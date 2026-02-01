Ruské nálety zasáhly autobus plný horníků a porodnici. 21 mrtvých

Ruský nálet bezpilotním letounem v jihovýchodní Dněpropetrovské oblasti zasáhl autobus převážející horníky, přičemž zahynulo 15 zaměstnanců. Energetická společnost DTEK potvrdila, že všichni mrtví i sedm zraněných byli jejími pracovníky, kteří se právě vraceli z noční směny. Incident se odehrál ve městě Terenivka a ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal jej označil za úmyslný a cynický útok na energetický sektor v období tuhé zimy.
K útoku došlo jen několik hodin poté, co prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil konání druhého kola trojstranných rozhovorů s Ruskem zprostředkovaných Spojenými státy. Záběry z místa tragédie ukazují zcela ohořelý vrak autobusu s roztříštěnými okny, který po zásahu sjel ze silnice. Tato událost navazuje na dřívější ruské útoky na energetické objekty v Oděse, Charkově či Kyjevské oblasti.
Kromě tragédie v Terenivce zasáhly ruské údery v neděli také porodnici a obytný dům v Záporoží. Podle regionálních úřadů bylo v nemocnici zraněno několik žen a v prostorách gynekologického příjmu vypukl požár, který se později podařilo uhasit. Celkový počet zraněných v tomto městě vystoupal na devět osob. Spolu s mrtvými horníky podle médií zemřelo při útocích 21 lidí.
Ukrajinské letectvo uvedlo, že Rusko během noci na neděli vyslalo celkem 90 útočných dronů, z nichž 14 zasáhlo cíle na devíti různých místech. V samotném městě Dnipro si noční nálety vyžádaly životy jednoho muže a jedné ženy. Ranní ostřelování Chersonu navíc vážně zranilo devětapadesátiletou ženu v centru města.
Ruské ministerstvo obrany ve svém prohlášení uvedlo, že k útokům na dopravní infrastrukturu využívanou ukrajinskými silami nasadilo letectvo, drony i dělostřelectvo. Zároveň Moskva informovala o sestřelení 21 ukrajinských dronů nad západním Ruskem, přičemž v této souvislosti nezmínila žádné škody ani oběti.
Související
Kolik je na Ukrajině mrtvých, raněných a pohřešovaných ruských vojáků? Analytici zveřejnili nová čísla
Bezpečnostní záruky mohou Ukrajině uškodit, varuje uznávaný analytik
válka na Ukrajině , Ruská armáda
Aktuálně se děje
před 10 minutami
Ruské nálety zasáhly autobus plný horníků a porodnici. 21 mrtvých
před 1 hodinou
Izrael po téměř dvou letech otevře Palestincům hraniční přechod v Rafáhu
Aktualizováno před 1 hodinou
OBRAZEM: „Motoristé získali 6,5 %, ale chovají se, jako by jim to tu patřilo.“ Za Pavla demonstrovalo asi 90 tisíc lidí
před 2 hodinami
Za milion podpisů se sejdeme na Letné, slíbil Minář na demonstraci na podporu Pavla
před 4 hodinami
Izrael zakáže Lékařům bez hranic působit v Pásmu Gazy
před 5 hodinami
Macinkovy zprávy Hradu nejsou normální, prezident může odmítnout jmenovat ministra, zastal se Zeman Pavla
před 6 hodinami
Ministerstvo zahraničí bude prezidenta Pavla ignorovat, prohlásil Macinka
před 7 hodinami
Prezident Pavel poděkoval lidem, kteří míří do Prahy demonstrovat na jeho podporu
před 8 hodinami
Musk začal na žádost Kyjeva blokovat Starlink ruským dronům
před 9 hodinami
Kolik je na Ukrajině mrtvých, raněných a pohřešovaných ruských vojáků? Analytici zveřejnili nová čísla
před 10 hodinami
Počasí: Evropu sevře arktický vzduch. Teploty se budou lišit až o 40 stupňů
před 11 hodinami
Írán se neobvyklým krokem snaží vyvrátit spekulace, že při demonstracích zemřelo 30 tisíc lidí
před 13 hodinami
Počasí bude příští týden opět mrazivé. Pak přijde citelná změna
včera
Francie zavádí digitální revoluci: Zakáže sociální sítě pro mladé, mobily ve školách a americké aplikace na úřadech
včera
Prázdné sály i smích. Trumpovi chtěli dobýt Hollywood, na Melanii ale v největších městech skoro nikdo nepřišel
včera
Opravdu se Evropa bez USA neubrání? Experti zhodnotili Rutteho varování
včera
Ficův poradce končí. Podle zveřejněných spisů komunikoval s Epsteinem
včera
Americká vláda spadla do dalšího shutdownu. Od posledního neuplynul ani rok
včera
Příměří se otřásá v základech. Pásmo Gazy zažilo nejtragičtější izraelský nálet za poslední měsíce
včera
Juchelka nešetřil koaličního partnera: Ve sporu s Pavlem si začal Macinka
Výměna názorů mezi současným ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou a jeho předchůdcem Marianem Jurečkou v pořadu televize Nova ukázala hluboké příkopy v pohledu na aktuální vládní krizi. Předmětem sporu byly kontroverzní textové zprávy, které šéf diplomacie Petr Macinka adresoval prezidentovu poradci Petru Kolářovi. Juchelka označil formulace ve zprávách za nešťastné a zdůraznil, že on osobně by se k takové komunikaci nikdy nesnížil, nicméně jedním dechem kritizoval i fakt, že se prezident rozhodl soukromou korespondenci zveřejnit.
Zdroj: Libor Novák