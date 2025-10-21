Rusko testuje na Ukrajině nové klouzavé bomby. Mají dolet až stovky kilometrů

Rusko se připravuje na sériovou výrobu leteckých bomb s doletem až 200 kilometrů. Toto prohlášení učinil zástupce náčelníka Hlavního zpravodajského ředitelství ukrajinského ministerstva obrany Vadym Skibickyj během fóra RBK-Ukrajina s názvem „Energie, která drží Ukrajinu“.
Podle Skibického Rusko v průběhu září a října vyvíjelo nové řídicí moduly pro letecké bomby a nyní přechází na jejich bojové testování. Tyto nové moduly umožňují provádět útoky na vzdálenost přibližně 200 kilometrů a vyznačují se zvýšenou odolností vůči rušení ze strany ukrajinských systémů protivzdušné obrany (PVO).
"První takové údery jsme zaznamenali na Dněpru, nyní je vidíme v jiných městech," řekl Skibickyj. Uvedl, že tyto bomby jsou označovány jako „Hrom-1“ nebo „Hrom-2“, ale podstata zůstává stejná. Bojový rádius jejich použití se pohybuje mezi 150 až 200 km, přičemž poslední testy prokázaly dolet až 193 km.
Skibickyj dodal, že ukrajinská rozvědka včas varuje Vzdušné síly i vedení podniků kritické infrastruktury před plánovaným ruským ostřelováním. Podle jeho slov to umožňuje připravit se na útoky a manévrovat silami PVO, aby mohly být chráněny nejdůležitější objekty.
Zdůraznil, že úplná bezpečnost je možná pouze za podmínky, že bude vytvořen silný a vícevrstvý systém protivzdušné obrany. Ten musí být schopen působit v různých výškách a na různé vzdálenosti.
Již 18. října ruské jednotky zaútočily na město Lozova v Charkovské oblasti řízenou leteckou bombou nové modifikace, která urazila vzdálenost 130 kilometrů.
