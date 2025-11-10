Sarkozy život ve vězení nezvládá. Soud ho může ještě dnes pustit na svobodu

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy ve svém závěrečném prohlášení u soudu, které odvysílala televize BFM TV, označil svůj život ve vězení za „velmi těžký, ne-li přímo úmorný“ a nadále trval na své nevině. Sarkozy kategoricky prohlásil, že „nikdy nepřizná něco, co neudělal“, a dodal, že bojuje „za vítězství pravdy“. Zároveň poděkoval vězeňskému personálu za pomoc během jeho pobytu za mřížemi.
Prokuratura naznačila, že podporuje propuštění Nicolase Sarkozyho z vězení, ale s uvalením soudního dohledu jinými prostředky. Tato alternativa, o níž informují média Le Figaro a BFM TV, je spojena se zákazem kontaktu s kýmkoli dalším zapojeným do libyjské kauzy. Sarkozy byl také dotázán na své profesní aktivity a cestování, což naznačuje, že i tyto aspekty by mohly být součástí soudního nařízení.
Pokud by soud rozhodl o propuštění Sarkozyho na svobodu, aby zde vyčkal na odvolání, mohlo by k tomu dojít ještě dnes. Rozhodnutí soudu se očekává ve 13:30 místního času. Jelikož Francie zítra slaví státní svátek – Den příměří, připomínající konec první světové války – jakékoli dnešní rozhodnutí by mohlo být provedeno velmi rychle, aby se předešlo zbytečným odkladům.
Agentura Reuters připomněla, že by se nejednalo o Sarkozyho první zkušenost s alternativním trestem. Nejvyšší francouzský soud loni potvrdil jeho dřívější odsouzení za korupci a zneužití vlivu, na základě něhož musel bývalý prezident jeden rok nosit elektronický náramek. Ten mu byl mezitím již odebrán.
Sarkozy nastoupil v říjnu do pařížské věznice La Santé, kde má vykonat pětiletý trest za spiknutí s cílem získat nelegální finance na kampaň z Libye. Pro muže, který vedl zemi v letech 2007 až 2012, jde o ohromující pád. Ministr vnitra Nuñez v rádiu Europe 1 potvrdil, že dva důstojníci z bezpečnostní jednotky chránící bývalé prezidenty budou natrvalo umístěni v celách hned vedle Sarkozyho po celou dobu jeho pobytu za mřížemi.
Nuñez uvedl, že bývalý prezident republiky má na ochranu nárok kvůli svému postavení. Existuje zjevné bezpečnostní riziko, a proto je tato ochrana zachována i po dobu detence. Podle francouzských médií budou důstojníci součástí týmu, který se bude střídat ve směnách. Zůstanou u Sarkozyho tak dlouho, „jak bude nutné“. Sarkozy bude umístěn v izolačním oddělení věznice La Santé, kde jsou vězni drženi v samostatných celách a odděleni i během aktivit mimo cely. Tím by měl být zajištěn jeho minimální kontakt s ostatními odsouzenými.
Přítomnost policie uvnitř věznice však vyvolala protesty odborů vězeňské stráže. Nicolas Peyrin z odborového svazu CGT prohlásil, že personál věznice La Santé je plně schopen zajistit bezpečnost vězňů, a policie tak není nutná. Dle jeho slov policisté nepředstavují žádnou „přidanou hodnotu“. Podobně reagoval i Wilfried Fonck, šéf jiného odborového svazu vězeňské stráže, který v rádiu RTL uvedl, že se tím v podstatě říká, že strážní neumí svou práci. Upozornil, že uvnitř vězení jsou dva civilisté, kteří tam nemají co dělat a neznají systém fungování. Fonck dodal: „Něco takového jsem za 25 let ve službě neviděl.“
