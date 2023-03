Ruské špehování ostatních států neustává. Zkouší nové způsoby, jak narušit bezpečnost Evropy

Návrh nového britského migračního zákona by podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) v případě schválení porušoval mezinárodní právo. Informoval o tom dnes server BBC. Podle návrhu zákona představeného v úterý by britské ministerstvo vnitra bylo povinné vyhostit ze země každého, kdo do ní vstoupí nelegální cestou. Návrh je podle vlády reakcí na rostoucí počet lidí, kteří se do země dostávají nelegálně přes Lamanšský průliv. Loni jich bylo 45.000.