Rusko se chystá na dlouhou válku, míní Britové. Mobilizace není aktuální

"Sama o sobě (tato opatření) konkrétně nenaznačují novou velkou vlnu nucené mobilizace. Rusko prozatím dává přednost náboru do dalších dobrovolnických jednotek. Opatření je však velmi pravděpodobně součástí dlouhodobějšího přístupu k zajištění personálu, protože Rusko očekává, že konflikt na Ukrajině bude dlouhý," míní analytici.

Ruský prezident Vladimir Putin v pátek podepsal zákon o elektronickém doručování předvolání na vojenskou správu a o postizích pro odpírače služby v armádě včetně zákazu cest do zahraničí. Návrh zákona v úterý schválila Státní duma, což je dolní komora ruského parlamentu, ve středu pak i Rada federace, tedy horní komora. Zákon byl ještě v pátek zveřejněn na oficiálním portálu s platnými ruskými zákony, čímž nabyl účinnosti.

Nová norma předpokládá vytvoření digitálního evidenčního systému, v němž budou osobní údaje odvedence včetně jeho místa pobytu, místa výkonu zaměstnání a další údaje. Vojenské správy budou mít nově právo rozesílat předvolání elektronicky.

Po doručení dokumentu bude předvolanému znemožněno vycestovat do zahraničí, a to až do doby, než se dostaví na vojenskou správu. Odpíračům vojenské služby bude hrozit zákaz registrovat automobil, prodávat nebo kupovat nemovitosti a brát si úvěry.

Návrh zákona byl schválen mimořádně rychle, a vyvolal tak spekulace o chystané nové vlně mobilizace. Duma návrh schválila ve druhém a třetím čtení v úterý. Když se pak o návrhu následující den rozhodovalo v Radě federace, jako jediná proti hlasovala senátorka Ljudmila Narusovová.

Od loňského září, kdy Putin vyhlásil částečnou mobilizaci na podporu speciální vojenské operace na Ukrajině, jak Moskva nazývá svou invazi, bylo povoláno do zbraně ze zálohy více než 300.000 mužů.

Vyhlášení mobilizace loni přimělo tisíce mužů v branném věku k útěku do zahraničí. Protesty v několika ruských městech byly rychle potlačeny.