Ruská letadla po setkání Putina s Trumpem opakovaně operují u pobřeží Aljašky

Libor Novák

27. srpna 2025 13:44

Iljušin Il-18
Iljušin Il-18 Foto: Wikipedia

Ruští vojenští piloti opakovaně narušují americkou identifikační zónu protivzdušné obrany (ADIZ) u pobřeží Aljašky, což vede k okamžitým reakcím Severoamerického velitelství vzdušné obrany (NORAD). Ačkoli tyto lety NORAD nepovažuje za hrozbu, jsou součástí širšího kontextu mezinárodního napětí a plní několik strategických cílů.

V poslední době byly zaznamenány nejméně tři případy, kdy ruský vojenský průzkumný letoun Il-20M operoval v aljašské ADIZ. V reakci na to vyslal NORAD stíhačky F-16 a další podpůrné letouny, jako jsou tankery a letouny pro včasnou výstrahu a řízení E-3 Sentry, aby ruské letadlo vizuálně identifikovaly.

Tyto incidenty se odehrály necelých deset dní po setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce, kde jednali o možném míru na Ukrajině. Zatím není jasné, zda načasování bylo náhodné, či nikoli. 

ADIZ je definovaná oblast mezinárodního vzdušného prostoru, kde suverénní země vyžaduje, aby se letouny identifikovaly a oznamovaly své záměry. Let do ADIZ není porušením suverénního vzdušného prostoru, kde by mohlo dojít k agresivní reakci, například ke sestřelení. Proto jsou tyto lety považovány spíše za testovací a provokační.

Rusko provádí tyto lety z několika důvodů. Moskva sleduje, jak rychle dokáže NORAD reagovat a jaké prostředky nasazuje. Ruské letouny, jako je Il-20M, shromažďují elektronické a komunikační zpravodajské informace, aby získaly přehled o americké vojenské aktivitě v regionu, například během cvičení.

Kreml také takto vysílá zprávu o svém postoji k zahraniční politice USA. Tyto "průniky" slouží ruské vládě jako způsob, jak posílit svou image silné a odhodlané mocnosti v očích domácího publika.

I přes tyto incidenty vztahy mezi USA a Ruskem nadále zůstávají na historicky nejnižší úrovni kvůli ruské invazi na Ukrajinu. NORAD, společné velitelství USA a Kanady, je i nadále připraveno bránit severoamerický vzdušný prostor, ale je známé také pro svou každoroční misi sledování Santa Clause.

před 2 hodinami

Počasí zabíjí víc, než si myslíme. Kácení tropických pralesů připravilo o život půl milionu lidí

Související

Rusko, Kreml Komentář

Platíme za zmařenou šanci z 90. let. Evropa a Rusko mohli být partnery, převládly ale staré zvyky

Po konci studené války se Evropa ocitla v mimořádné pozici: mohla se stát prostorem skutečné spolupráce, sdíleného růstu a dlouhodobého míru. Západ nabízel svobodu a stabilitu, Východ energii znovunabyté svobody, Rusko možnost strategického partnerství. Namísto společné budoucnosti však nastoupilo mocenské soupeření a nedůvěra. Dnes sledujeme důsledky této zmeškané šance v podobě nových konfliktů, rozdělení a zlikvidované bezpečnostní architektury.

Více souvisejících

Rusko Ruská armáda

Aktuálně se děje

před 41 minutami

Iljušin Il-18

Ruská letadla po setkání Putina s Trumpem opakovaně operují u pobřeží Aljašky

Ruští vojenští piloti opakovaně narušují americkou identifikační zónu protivzdušné obrany (ADIZ) u pobřeží Aljašky, což vede k okamžitým reakcím Severoamerického velitelství vzdušné obrany (NORAD). Ačkoli tyto lety NORAD nepovažuje za hrozbu, jsou součástí širšího kontextu mezinárodního napětí a plní několik strategických cílů.

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Ilustrační foto

Vězni pomáhali dozorcům, pak se dobrovolně vrátili. Co se odehrálo v íránské věznici během útoku Izraele?

Íránská věznice Evin, která leží na severním okraji Teheránu, se stala terčem nejkrvavějšího izraelského útoku na íránské půdě z hlediska obětí z řad civilistů. Podle exkluzivního rozhovoru BBC s bývalou politickou vězeňkyní Motahareh Goonei se uvnitř věznice odehrávaly scény, které vypovídají o hrůzách, ale i o lidskosti v krizové situaci. Věznice byla napadena během cíleného útoku Izraele 23. června, v posledních hodinách války mezi oběma zeměmi.

před 2 hodinami

Amazonský prales, ilustrační fotografie

Počasí zabíjí víc, než si myslíme. Kácení tropických pralesů připravilo o život půl milionu lidí

Mýcení lesů v tropických oblastech, jako jsou Amazonie, Kongo a jihovýchodní Asie, vedlo za posledních dvacet let k úmrtí více než půl milionu lidí. Podle studie zveřejněné v časopise Nature Climate Change je příčinou zejména lokální zvyšování teploty, které je přímým důsledkem odlesňování. Odlesňování totiž snižuje stín, omezuje srážky a zvyšuje riziko lesních požárů.

před 2 hodinami

Rusko, Kreml

Platíme za zmařenou šanci z 90. let. Evropa a Rusko mohli být partnery, převládly ale staré zvyky

Po konci studené války se Evropa ocitla v mimořádné pozici: mohla se stát prostorem skutečné spolupráce, sdíleného růstu a dlouhodobého míru. Západ nabízel svobodu a stabilitu, Východ energii znovunabyté svobody, Rusko možnost strategického partnerství. Namísto společné budoucnosti však nastoupilo mocenské soupeření a nedůvěra. Dnes sledujeme důsledky této zmeškané šance v podobě nových konfliktů, rozdělení a zlikvidované bezpečnostní architektury.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Mléčná dráha

Vědci zachytili záhadný záblesk z vesmíru. Může rozluštit jedno z největších tajemství

Astronomové zaznamenali doposud nejjasnější rychlý rádiový záblesk (FRB) pocházející z nedaleké galaxie. Tento silný puls rádiových vln trvající jen milisekundu, označený jako FRB 20250316A a přezdívaný RBFLOAT, by mohl pomoci rozluštit záhadu vesmírných signálů, které vědce pletou od jejich objevení v roce 2007. I přes jejich vysokou energetickou intenzitu se dosud nevědělo, co je přesně způsobuje. 

před 5 hodinami

Dovoz a vývoz zboží

Ukázka slabosti Evropy: Proč je obchodní dohoda s USA prohrou EU?

Jednostranné obchodní dohody, vynucené silnějšími mocnostmi, nejsou v dějinách nic nového. Po porážce v první opiové válce musela čínská dynastie Čching podepsat nerovnou dohodu z roku 1842, která odsoudila Čínu ke století zahraniční nadvlády. Dnes se Evropská unie ocitá v podobné situaci. Jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem vedla k dohodě, kterou mnozí kritici označují za prohru a kapitulaci pro EU. 

před 5 hodinami

Indie, ilustrační foto

Začala platit cla uvalená Trumpem na Indii. Kroky Nového Dillí by USA měly znepokojovat

Ameriku by měly kroky Indie znepokojovat, protože se Nové Dillí snaží o diplomatické sbližování s Čínou. Tato snaha je reakcí na ekonomický tlak ze strany Spojených států, především kvůli clům zavedeným bývalým prezidentem Donaldem Trumpem. Indický premiér Naréndra Módí tak plánuje po sedmi letech navštívit Čínu, aby se setkal s prezidentem Si Ťin-pchingem na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS). 

před 7 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

OSN po zabití desítek lidí včetně novinářů v Gaze žádá spravedlnost

Organizace spojených národů vyzývá k zavedení spravedlnosti po dvojitém izraelském úderu na nemocnici Násir v jižní Gaze. Při útoku zemřelo minimálně dvacet lidí, včetně pěti novinářů. Thameen Al-Kheetan, mluvčí Úřadu OSN pro lidská práva, prohlásil, že novináři jsou „oči a uši celého světa“ a musí být chráněni. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil útok za „tragickou nehodu“, za kterou Izrael vyjadřuje hlubokou lítost, a oznámil zahájení vyšetřování. Nicméně Al-Kheetan zdůraznil, že toto vyšetřování musí přinést hmatatelné výsledky.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy