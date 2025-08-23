Salvini posílá Macrona se zbraní na Ukrajinu. Francie se důrazně ohradila

23. srpna 2025 15:14

Matteo Salvini (Liga severu)
Italský vicepremiér a ministr dopravy Matteo Salvini se opřel do francouzského prezidenta Emmanuela Macrona kvůli tématu nasazení evropských vojáků na Ukrajině. Salvini naznačil, že by tam se zbraní v ruce měl vyrazit sám Macron. Paříž se proti jeho výrokům ohradila.

Salvini měl v milánském dialektu vyzvat Macrona, aby šel na Ukrajinu místo italských vojáků raději on. "Vezmi si svou helmu, svou vestu, svou pušku a jdi na Ukrajinu," citoval jeho slova na veřejném vystoupení v Miláně server Euronews. 

Italský ministr dopravy zároveň vyjádřil podporu diplomatickým snahám amerického prezidenta Donalda Trumpa. "Dělá to po svém a někdy působí nesnesitelně, ale uspěl tam, kde všichni selhali," prohlásil Salvini a vysmál se volání po vzniku evropské armády.

Francie podle zmíněného webu reagovala předvoláním italské velvyslankyně ve Francii Emanuely D'Alessandro k podání vysvětlení na ministerstvu zahraničí. Paříž označila Salviniho komentáře na Macronovu adresu za neakceptovatelné. 

Diplomatka si ve čtvrtek na ministerstvu vyslechla, že Salviniho prohlášení se "neslučuje s klimatem vzájemné důvěry a historií vztahů mezi oběma zeměmi, které v poslední době projevily jednotu, především v otázce podpory Ukrajiny ve válce se sousedním Ruskem". 

Francie i Itálie byly ostatně zastoupeny na pondělních rozhovorech v Bílém domě, kde Trump hostil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a vybrané evropské lídry. Zatímco Paříž zastupoval Macron, Řím reprezentovala premiérka Giorgia Meloniová. 

Nizozemsko jde příkladem. Kyjevu jako první dodá zbraně v rámci nového mechanismu

Matteo Salvini (Liga severu) Emmanuel Macron Itálie Francie Ukrajina

