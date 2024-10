Rutte prozradil, jaký je názor NATO na povolení použití zbraní dlouhého doletu proti Rusku

Po roce od vyhlášení výsledků voleb do Národní rady Slovenské republiky (NR SR) by Smer-SD Roberta Fica zřejmě nesložil vládu. Zatímco premiérská strana zaznamenala nejhorší naměřený výsledek z průzkumu od loňského roku, Demokratům a krajně pravicovému hnutí Republika průzkum věští parlamentní budoucnost. Formování potencionální nové vlády z řad opozice by mohlo zkomplikovat hnutí Igora Matoviče.