Opoziční strana Tisza Pétera Magyara vyhraje volby v Maďarsku. Orbán přiznal porážku

Maďarská opoziční strana Tisza Pétera Magyara vyhrála parlamentní volby. Naznačuje to jak průběžné sčítání hlasů, tak i přiznání porážky, které na tiskové konferenci zaznělo z úst lídra vládní strany Fidesz a maďarského premiéra Viktora Orbána. Magyar na sociálních sítích oznámil, že už mu Orbán zavolal a poblahopřál mu k vítězství ve volbách.
Sčítání hlasů v maďarských parlamentních volbách ale nadále pokračuje a dosavadní výsledky potvrzují, že opoziční strana Tisza směřuje k drtivému vítězství. Podle aktuálních dat Národního volebního úřadu, která vycházejí z 55,11 % zpracovaných hlasů, získala Tisza 53,27 % hlasů. Vládní koalice Fidesz-KDNP zatím zaostává se ziskem 38,08 %.
Z hlediska rozdělení poslaneckých mandátů je situace pro opoziční hnutí ještě příznivější. Při zohlednění individuálních kandidátů v obvodech se strana Tisza aktuálně pohybuje na hranici 137 křesel, což ji staví na samotný práh ústavní dvoutřetinové většiny. Vládní blok si prozatím drží 55 mandátů, zatímco hnutí Naše země (Mi Hazánk) by podle průběžných dat získalo 7 křesel z celostátní kandidátky.
Ostatní politické subjekty se zatím pohybují hluboko pod hranicí potřebnou pro vstup do parlamentu. Demokratická koalice získala v dosavadním sčítání pouze 1,20 % hlasů a Strana maďarského dvouocasého psa (MKKP) nedosahuje ani jednoho procenta. Ukazuje se tak, že maďarský politický systém se výrazně polarizoval mezi dva hlavní tábory.
Mimořádný význam těchto voleb potvrdila i konečná volební účast, která překonala veškeré historické tabulky. Do 18:30 své právo využilo 77,80 % oprávněných voličů, čímž byl s velkou rezervou pokořen dosavadní rekord z roku 2002. Vysoká angažovanost občanů zřejmě napomohla k zásadnímu přesunu sil v Národním shromáždění.
Atmosféru volebního večera dokreslují i první reakce z vládního tábora. Ačkoliv sčítání zdaleka není u konce, někteří představitelé Fideszu již otevřeně uznávají neúspěch. Poslanec Péter Ovádi na sociálních sítích pogratuloval svému soupeři z vítězné strany, doktoru Leventemu Gáspárovi, a poděkoval voličům za osmiletou možnost sloužit Veszprému a okolnímu regionu.
Tyto úvodní údaje potvrzují odhady renomovaných agentur, které vycházejí z mnohem širších vzorků a celkové atmosféry ve společnosti. Agentura Median, která prováděla průzkum v posledních pěti dnech kampaně na vzorku více než dvou tisíc občanů, předpovídá straně Tisza drtivé vítězství se ziskem 55,5 %. Naopak Fidesz by se podle nich mohl propadnout až na 37,9 %.
Pokud se odhady Medianu potvrdí, dosáhla by teprve dvouletá strana Tisza na absolutní většinu hlasů. V maďarském parlamentu by to mohlo znamenat zisk 131 až 139 mandátů. Tato čísla jsou klíčová, protože hranice 133 křesel znamená ústavní dvoutřetinovou většinu, která by straně Tisza umožnila samostatně měnit základní zákon země bez nutnosti koaliční podpory.
Vládní koalice Fidesz-KDNP naopak čelí perspektivě výrazného oslabení. Oproti minulým volbám v roce 2022 se očekává propad o více než 14 procentních bodů. Podle nejpravděpodobnějšího scénáře Medianu by vládní strana získala pouze 63 křesel. Poprvé by v parlamentu měl zasednout také zástupce romské národnostní menšiny, což je historický okamžik pro tamní menšinovou politiku.
Dalším výrazným trendem je oslabování menších stran. Hnutí Naše země (Mi Hazánk) se sice v prvních sčítáních drží nad šesti procenty, ale odhady Medianu jí přisuzují pouze 3,9 %, což by znamenalo pád pod pětiprocentní hranici a úplné vyřazení z Národního shromáždění. Podobně jsou na tom Demokratická koalice a Strana dvouocasých psů, které se pohybují kolem pouhého jednoho procenta.
Průzkumy odhalily také zajímavé přesuny voličských sympatií. Zatímco čtyři pětiny dřívějších voličů Fideszu zůstaly své straně věrné, devět procent z nich přešlo k Tisze a celých dvanáct procent k urnám tentokrát vůbec nepřišlo. Naopak voliči dřívější sjednocené opozice se téměř masivně – z 91 % – přiklonili k Tisze, zatímco k Fideszu přešlo jen zanedbatelné jedno procento.
Klíčem k úspěchu strany Tisza byla schopnost zmobilizovat nevoliče. Podle statistik se pro tuto stranu rozhodlo 62 % lidí, kteří před čtyřmi lety nehlasovali. U Fideszu to bylo pouze 16 %. Tisza se tak stala hlavním příjemcem hlasů od lidí, kteří dříve v maďarském politickém systému necítili zastoupení nebo byli nerozhodnutí.
Také Tibor Závecz z agentury Závecz Research představil v televizním vysílání podobně laděná data. Při očekávané volební účasti kolem 80 % odhaduje pro Tisu 54 % a pro Fidesz 40 %. Počet mandátů pro Tisu odhaduje v rozmezí 127 až 133 křesel, což potvrzuje, že ústavní většina je v tuto chvíli na dosah ruky a rozhodovat budou jednotky hlasů v jednotlivých obvodech.
Závecz také pracoval s takzvaným indikátorem „zkušené nálady“. Ten ukazuje, že lidé ve svém vlastním sociálním prostředí vnímají příznivce Tiszy mnohem silněji – konkrétně 33 % dotázaných uvedlo, že jejich známí volí Tisu, zatímco fideszové prostředí pociťuje 25 % lidí. Tento pocit veřejnosti často předznamenává skutečnou mobilizační sílu v den voleb.
Zdroj: Libor Novák