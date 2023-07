Ruský útok ve městě Sumy nepřežil civilista. Zelenskyj promluvil pro CNN

Útok bezpilotního letounu na město Sumy zabil jednoho civilistu a dalších 16 zranil. Podle regionální vojenské správy šlo o drony Šahíd-136 íránské výroby, které zasáhly dvě obytné a jednu kancelářskou budovu. V tuto chvíli na místě zasahují záchranné jednotky, hasiči se snaží dostat pod kontrolu požár, který na místě vypukl, píše server Euromaidan Press.

Informace o jednom mrtvém na telegramu krátce po poledni potvrdil šéf administrativy ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. Podle americké stanice CNN na město útočily čtyři tyto drony. Útok se podařilo zachytit na video, které prostřednictvím twitteru zveřejnila nezávislá stance Nexta. Ta rovněž sdílela i fotografii, na níž je vidět zničenou budovu.

V tuto chvíli na východní Ukrajině probíhají těžké boje. Ukrajinské síly postupují ve směru na Bachmut, ty ruské pro změnu na Lyman, Avdijivku a Maryjinku. „Nepřítel se snaží vytlačit naše jednotky z jejich pozic, ale dostává se mu důstojného odporu,“ podotkla náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová.

„Bude to velmi obtížné. Bude to velmi dlouhé a bude to velmi, velmi krvavé. A o ničem z toho by si nikdo neměl dělat iluze,“ zdůraznil už v pátek předseda sboru náčelníků štábů USA generál Mike Milley.

Analytici twitterového účtu Ukraine Weapons Tracker nedlouho po poledni zveřejnili video zničeného německého tanku Leopard 2A6 v Záporožské oblasti. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu dnes navíc zmínil neověřené informace o 16 zničených Leopardech dodaných z Polska a Portugalska.

Současně se ukrajinským silám za pomoci ruční protitankové zbraně Javelin, dodané z USA, podařilo zničit ruské obrněné pěchotní vozidlo BMP. Národní garda ho zasáhla nedaleko Avdijvky v Doněcké oblasti, o níž se podle náměstkyně Maljarové vedou těžké boje.

Dále server Ukraine Weapons Tracker zveřejnil video likvidace ruské samohybné houfnice 2S7M Malka a tří raketometů BM-21 Grad.

Nový rozhovor CNN se Zelenským

CNN dnes zveřejnila rozhovor s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten reagoval na vzpouru wagnerovců z konce června a reakci ruského prezidenta Vladimira Putina zhodnotil jako slabou. „V prvé řadě vidíme, že nekontroluje úplně vše. Wagnerovci postupující do hloubky Ruska a zabírající určité regiony ukázali, jak jednoduché to je. Putin nekontroluje situaci v regionech,“ vysvětlil.

Značně ho překvapila medializace jeho setkání s šéfem CIA Billem Burnsem v Kyjevě. „Moje komunikace s šéfem CIA by měla vždy probíhat v zákulisí. Diskutujeme o důležitých věcech – co Ukrajina potřebuje a jak je připravena jednat,“ poznamenal.

Podle Zelenského Ukrajina nemá před CIA žádné tajemství, protože mají dobré vztahy a zpravodajské služby obou zemí spolu komunikují. „Situace je celkem jasná. S šéfem CIA máme dobré vztahy a mluvíme spolu. Řekl jsem mu o všech důležitých věcech týkajících se bojiště, které potřebujeme,“ dodal ukrajinský lídr.

Obviněný šéf rozvědky

Dnes Ukrajina podle informací CNN obvinila bývalého šéfa krymského oddělení ukrajinské rozvědky SBU Oleha Kuliniče z pěti trestných činů souvisejících se špionáží pro Rusko. Bylo mu předáno obvinění z vlastizrady.

Kulinič je ve vazbě od loňského roku po speciální operaci SBU a Státního úřadu pro vyšetřování. „Snažili jsme se nejen zadržet vysoce postaveného zrádce, ale také shromáždit silnou důkazní základnu, na jejímž základě bude moci soud vynést spravedlivý rozsudek. Je to jasný signál pro všechny, kdo pracují pro nepřítele: SBU si vás určitě najde a přivede k odpovědnosti za vaše činy, ať už se skrýváte kdekoli. Každého 'krtka' vytáhneme na světlo,“ vysvětlil šéf SBU Vasyl Maliuk.