ukončení konfliktu v Gaze. Před odletem do Izraele, kde má pomoci upevnit křehké příměří, Rubio prohlásil: „V tuto chvíli to není něco, co bychom mohli podpořit.“
K symbolickému kroku schválení předběžné verze zákona o anexi Západního břehu přistoupili krajně pravicoví politici zjevně s úmyslem ztrapnit izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Palestinci si nárokují Západní břeh, který Izrael okupuje od roku 1967, jako součást svého budoucího nezávislého státu. Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) OSN loni prohlásil izraelskou okupaci za nezákonnou.
Netanjahu v minulosti vyjádřil podporu anexi části Západního břehu, avšak nikdy tento krok neprosadil. Důvodem bylo riziko, že by si znepřátelil Spojené státy, které jsou nejdůležitějším spojencem Izraele, a arabské země, jež s Izraelem po desetiletích nepřátelství navázaly vztahy. Ultranacionalisté v Netanjahuově vládní koalici opakovaně vyzývali k úplné anexi Západního břehu, nicméně předložený návrh zákona vzešel od poslanců mimo vládu.
Návrh zákona prošel v Knessetu (parlamentu) poměrem 25 ku 24 hlasům. Není jisté, zda získá většinovou podporu ve sto dvacetičlenném parlamentu a premiér má možnost jeho schválení oddálit, nebo zabránit. Palestinské ministerstvo zahraničí tento krok Knessetu odsoudilo s tím, že Izrael nebude mít nad palestinskou půdou žádnou suverenitu. Během okupace Západního břehu a Východního Jeruzaléma vybudoval Izrael zhruba 160 osad, ve kterých žije 700 000 Židů. Vedle nich žije odhadem 3,3 milionu Palestinců. Osady jsou podle mezinárodního práva nezákonné, což potvrdil i loňský poradní posudek Mezinárodního soudního dvora.
Rubio při nástupu do letadla do Izraele zopakoval nesouhlas USA s anexí a uvedl, že by to bylo „kontraproduktivní“ a „ohrožující“ pro mírovou dohodu. Jeho čtvrteční návštěva následuje krátce po cestách viceprezidenta USA JD Vance a dvou zvláštních vyslanců. Trumpova administrativa se snaží prosadit zahájení rozhovorů o druhé kritické fázi svého dvacetibodového mírového plánu pro Gazu.
První fáze plánu, která zahrnuje příměří, částečné stažení izraelských sil a přísun pomoci, vstoupila v platnost na začátku tohoto měsíce. Obě strany, Izrael i Hamás, se navzájem obvinily z porušování dohody kvůli smrtícím incidentům, ale příměří prozatím platí. Rubio vyjádřil podobný optimismus jako Vance ohledně udržení příměří. Řekl, že ačkoli každý den hrozí porušení, je to podle něj dobré znamení, že dohoda přežila uplynulý víkend.
Druhá fáze mírového plánu by zahrnovala ustavení prozatímní vlády v Gaze, nasazení mezinárodních stabilizačních sil, stažení izraelských vojsk a odzbrojení Hamásu. Válka v Gaze začala útokem vedeným Hamásem na jižní Izrael dne 7. října 2023, při kterém bylo zabito asi 1 200 lidí a 251 jich bylo zajato. Podle ministerstva zdravotnictví řízeného Hamásem v Gaze, jehož údaje OSN považuje za spolehlivé, bylo v následném konfliktu v Gaze zabito více než 68 000 Palestinců.
Zdroj: Libor Novák