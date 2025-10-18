Setkání Trumpa s Putinem čelí zásadní překážce: Jak se ruský lídr dostane do Maďarska?

Setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským lídrem Vladimirem Putinem, které je navrženo k ukončení invaze na Ukrajině, čelí nečekané diplomatické překážce. Tou je zákaz přeletů ruských letadel přes vzdušný prostor Evropské unie, který je součástí sankčního režimu.
Summit by se měl konat v Budapešti, kde maďarský premiér Viktor Orbán dlouhodobě udržuje přátelské vztahy s oběma státníky. Evropští úředníci však v pátek uvedli, že jeden nebo více evropských lídrů bude muset Putinovi udělit speciální výjimku, aby mohl do maďarské metropole přiletět. Bez ní by ruský prezident porušil opatření EU, musel by riskantně letět přes Ukrajinu, nebo zvolit zdlouhavou balkánskou trasu.
Podle sankčního režimu EU mohou národní úřady zvážit výjimky ze zákazu cestování pro ruské letouny. Je to možné, pokud příslušné orgány určí, že „takové přistání, vzlet nebo přelet je vyžadován z humanitárních důvodů nebo z jakéhokoli jiného účelu v souladu s cíli tohoto nařízení“. Mluvčí Evropské komise Anitta Hipper potvrdila, že jednotlivé členské státy EU mohou takové výjimky udělit. Dodala, že ani Putin, ani jeho ministr zahraničí Sergej Lavrov v současné době nepodléhají individuálním zákazům cestování v rámci EU.
Další potenciální překážkou pro Putina je skutečnost, že na něj byl vydán zatykač Mezinárodního trestního soudu (ICC). Maďarsko je signatářem ICC, a proto by teoreticky mělo zatykač prosadit, pokud by ruský prezident vstoupil na jeho území. Ovšem Maďarsko pravděpodobně zatykač neuplatní.
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó v pátek na tiskové konferenci prohlásil, že „zajistíme, aby vstoupil do Maďarska, absolvoval zde úspěšná jednání a poté se vrátil domů.“ Zatím není stanoven žádný konkrétní termín pro setkání mezi Putinem a Trumpem. Moskva doposud neposkytla žádné informace o cestovních plánech šéfa Kremlu. Jeden z vyšších diplomatů EU v této souvislosti poznamenal: „Potřebuje získat povolení k přeletu nad určitými zeměmi. Nechci spekulovat, jak to dopadne. Ale jsem rád, že nejsem jeho cestovní plánovač.“
Donald Trump oznámil svůj záměr vést přímé rozhovory s ruským lídrem v rámci snahy o ukončení tříleté plnohodnotné invaze na Ukrajině. Trump označil tuto situaci za „neslavnou“. Setkání by se mělo konat v Budapešti, kde premiér Viktor Orbán dlouhodobě pěstuje přátelské vztahy s oběma prezidenty. Politické události v souvislosti s válkou na Ukrajině a diplomacií se tak ocitají pod drobnohledem, který je zesílen snahou o nalezení řešení tohoto konfliktu.
Související
Může se člen Evropské unie stát jejím nepřítelem? Maďaři testují hranice a přibližují se k bodu, odkud není návratu
Orbán bude mluvit s Putinem, Maďarsko se začíná chystat na jeho setkání s Trumpem
Aktuálně se děje
před 39 minutami
Setkání Trumpa s Putinem čelí zásadní překážce: Jak se ruský lídr dostane do Maďarska?
před 2 hodinami
Trump zhatil historické úsilí o zavedení daně z klimatického znečištění
před 3 hodinami
Napětí v Karibiku eskaluje. Trump zvažuje vojenskou akci ve Venezuele, Maduro mobilizuje armádu
před 4 hodinami
Trump odmítnul dát Ukrajině Tomahawky
před 6 hodinami
Počasí se po víkendu umoudří, naznačuje předpověď
včera
Ukrajinci zřejmě Tomahawky nedostanou. Trump nechce eskalaci
včera
U Týna nad Vltavou by se mohlo nacházet nebezpečné zvíře. Hledá ho policie
včera
Nová éra umělé inteligence. OpenAI slibuje zajímavé úpravy ChatGPT
včera
Ze střelby ve Smržovce je dvojnásobná vražda. Podezřelým je senior
včera
Zemřel výrazný jihomoravský politik Vlastimil Sehnal. Šest let seděl v Senátu
včera
Zemana operovali v pražské nemocnici. Kvůli problému se zády
včera
Zima v Evropě se blíží. Meteorologové naznačili, co přinese
včera
Pokud Rusko zaútočí na NATO, aliance vymaže Kaliningrad z mapy za pár hodin, varuje bývalý americký generál
včera
Proč Ukrajina žádá střely Tomahawk? Chce dotlačit Putina k jednání s Trumpem
včera
Může se člen Evropské unie stát jejím nepřítelem? Maďaři testují hranice a přibližují se k bodu, odkud není návratu
včera
Dokáže se Indie obejít bez ruské ropy?
včera
Summit velmocí v Budapešti: Triumf pro Orbána, rána pro Evropskou unii
včera
MŽP bez Motoristů? Nesmyslné, řekl Babiš po schůzce s ekology. Ti důrazně varují
včera
Farage otočil: Putin není racionální člověk, je to velmi špatný chlápek
včera
Trump i Putin ztrácejí jakékoli zábrany. Dějiny ale připomínají, že i nejmocnější mohou být oběťmi vlastního sebevědomí
Svět se znovu přibližuje hraně, tentokrát nikoli z nepozornosti, ale z arogance svých vůdců. Donald Trump a Vladimir Putin jednají, jako by pravidla studené války přestala platit a jako by respekt k hranicím, obava z omylu a strach z vlastních zbraní byly známkou slabosti. Spojené státy se stále hlouběji zapojují do války na Ukrajině, zatímco Rusko zkouší, kam až může zajít, než Západ zareaguje. Vzniká tak svět, v němž se mocní znovu učí žít s myšlenkou války mezi jadernými státy, jen bez té zdrženlivosti, která ji kdysi držela na uzdě. A právě v tom tkví největší nebezpečí. Že tentokrát se hranice nepřekročí úmyslně, ale prostě proto, že už ji nikdo nevidí.
Zdroj: Jakub Jurek