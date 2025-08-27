Ruská letadla po setkání Putina s Trumpem opakovaně operují u pobřeží Aljašky

Ruští vojenští piloti opakovaně narušují americkou identifikační zónu protivzdušné obrany (ADIZ) u pobřeží Aljašky, což vede k okamžitým reakcím Severoamerického velitelství vzdušné obrany (NORAD). Ačkoli tyto lety NORAD nepovažuje za hrozbu, jsou součástí širšího kontextu mezinárodního napětí a plní několik strategických cílů.
V poslední době byly zaznamenány nejméně tři případy, kdy ruský vojenský průzkumný letoun Il-20M operoval v aljašské ADIZ. V reakci na to vyslal NORAD stíhačky F-16 a další podpůrné letouny, jako jsou tankery a letouny pro včasnou výstrahu a řízení E-3 Sentry, aby ruské letadlo vizuálně identifikovaly.
Tyto incidenty se odehrály necelých deset dní po setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce, kde jednali o možném míru na Ukrajině. Zatím není jasné, zda načasování bylo náhodné, či nikoli.
ADIZ je definovaná oblast mezinárodního vzdušného prostoru, kde suverénní země vyžaduje, aby se letouny identifikovaly a oznamovaly své záměry. Let do ADIZ není porušením suverénního vzdušného prostoru, kde by mohlo dojít k agresivní reakci, například ke sestřelení. Proto jsou tyto lety považovány spíše za testovací a provokační.
Rusko provádí tyto lety z několika důvodů. Moskva sleduje, jak rychle dokáže NORAD reagovat a jaké prostředky nasazuje. Ruské letouny, jako je Il-20M, shromažďují elektronické a komunikační zpravodajské informace, aby získaly přehled o americké vojenské aktivitě v regionu, například během cvičení.
Kreml také takto vysílá zprávu o svém postoji k zahraniční politice USA. Tyto "průniky" slouží ruské vládě jako způsob, jak posílit svou image silné a odhodlané mocnosti v očích domácího publika.
I přes tyto incidenty vztahy mezi USA a Ruskem nadále zůstávají na historicky nejnižší úrovni kvůli ruské invazi na Ukrajinu. NORAD, společné velitelství USA a Kanady, je i nadále připraveno bránit severoamerický vzdušný prostor, ale je známé také pro svou každoroční misi sledování Santa Clause.
Související
Platíme za zmařenou šanci z 90. let. Evropa a Rusko mohli být partnery, převládly ale staré zvyky
Trump si chválí konverzace s Putinem. Nejnověji spolu řešili jaderné zbraně
Aktuálně se děje
před 41 minutami
Ruská letadla po setkání Putina s Trumpem opakovaně operují u pobřeží Aljašky
před 1 hodinou
Čtvrteční počasí. Meteorologové varují před vedrem i silným větrem
před 1 hodinou
Vězni pomáhali dozorcům, pak se dobrovolně vrátili. Co se odehrálo v íránské věznici během útoku Izraele?
před 2 hodinami
Počasí zabíjí víc, než si myslíme. Kácení tropických pralesů připravilo o život půl milionu lidí
před 2 hodinami
Platíme za zmařenou šanci z 90. let. Evropa a Rusko mohli být partnery, převládly ale staré zvyky
před 3 hodinami
Přední evropští lídři přijeli do Moldavska. Vyslali signál, že země proti Rusku není sama
před 4 hodinami
Vědci zachytili záhadný záblesk z vesmíru. Může rozluštit jedno z největších tajemství
před 5 hodinami
Ukázka slabosti Evropy: Proč je obchodní dohoda s USA prohrou EU?
před 5 hodinami
Začala platit cla uvalená Trumpem na Indii. Kroky Nového Dillí by USA měly znepokojovat
před 7 hodinami
Počasí si zřejmě vyžádá výstrahu. Meteorologové avizují další tropy
včera
Pivo je na stole. Rakušan a Fiala se sešli na očekávané schůzce, Hřib nepřišel
včera
Metro na lince C nejezdilo. Policie marně hledala muže v tunelech
včera
Egyptem otřásla tragédie. Utopilo se několik dětí, událost se vyšetřuje
včera
Drama na řece. Muž napadl lidi a zmocnil se lodi, policistům neuprchl
včera
Zemětřesení na Orlíku. Otřesy pocítili lidé v širším okolí přehrady
včera
Dnes je Mezinárodní den psů. Nejvěrnější psí přítel člověka uhynul před 90 lety
včera
Trump si chválí konverzace s Putinem. Nejnověji spolu řešili jaderné zbraně
včera
Miroslav Plzák se narodil před sto lety. Radil skutečně někdy zatloukat při nevěře?
včera
Výhled počasí do konce astronomického léta. Teploty budou klesat
včera
OSN po zabití desítek lidí včetně novinářů v Gaze žádá spravedlnost
Organizace spojených národů vyzývá k zavedení spravedlnosti po dvojitém izraelském úderu na nemocnici Násir v jižní Gaze. Při útoku zemřelo minimálně dvacet lidí, včetně pěti novinářů. Thameen Al-Kheetan, mluvčí Úřadu OSN pro lidská práva, prohlásil, že novináři jsou „oči a uši celého světa“ a musí být chráněni. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil útok za „tragickou nehodu“, za kterou Izrael vyjadřuje hlubokou lítost, a oznámil zahájení vyšetřování. Nicméně Al-Kheetan zdůraznil, že toto vyšetřování musí přinést hmatatelné výsledky.
Zdroj: Libor Novák