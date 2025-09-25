Sarkozy je vinen ze spiknutí, rozhodl soud. Od Kaddáfího dostal miliony eur

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy byl shledán vinným ze spiknutí v souvislosti s případem, kdy měl přijmout miliony eur od bývalého libyjského vůdce Muammara Kaddáfího. Pařížský soud ho zprostil všech ostatních obvinění, včetně pasivní korupce a nezákonného financování kampaně. Sarkozy, který tvrdí, že případ je politicky motivovaný, byl obviněn z toho, že peníze od Kaddáfího použil na financování své volební kampaně v roce 2007.

Žaloba tvrdila, že za to měl Sarkozy slíbit pomoc Kaddáfímu v boji s jeho pověstí mezi západními zeměmi. Soudkyně Nathalie Gavarino řekla, že Sarkozy dovolil svým blízkým spolupracovníkům kontaktovat libyjské úředníky za účelem získání finanční podpory pro svou kampaň.

Soud však dospěl k závěru, že neexistuje dostatek důkazů pro to, aby byl Sarkozy shledán vinným z nezákonného financování kampaně. Bývalý prezident, kterému je 70 let, byl v čele Francie v letech 2007 až 2012. Očekává se, že rozsudek bude vynesen ještě dnes.

Vyšetřování bylo zahájeno v roce 2013, dva roky poté, co Saif al-Islam, syn tehdejšího libyjského vůdce, poprvé obvinil Sarkozyho z přijetí milionů otcových peněz na financování kampaně.

V následujícím roce libanonský podnikatel Ziad Takieddine, který dlouhou dobu působil jako prostředník mezi Francií a Blízkým východem, uvedl, že má písemný důkaz o tom, že Sarkozyho kampaň byla „bohatě“ financována Tripolisem a že platby v hodnotě 50 milionů eur pokračovaly i poté, co se stal prezidentem.

Sarkozyho manželka, bývalá supermodelka a zpěvačka italského původu Carla Bruni-Sarkozyová, byla v minulém roce obviněna ze zatajování důkazů a ze spiknutí s cílem spáchat podvod, což ale popírá.

Od roku 2012, kdy prohrál boj o znovuzvolení, je Sarkozy terčem několika trestních vyšetřování. V únoru 2024 byl navíc shledán vinným z překročení výdajů na svou kampaň v roce 2012. Následně si najal PR firmu, aby to zakryla. Soud mu udělil roční trest odnětí svobody, z čehož šest měsíců s podmíněným odkladem.

V roce 2021 byl shledán vinným z pokusu o uplácení soudce v roce 2014 a stal se tak prvním bývalým francouzským prezidentem, který dostal nepodmíněný trest. V prosinci ale pařížský odvolací soud rozhodl, že si může trest odpykat v domácím vězení s náramkem místo toho, aby šel do vězení.

Nad dánskými letišti se objevily neznámé drony. Nejzávažnější útok na infrastrukturu, míní Frederiksenová

Palestina

Nátlak na Izrael se stupňuje. Palestinu tento týden uzná i Francie

Několik západních zemí, včetně Velké Británie, Kanady, Austrálie a Portugalska, oficiálně uznalo palestinský stát. Na Valném shromáždění OSN se k nim má v průběhu týdne přidat i Francie a další evropské státy. Tato vlna uznání zvyšuje tlak na Izrael, který už týden vede pozemní ofenzivu v Gaze, a to navzdory celosvětovému odsouzení a protestům rodin rukojmích držených Hamásem.
Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Nový nemocný muž Evropy? Francie se zmítá v obrovském chaosu

Podle italských médií se Francie potýká s velkým politickým chaosem. Za necelé dva roky se v zemi vystřídalo pět premiérů, což je stav, který předčí i poválečnou nestabilitu v Itálii. Po předčasných volbách v červenci 2024 navíc francouzský parlament nedokáže vytvořit většinu, která by byla schopna schválit státní rozpočet.

