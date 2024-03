"Slováci Ukrajinu nechtějí zradit. Mír je kapitulace." Kandidáti na slovenskou hlavu státu se střetli v poslední debatě

Jedním z nejsilnějších a patrně nejradikálnějších kandidátů je Štefan Harabin, který v průběhu debaty opakovaně volal po okamžitém ukončení podpory Ruskem napadené Ukrajině a vystoupení Slovenska ze Severoatlantické aliance a Evropské unie. Konkrétně EU podle něj „má životnost dva roky“.

Podstatně umírněnější jsou Peter Pellegrini a Ivan Korčok, což jsou podle průzkumů dva nejsilnější kandidáti. Například Pellegrini nechápe, „proč by se mělo za škodné považovat to, že Slovensko nechce posílat na Ukrajinu zbraně a chce začátek mírových jednání“. „Neumím si představit, jak může být nějaká země kritizovaná za to, že nesdílí tak militantní postoj, jako sdílí Česká republika,“ prohlásil již dříve podle serveru Teraz.sk.

Korčok během debaty opakoval, že „si Slováci nepřejí, abychom zradili Ukrajinu a každý normální člověk si přeje mír“. „Mír, o kterém hovoříte, je kapitulace,“ zdůraznil bývalý šéf slovenské diplomacie již v dřívější debatě na adresu Pellegriniho.

Korčok navíc upřesnil, že by nepodpořil vyslání slovenských vojáků na Ukrajinu. „Jsem jednoznačně proti tomu, aby Slovensko vyslalo na Ukrajinu vojáky, a to kvůli závazkům NATO, ty se vztahují na území Aliance. O tom, kde budou vojáci Slovenska působit, rozhoduje vláda a Národní shromáždění.“

Řeč přišla také na zdravotnictví, vztah prezidenta s občany a samotné pravomoci slovenské hlavy státu. Velkým tématem na Slovensku je poslední dobou také změna zákona o RTVS. Například kandidát Ján Kubiš vyjádřil obavu, že nový zákon „zasahuje do svobody tisku a nezávislosti novinářů“, a že je „nebezpečný nejen pro demokracii, ale i další vývoj Slovenska.“

Změna zákona o RTVS podle některých znamená velký problém, vláda díky němu může de facto ovládnout veřejnoprávní médium. „Nově by šéfa této veřejnoprávní instituce, která se má přeměnit na Slovenskou televizi a rozhlas, nevolil parlament, ale sedmičlenná rada. Do ní by čtyři členy vybral parlament a další tři ministerstva kultury a financí,“ píše například server Trend.sk. Ministerstvo kultury navíc počítá se založením programové rady, která by měla „posuzovat a kontrolovat program RTVS z hlediska dodržování charakteru vysílání“.

Než Róbert Švec odstoupil od kandidatury tak prohlásil, že by „hlava státu měla šéfovat vládě, čímž by se ustálily i konflikty mezi ústavními činiteli.“ Prezident by tak podle něj měl větší dosah na sociální politiku. Obecně se kandidáti shodli, že úloha slovenského prezidenta tkví v tom, že má sjednocovat lidi.