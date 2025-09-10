Rusové útok drony na Polsko podle analytiků chystali měsíce

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.
Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.

V úterý v noci došlo k úmyslnému ruskému útoku na Polsko, při němž na jeho území vletěly drony. Polská vláda událost popsala jako „bezprecedentní narušení vzdušného prostoru“ a „rozsáhlou provokaci“. Všechny dostupné informace podle webu Defense Express naznačují, že Moskva se na tyto i další útoky připravovala delší dobu.

Již na začátku července se v Polsku objevila zpráva, podle které byly v úlomcích ruských dronů, sestřelených na Ukrajině, nalezeny 4G modemy s polskými SIM kartami. Tuto informaci zveřejnil polský novinář Marek Budzysz na základě zprávy, kterou obdržel druhého července. Kromě polských SIM karet byla v jednom dronu nalezena i karta litevského operátora.

Zpráva, jejíž původ není znám, přímo uvádí, že nález SIM karet poukazuje na přípravu Ruska na lety dronů nad územím těchto zemí a na testování připojení k mobilním sítím. Zpráva také doporučuje informovat partnery v Polsku a Litvě o nálezu SIM karet jejich operátorů v ruských útočných dronech. Podle dostupných informací tak bylo skutečně učiněno.

Navzdory tomu, že ruské drony už od léta pravidelně pronikaly do polského vzdušného prostoru, tato zpráva nevyvolala téměř žádnou odezvu. Některé z dronů dokonce na polském území explodovaly, například dvacátého srpna poblíž vesnice Osiny. Toto místo se nachází pouhých čtyřicet kilometrů od letecké základny, kde má NATO svou vzdušnou hlídku.

Mobilní internet na dronu je nezbytný pro přenos informací a korekci letu. V závislosti na doplňkové výbavě mohou Rusové získávat informace o systémech protivzdušné obrany, elektronického boje a přenášet vizuální informace z kamery.

Zatím není jisté, zda drony, které v úterý zaútočily na Polsko, byly vybaveny stejnými prostředky. Předpokládá se však, že jedním z cílů útoků bylo prozkoumat polskou protivzdušnou obranu. To je obzvlášť pravděpodobné vzhledem k tomu, že 12. září v Bělorusku začíná rusko-běloruské cvičení s názvem „Západ-2025“. 

NATO spustilo článek 4, potvrdil jeden ze šéfů diplomacie

