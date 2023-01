Slova, která Ukrajina neuslyší ráda. Krym už nikdy nebude její součástí, řekl chorvatský prezident

Francie v úterý vyšle do ulic 11.000 policistů, z toho 4000 v Paříži, aby dohlíželi na pořádek během plánované stávky proti reformě důchodů. Její návrh na začátku ledna představila francouzská vláda, podle které by se mimo jiné měla posunout hranice odchodu do důchodu o dva roky na 64 let. Podle agentury AFP to dnes v Marseille oznámil francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin.

Zdroj: ČTK