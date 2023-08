Rusové v Chersonu mučili Ukrajince. Mnozí z nich už nemohou mít děti

Odvolává se na zprávu týmu Mobile Justice Team (MJT), ten je součástí poradní skupiny pro kruté zločiny (ACA) sponzorované Velkou Británií, Evropskou unií a Spojenými státy. Zřídila jej mezinárodní právnická firma a nadace Global Rights Compliance kvůli podpoře ukrajinské generální prokuratury.

Ze zaznamenaných 320 případů zadržování ve 35 identifikovaných detenčních centrech mučení uvedlo 43 procent z nich jako taktiku běžně využívanou ruskými dozorci. „A to jak na mužích, tak na ženách, přičemž předběžné výsledky ukazují, že s mučením se v detenčních centrech nejčastěji setkávali vojáci,“ píše CNN s odvoláním na MJT. „Terčem mučení se stávali i lidé, kteří měli v armádě rodiny“ podotkl anonymně jeden z autorů zprávy.

„Kromě trestu za skutečnou vojenskou službu jejich rodinného příslušníka je to také trest, zdá se, za to, že jde o skutečného ukrajinského občana,“ prozradila právnička z nadace Global Rights Compliance Anna Mykytenková.

Minimálně 36 obětí hovořilo o použití elektrického proudu při výsleších – mnohdy šlo o elektrošoky přímo do genitálií prováděné přímo dozorci. Další oběti popisovaly hrozby mrzačením pohlavních orgánů, nejméně jedna z nich musela přihlížet znásilnění jiné cizím předmětem zakrytým kondomem.

„Ve vztahu k mužům je to spíše většina trestných činů sexualizovaného mučení, a to je obvykle mučení genitálií, takže je to forma trestu za to, že jsou Ukrajinci a jaksi jim to znemožňuje mít děti,“ cituje stanice Mykytenkovou.

Dalšími taktikami dozorců bylo dušení, waterboarding, surové bití a vyhrožování znásilněním. „Existuje jakýsi záměr zničit nebo eliminovat ukrajinskou identitu, protože v některých případech je vidět, že chycené nebo někdy téměř štvané osoby měly ukrajinské vlajky nebo jiné státní symboly,“ poznamenala právnička.

Jde o velice těžko prokazatelné trestné činy. „Taktiky mučení a sexuálního násilí, které Úřad prokuratury odhaluje z chersonských vazebních středisek, naznačují, že Putinův plán na vyhlazení ukrajinské identity zahrnuje řadu zločinů evokujících genocidu,“ zdůraznil řídící partner a spoluzakladatel nadace, Wayne Jordash.

„Vzorec, který pozorujeme, přinejmenším odpovídá cynickému a promyšlenému plánu ponížit a terorizovat miliony ukrajinských občanů s cílem podřídit je diktátu Kremlu,“ dodal Jordash.

Mykytenková ale poznamenala, že není jasné, zda lze tyto činy definovat jako genocidu. „Genocida je velmi obtížně prokazatelný zločin kvůli zvláštnímu úmyslu. Málokdy je dostatečně přímý, aby se dal prokázat nade vší pochybnosti již takhle brzy, ale pracujeme na tom, abychom poskytli Úřadu generálního prokurátora dostatečnou podporu, aby byl schopen zjistit, zda důkazy podporují tento závěr,“ doplnila právnička.

„Na základě trendů, které jsme viděli, čím delší byla okupace, tím závažnější jsou zločiny a tím vyšší počet zločinů byl spáchán. Ukrajinský postup na frontě také zintenzivnil používání mučení. Vzhledem k osvobození části Chersonské oblasti v loňském roce si dovedu představit, že tam jsou některé zločiny páchány jako odveta za to,“ uzavřela Mykytenková.