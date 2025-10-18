Setkání Trumpa s Putinem čelí zásadní překážce: Jak se ruský lídr dostane do Maďarska?

Libor Novák

18. října 2025 12:22

Vladimír Putin
Vladimír Putin Foto: Valdai Discussion Club

Setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským lídrem Vladimirem Putinem, které je navrženo k ukončení invaze na Ukrajině, čelí nečekané diplomatické překážce. Tou je zákaz přeletů ruských letadel přes vzdušný prostor Evropské unie, který je součástí sankčního režimu.

Summit by se měl konat v Budapešti, kde maďarský premiér Viktor Orbán dlouhodobě udržuje přátelské vztahy s oběma státníky. Evropští úředníci však v pátek uvedli, že jeden nebo více evropských lídrů bude muset Putinovi udělit speciální výjimku, aby mohl do maďarské metropole přiletět. Bez ní by ruský prezident porušil opatření EU, musel by riskantně letět přes Ukrajinu, nebo zvolit zdlouhavou balkánskou trasu.

Podle sankčního režimu EU mohou národní úřady zvážit výjimky ze zákazu cestování pro ruské letouny. Je to možné, pokud příslušné orgány určí, že „takové přistání, vzlet nebo přelet je vyžadován z humanitárních důvodů nebo z jakéhokoli jiného účelu v souladu s cíli tohoto nařízení“. Mluvčí Evropské komise Anitta Hipper potvrdila, že jednotlivé členské státy EU mohou takové výjimky udělit. Dodala, že ani Putin, ani jeho ministr zahraničí Sergej Lavrov v současné době nepodléhají individuálním zákazům cestování v rámci EU.

Další potenciální překážkou pro Putina je skutečnost, že na něj byl vydán zatykač Mezinárodního trestního soudu (ICC). Maďarsko je signatářem ICC, a proto by teoreticky mělo zatykač prosadit, pokud by ruský prezident vstoupil na jeho území. Ovšem Maďarsko pravděpodobně zatykač neuplatní.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó v pátek na tiskové konferenci prohlásil, že „zajistíme, aby vstoupil do Maďarska, absolvoval zde úspěšná jednání a poté se vrátil domů.“ Zatím není stanoven žádný konkrétní termín pro setkání mezi Putinem a Trumpem. Moskva doposud neposkytla žádné informace o cestovních plánech šéfa Kremlu. Jeden z vyšších diplomatů EU v této souvislosti poznamenal: „Potřebuje získat povolení k přeletu nad určitými zeměmi. Nechci spekulovat, jak to dopadne. Ale jsem rád, že nejsem jeho cestovní plánovač.“

Donald Trump oznámil svůj záměr vést přímé rozhovory s ruským lídrem v rámci snahy o ukončení tříleté plnohodnotné invaze na Ukrajině. Trump označil tuto situaci za „neslavnou“. Setkání by se mělo konat v Budapešti, kde premiér Viktor Orbán dlouhodobě pěstuje přátelské vztahy s oběma prezidenty. Politické události v souvislosti s válkou na Ukrajině a diplomacií se tak ocitají pod drobnohledem, který je zesílen snahou o nalezení řešení tohoto konfliktu.

včera

Summit velmocí v Budapešti: Triumf pro Orbána, rána pro Evropskou unii

Související

Maďarsko Komentář

Může se člen Evropské unie stát jejím nepřítelem? Maďaři testují hranice a přibližují se k bodu, odkud není návratu

Evropou otřásají obvinění, že maďarská rozvědka měla už před lety špehovat Evropskou komisi a pokoušet se získávat její úředníky. Zároveň přibývají incidenty, které napínají vztahy mezi Budapeští a Kyjevem – od podezřelých dronů nad ukrajinským územím po vzájemné zákazy vstupu armádních představitelů. Zatímco většina států Evropské unie stojí pevně proti Rusku, Maďarsko se vydává opačným směrem. Hrozí, že jeho izolace v rámci Unie bude už brzy nevratná.
Viktor Orbán a Vladimir Putin

Orbán bude mluvit s Putinem, Maďarsko se začíná chystat na jeho setkání s Trumpem

Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek oznámil, že bude ještě tentýž den hovořit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Stane se tak v době, kdy se Budapešť připravuje na hostitelství summitu mezi Putinem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Trump již dříve v tomto týdnu ohlásil, že se s Putinem setká v maďarské metropoli, aby projednali ukončení války na Ukrajině.

Více souvisejících

Maďarsko Vladimír Putin

Aktuálně se děje

před 39 minutami

před 2 hodinami

Lodní doprava, ilustrační foto

Trump zhatil historické úsilí o zavedení daně z klimatického znečištění

Rozhodné diplomatické akce Spojených států, které osobně vedl prezident Donald Trump, zhatily historické úsilí o zavedení daně z klimatického znečištění lodní dopravy. Klíčové jednání Mezinárodní námořní organizace (IMO) v Londýně skončilo v pátek rozhodnutím odložit celou věc o rok, jelikož Saúdská Arábie s podporou Ruska prosadila přerušení.

před 3 hodinami

Boeing B-52H Stratofortress amerického letectva

Napětí v Karibiku eskaluje. Trump zvažuje vojenskou akci ve Venezuele, Maduro mobilizuje armádu

Napětí v Karibiku eskaluje, jelikož Donald Trump zvažuje vojenskou akci ve Venezuele a Nicolás Maduro na to reaguje hromaděním vlastních ozbrojených sil. Spojené státy posilují své jednotky v regionu a tento týden poslaly bombardéry B-52 k přeletu podél venezuelského pobřeží. Maduro na americké aktivity reaguje přemisťováním vojsk, mobilizací „milionů“ příslušníků milice a kritizuje americkou činnost v oblasti. Jde o jasný projev vzdoru autoritářského vůdce, zatímco se oba prezidenti nacházejí ve slepé uličce. 

před 4 hodinami

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj

Trump odmítnul dát Ukrajině Tomahawky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v pátek během setkání s Donaldem Trumpem v Bílém domě nedočkal přislíbení dodávek střel Tomahawk pro údery na Rusko. Zelenskyj přijel do Washingtonu s nadějí, že získá tyto řízené střely dlouhého doletu. Věří totiž, že by mohly zasadit rozhodující ránu válečné ekonomice Kremlu, neboť by umožnily cílené útoky na ropná a energetická zařízení hluboko na ruském území.

před 6 hodinami

Podzimní příroda, ilustrační fotografie

Počasí se po víkendu umoudří, naznačuje předpověď

Do Česka po právě začínajícím víkendu opravdu dorazí slibované oteplení. Navzdory tomu, že se zima blíží každým dnem. Teploty vyšplhají až na 17 stupňů, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

Donald Trump opět přivítal Volodymyra Zelenského v Bílém domě. (17.10.2025)

Ukrajinci zřejmě Tomahawky nedostanou. Trump nechce eskalaci

Ukrajinská armáda zřejmě rakety Tomahawk od Američanů nezíská. Naznačují to vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa během jednání s Volodymyrem Zelenským, který v pátek opět dorazil do Bílého domu. Zelenskyj přitom konstatoval, že on a Trump už si navzájem porozuměli. 

včera

včera

OpenAI

Nová éra umělé inteligence. OpenAI slibuje zajímavé úpravy ChatGPT

Technologická firma OpenAI plánuje nové režimy u svého populárního AI chatbota ChatGPT. V budoucnu by měl uživatelům nabídnout další obsah. Zapovězena nebude ani erotika, informuje BBC. Podle šéfa společnosti Sama Altmana se tak naplní záměr chovat se k dospělým jako k dospělým. 

včera

včera

včera

Miloš Zeman

Zemana operovali v pražské nemocnici. Kvůli problému se zády

Bývalý prezident Miloš Zeman se opět potýká s poměrně vážnými zdravotními problémy. Podle dostupných informací podstoupil operaci v blíže nespecifikované pražské nemocnici. Zeman se v uplynulých týdnech zúčastnil předvolebních akcí hnutí Stačilo. 

včera

Počasí

Zima v Evropě se blíží. Meteorologové naznačili, co přinese

Každým dnem se krátí podzim, blíží se zima a jasnější jsou i výhledy meteorologů na další roční období. Ani letos to v Česku podle nich nevypadá na kruté mrazy a vydatnou sněhovou nadílku. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X. 

včera

včera

včera

Maďarsko

Může se člen Evropské unie stát jejím nepřítelem? Maďaři testují hranice a přibližují se k bodu, odkud není návratu

Evropou otřásají obvinění, že maďarská rozvědka měla už před lety špehovat Evropskou komisi a pokoušet se získávat její úředníky. Zároveň přibývají incidenty, které napínají vztahy mezi Budapeští a Kyjevem – od podezřelých dronů nad ukrajinským územím po vzájemné zákazy vstupu armádních představitelů. Zatímco většina států Evropské unie stojí pevně proti Rusku, Maďarsko se vydává opačným směrem. Hrozí, že jeho izolace v rámci Unie bude už brzy nevratná.

včera

Indie, ilustrační foto

Dokáže se Indie obejít bez ruské ropy?

Energetická politika Indie se stala delikátním balancováním mezi starým spojencem v Moskvě a rostoucím tlakem z Washingtonu. Nejprve přišla v srpnu 50% cla na indické zboží, prezentovaná jako trest za nákup ruské ropy. Následovalo středeční tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že indický premiér Naréndra Módí soukromě souhlasil s ukončením těchto nákupů „během krátké doby“. 

včera

včera

včera

včera

Trump i Putin ztrácejí jakékoli zábrany. Dějiny ale připomínají, že i nejmocnější mohou být oběťmi vlastního sebevědomí

Svět se znovu přibližuje hraně, tentokrát nikoli z nepozornosti, ale z arogance svých vůdců. Donald Trump a Vladimir Putin jednají, jako by pravidla studené války přestala platit a jako by respekt k hranicím, obava z omylu a strach z vlastních zbraní byly známkou slabosti. Spojené státy se stále hlouběji zapojují do války na Ukrajině, zatímco Rusko zkouší, kam až může zajít, než Západ zareaguje. Vzniká tak svět, v němž se mocní znovu učí žít s myšlenkou války mezi jadernými státy, jen bez té zdrženlivosti, která ji kdysi držela na uzdě. A právě v tom tkví největší nebezpečí. Že tentokrát se hranice nepřekročí úmyslně, ale prostě proto, že už ji nikdo nevidí.

Zdroj: Jakub Jurek

Další zprávy