Ruské symboly už na Ukrajině nemají místo. Obří památník přišel o srp a kladivo, změní se i jméno

„Stalo se to. Ukrajinský trojzubec je pevně na svém místě. Byl to složitý, odpovědný, historický projekt. Děkuji všem, kteří se o to zasloužili – dárcům, projektantům, stavitelům, sochařům, zaměstnancům Muzea války, všem, kteří tyto změny podpořili,“ dodal.

Památník připomíná ukrajinský boj za druhé světové války. Stojí na pravém břehu Dněpru od roku 1981 a je považován za nejvyšší sochu v Evropě, píše ukrajinská verze serveru RFE/RL . Jde o 62 metrů vysokou ocelovou sochu, která přísně hledí směrem na východ a v pravé ruce drží meč a v levé štít.

Pracovníci začali s rekonstrukcí už na konci červenci, kvůli nepříznivému počasí se ale práce protáhly. Za zdržením rovněž stála varování před útoky na město.

Na Den nezávislosti Ukrajiny má být přejmenován na „Matku Ukrajinu“. Podle serveru Guardian jde o postupnou dekomunizaci země – neboli zbavování se vzpomínek na bývalý Sovětský svaz. Ty Kyjev zintenzivnil po loňské ruské invazi.

Není to jediná socha, která poslední dobou prošla proměnou. Například socha bývalého komunistického vůdce Vladimira Iljiče Lenina v Oděse byla přeměněna na sochu Darth Vadera, postavy z Hvězdných válek.

Po celé zemi došlo ke svržení stovek soch ruských umělců, sovětských generálů a jiných osobností. Na Ukrajině jsou sovětské symboly postavené mimo zákon už od roku 2015, tedy rok po anexi Krymského poloostrova Rusko federací. Nová jména získala i ulice, města a vesnice, které byly dříve pojmenovány po stranických vůdcích nebo generálech. Nyní nesou jména spjatá s ukrajinskou národní historií.