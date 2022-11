Rusové si v Chersonu koledují o masakr. Analytik vysvětluje, co hrozí ustupujícím jednotkám

„Čím dál méně si myslím, že je to past. Když se objevila taková zpráva, říkal jsem si, že je to padesát na padesát. Teď už se podle mě stahují doopravdy. Samozřejmě Rusové Cherson nechají zaminovaný a nechají tam i nějaké nástrahy, k tomu možná malý počet záškodníků,“ uvedl Visingr pro EuroZprávy.cz s tím, že je otázkou, co všechno v oblasti nechají.

„Lidi dostat přes Dněpr není problém, ten je s těžkou technikou,“ nastínil expert. Připomněl situaci u Charkova, kdy za sebou okupační vojska nechávala techniku a před Ukrajinci utíkala. „Celý ústup vypadá jako kontrolovaný, ale jde o vojensky velmi komplikovanou věc. Stahují se už nějakou dobu a je zřejmé, že odsun opravdu probíhá,“ pokračoval Visingr.

Problém nastává u jednotek, které zůstávají vzadu a musí ustupujícím vojákům hlídat záda. „Jednotky na ústupu se nemohou pořádně bránit. Proto vojáci vzadu nemůžou nepříteli povolit postup. Pokud by vzali ústup rychle, tak by to mohlo znamenat, že se Ukrajinci dostanou do Chersonu a pak na břeh Dněpru, spustí palbu na ustupující jednotky a způsobí jim obrovské ztráty,“ vysvětlil analytik.

Jako jednu z nejdůležitějších součástí Visingr vnímá roli velitele invaze Sergeje Surovikina, který se do jejího čela dostal teprve nedávno. „Záleží, jestli je Surovikin tak dobrý velitel, aby toto dokázal dobře vyvážit. Tempo stahování a nutné krytí jsou nesmírně náročné. Jsou lidé, kteří vám řeknou, že takový rozsáhlý ústup je minimálně stejně obtížný jako rozsáhlá ofenzíva,“ popsal. Znovu připomněl, že dřívější situace u Charkova nebyl útěk, ale totální rozpad. „Ruská armáda u Charkova systémově zkolabovala,“ míní.

Takovýto kolaps se zřejmě odehrál i na severu Chersonské oblasti na počátku ukrajinské protiofenzívy. „Tady jde ale opravdu o řízený ústup. Je ale možné, že se Ukrajincům podaří další průlom, a dělostřelectvo bude schopno ostřelovat ustupující Rusy. To by pak byl masakr, ale to zatím nevíme,“ bilancoval Visingr.

Pro Rusy jsou nyní klíčové železnice

Cherson není jediné místo, o které se Rusové bojí. „Jsou satelitní fotky, kde Rusové staví příkopy a protitankové překážky v Perekopské šíji na severu Krymu. Je evidentní, že nebudou schopni zásobovat Krym, protože přijdou o pozemní spojení. Nevedou tam železniční trasy. Musí se stáhnout z Chersonu, protože tuto oblast nejsou z Krymu schopni zásobovat,“ upozornil Visingr. Kerčský most je poškozen a z velké části mimo provoz. „Celá logistika stojí a padá s železnicemi,“ doplnil expert.

„Železniční spojení ze severovýchodu přes Donbas není. Dříve tam bylo, ale Ukrajinci ho dokázali přerušit. Rusové by tak museli budovat desítky kilometrů železnic přímo v palebné zóně HIMARSů. To pak hodně štěstí,“ pousmál se Visingr.

Podle něj však válka před zimou neskončí. „Ukrajinci řekli, že budou vyjednávat pouze za podmínek, které jsou pro Rusy evidentně nepřijatelné. Rusové se dobrovolně nestáhnou z těch okupovaných území. Ukrajinci jasně řekli, co jsou jejich podmínky. Jde o obnovení územní celistvosti, bezpečnostní garance, možnost libovolně fungovat na mezinárodní scéně. Jsou to věci, na které Rusko dobrovolně nepřistoupí,“ shrnul. Konec války na Ukrajině očekává v příštím roce. „Pokud budou Ukrajinci dále postupovat takovým způsobem, tak se příští rok Rusko vojensky zhroutí,“ varoval Visingr.