Ruské drony v Polsku? Podle Trumpa mohlo jít o omyl

Libor Novák

12. září 2025 8:25

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Vztahy s Ruskem se napínají. Ruské drony před pár dny vlétly do vzdušného prostoru Polska, ačkoli Moskva tvrdí, že šlo o nedopatření. Evropští vůdci to ale považují za záměrnou provokaci. Americký prezident Donald Trump se k situaci poprvé veřejně vyjádřil ve čtvrtek, když opouštěl Bílý dům. Sdělil, že mohlo jít o chybu, ale že stejně není „šťastný z celé té situace.“

Ruské bezpilotní letouny se dostaly do polského vzdušného prostoru, když Rusko provádělo nálety na sousední Ukrajinu. Kvůli tomu se objevily obavy, že by konflikt na Ukrajině mohl eskalovat. Na incident zareagovalo i NATO. Aliance totiž vůbec poprvé v historii vyslala bojové stíhačky, aby drony sestřelily.

Trump se k tomuto incidentu vyjádřil už ve středu na sociální síti Truth Social. V příspěvku napsal: „Co se to děje s Ruskem, které narušuje vzdušný prostor Polska drony? Tady to máme!“ Američtí a evropští lídři se už dlouho obávají, že by se Putin mohl zaměřit na Polsko a další sousední země, pokud bude úspěšný ve své vojenské kampani na Ukrajině.

Trump se ve svém druhém funkčním období snažil vyjednat příměří nebo mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou. S ruským prezidentem Vladimirem Putinem se setkal na Aljašce v srpnu, ale Rusko od té doby zahájilo jedny z největších útoků. Putin doposud odmítal Trumpovu snahu o bilaterální nebo trilaterální setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Členové Kongresu usilují o další sankce vůči Rusku, ale Trump se k podepsání takového balíčku dosud nevyjádřil. Naznačil však, že by brzy mohla přijít „druhá fáze“ sankcí, a to po uvalení sankcí na Indii kvůli dovozu ruské ropy.

Ukrajinští komentátoři se domnívají, že Rusko záměrně použilo přibližně devatenáct dronů, aby otestovalo reakci NATO. Podle blogera Romana Šrajka se nejednalo o vojenský útok, ale o provokaci. Šrajk to nazval „krájením salámu“, kdy Putin zkouší, jaká bude reakce Západu, především amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Podle politologa Jevhena Mahdy má Kreml zájem na destabilizaci východního křídla NATO, proto drony vyslal právě v době, kdy v Bělorusku začíná vojenské cvičení Západ 2025.

Řada ukrajinských komentátorů zdůrazňuje, že drony Polsko skutečně „napadly“, ne že jen „vnikly“ do jeho vzdušného prostoru. Šéf vládního Centra pro boj s dezinformacemi Andrij Kovalenko vyzval západní představitele, aby buď ukázali sílu hned, nebo se v budoucnu připravili na válku o Pobaltí. Podle něj už neexistuje třetí možnost.

Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski je přesvědčen, že přelety ruských dronů nad Polskem byly „naplánované“. Vysvětlil, že když se to stane u jednoho nebo dvou dronů, lze to vysvětlit technickou poruchou.

Vzhledem k tomu, že došlo k devatenácti narušením vzdušného prostoru, je podle něj „nemyslitelné, že to byla náhoda“. Sikorski dále dodal, že masivní nasazení dronů je hrozbou pro celé NATO, a vyzval k vytvoření „dronové zdi“, o které dříve hovořila i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

