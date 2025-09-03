Španělský premiér Pedro Sánchez označil reakci Evropy na válku v Gaze za naprosté selhání. Upozornil, že dvojí metr, který západní svět uplatňuje ve vztahu k Ukrajině a Gaze, podrývá jeho globální důvěryhodnost. Podle něj je současná situace v Gaze jedním z nejtemnějších období mezinárodních vztahů v 21. století.
Sánchez, který jako první evropský lídr obvinil Izrael z genocidy v Gaze, uvedl, že ačkoliv má z uznání palestinského státu dalšími evropskými zeměmi radost, reakce Evropské unie jako celku je žalostná. Podle něj existují mezi členskými státy rozdíly v názoru na to, jak ovlivnit Izrael, což považuje za nepřijatelné, pokud chce EU zůstat důvěryhodným aktérem v jiných krizích, jako je ta na Ukrajině.
Premiér Sánchez se také vyjádřil k zahraniční politice Spojených států pod vedením Donalda Trumpa. Podle něj se USA snaží oslabit mezinárodní řád, který samy vytvořily po druhé světové válce. Sanchez si i přes Trumpovy izolacionistické kroky stojí za tím, že Španělsko zůstane spolehlivým partnerem v NATO a bude se snažit udržovat dobré vztahy se Spojenými státy.
Sánchez navrhl, že by se Evropa a Velká Británie mohly chopit příležitosti, kterou oslabování mezinárodního řádu ze strany USA nabízí. Mohly by posílit svou globální moc a vliv, pokud budou jednat morálně a důsledně. To podle něj znamená vyhnout se dvojímu metru, posílit závazky týkající se klimatického paktu a mít humanitární a pragmatický přístup k migraci.
Španělský premiér hájí migraci jako příležitost, nikoliv jen jako morální povinnost. Upozorňuje, že migrace může pomoci řešit problémy spojené s hospodářským růstem a trhem práce. Také kritizuje tradiční pravicové strany, které přijímají postoje krajní pravice a snaží se transformovat vědecká fakta o klimatické změně v ideologické a politické boje, což považuje za velkou chybu.
Odborníci se domnívají, že Čína by se mohla namísto invaze na Tchaj-wan uchýlit k dlouhodobé blokádě, aby ostrov donutila ke kapitulaci. Tento přístup, známý jako lianhe fengkong, neboli „společná blokáda“, by efektivně odřízl ostrov od zbytku světa.
