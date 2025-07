Ruská letní ofenzíva eskaluje. Ukrajinu uvrhá do stále hlubší krize

„Máme to s evakuací velmi těžké,“ říká pro CNN Dmytro. „Mnozí ranění musí čekat i několik dní. Pro ruské piloty dronů je to čest, když zabijí lékaře nebo zraněné.“

Tuto noc ranění nepřicházejí. Intenzivní přítomnost ruských dronů nad oblohou – na stabilizačním bodě 12 kilometrů od ruských pozic – pravděpodobně ztížila evakuaci raněných i za použití obrněných vozidel. Mezitím stále zuří boje o klíčové město Pokrovsk, které je v hledáčku Kremlu už měsíce, ale teď čelí riziku obklíčení.

Po celé východní Ukrajině se malé ruské zisky začínají kumulovat. Rusko těží z řady drobných úspěchů a soustředí významné prostředky do letní ofenzívy, která již mění kontrolu nad frontou.

Během čtyř dnů, kdy reportéři CNN sledovali dění v obcích za Kostiantynivkou a Pokrovskem – dvěma postiženými ukrajinskými městy v Doněcké oblasti – bylo možné pozorovat rychlou změnu v kontrolovaných územích. Ruské drony se dostaly hluboko do oblastí, které Ukrajina považovala za relativně klidné, a ukrajinské jednotky se potýkaly s nedostatkem lidí a vybavení na zastavení neustálého postupu nepřítele.

Ruský tlak přichází v době, kdy americký prezident Donald Trump radikálně zkrátil termín pro ruského prezidenta Vladimira Putina na uzavření míru z původních 50 dní na maximálně 12. Trump vyjádřil své „velké zklamání“ z Putina a naznačil, že Kreml se pravděpodobně již rozhodl, že neakceptuje příměří, které USA a jejich evropští spojenci požadují již měsíce.

Tento zkrácený časový rámec přivítal Kyjev a mohl by zvýšit tlak na západní hlavní města ohledně diplomatické nebo vojenské podpory Ukrajiny. Nicméně, vzhledem k rostoucí ruské síle, je nepravděpodobné, že by změnil kurz Moskvy, která se opírá o značnou vojenskou produkci, vyšší počet vojáků a ochotu přijmout vysoké ztráty, což začíná přinášet výsledky.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden uvedl, že ruské síly „nepostupují“, ale zároveň přiznal, že situace na frontě je „velmi těžká“.

Nejhorší situace byla kolem města Pokrovsk, které se už měsíce pokouší Rusko obsadit za cenu velkých ztrát. Jeden z ukrajinských velitelů sloužících v této oblasti popsal „velmi špatný scénář“, kdy hrozí, že jednotky ve městě Myrnohrad, které leží poblíž Pokrovska, budou „obklíčeny“. Velitel dodal, že Rusové už obsadili vesnici Rodynske a pohybují se k okrajům Biletského, čímž ohrožují zásobovací linie pro ukrajinské síly v Pokrovsku – což potvrdili i ukrajinští policisté a další vojáci.

Viktor Tregubov, mluvčí sil Khortytsia v oblasti, uvedl, že „na celé východní frontě je neustálý tlak. Teď je to doslova všude.“ Dodal, že ruské jednotky útočí především pěšky. „Když někdo padne, ihned je nahrazen novým vojákem,“ řekl.

Ruský postup v posledních měsících přinesl pouze malé zisky, když byly obsazeny osady, které neměly velký strategický význam. Tempo ruského postupu však nyní zrychlilo, což znamená, že Kyjevu hrozí skutečná nebezpečí. S obklíčením Pokrovska, Kostiantynivky a Kupjansku na severu v nadcházejících týdnech reálná hrozba poroste. Pokud by Rusové skutečně dobyli město Chasiv Yar, poskytlo by jim to výhodnou pozici pro další ofenzívu.

Pád těchto tří měst by měl pro Kyjev vážné následky. Za prvé, jsou to městské oblasti, ze kterých Ukrajina brání zbytek Doněcké oblasti, který stále kontroluje. Bez těchto oblastí by ukrajinské síly ztratily důležitá místa pro úkryt a zásobování. Za druhé, ztráta těchto měst by uvolnila značné množství ruských sil, které by mohly tlačit na Kramatorsk a Sloviansk – největší města Doněcké oblasti, která ještě Ukrajina drží. Za třetí by to zanechalo ukrajinské síly vystavené otevřeným zemědělským oblastem mezi Doněckem a městem Dnipro, kde jsou málo chráněny.

Tempo ruského postupu – nebo alespoň rychlý průnik ruských útočných dronů do civilních oblastí – bylo dobře pozorovatelné ve městě Dobropilia na východě Ukrajiny. Město bylo před dvěma týdny opakovaně napadeno ruskými drony, které zasáhly civilní cíle. Místní obyvatelé, kteří se báli a čekali na evakuaci, upírali oči k obloze a říkali, že hrozba dronů za poslední dny vzrostla.

Kyjev čelí také rostoucím problémům v Kostiantynivce, kde ruské síly v posledním týdnu rychle postupovaly na jihovýchod a jihozápad. Ruské útočné drony snadno cílí na vozidla uvnitř měst, přičemž v neděli zabily řidiče civilního dodávkového auta, i když výbušnina na zařízení neexplodovala.

Ukrajinské síly čelí rostoucímu problému s nedostatkem personálu a zásob. Velitel Vasyl z 93. mechanizované brigády řekl, že už osm měsíců nedostali žádné nové posily, a tak zásobují pozice pouze s pomocí dronů, které přivážejí jídlo, vodu a munici.

„Nikdo nechce bojovat,“ říká. „Starý vojenský personál je unavený a chce být nahrazen, ale nikdo je nenahrazuje.“ Situace na frontě je stále napjatější, a s příchodem ruských sil a účinnějšího využívání dronů je ohrožena ukrajinská obrana.