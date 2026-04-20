Slováci v referendu rozhodnou o Ficově rentě. Volební období se řešit nebude

Libor Novák

20. dubna 2026 16:19

Robert Fico
Slovenský prezident Peter Pellegrini oficiálně vyhlásil konání celostátního referenda na 4. července. Občané se v něm budou vyjadřovat ke dvěma otázkám, které se týkají zrušení doživotní renty pro ústavní činitele a obnovy Úřadu speciální prokuratury spolu s Národní kriminální agenturou. Iniciátorem petiční akce, která předcházela vyhlášení tohoto hlasování, byla mimoparlamentní strana Demokrati.

Voliči budou odpovídat na otázku, zda souhlasí se zrušením doživotní renty pro ústavní činitele, například pro Roberta Fica, jak je definována v zákoně o platových poměrech. Druhá otázka se zaměřuje na to, zda voliči souhlasí s obnovením Úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury. Tyto dva body budou tvořit obsah hlasovacího lístku.

Původně navrhovaná třetí otázka se týkala zkrácení volebního období Národní rady SR. Iniciátoři chtěli, aby parlament přijal usnesení o zkrácení svého mandátu a vypsání předčasných voleb do 180 dnů. Hlava státu však rozhodla, že tato otázka nebude součástí referenda, protože je v přímém rozporu s ústavou.

Prezident vysvětlil, že jeho úlohou je důkladně prověřit petiční archy a zjistit, zda splňují zákonné náležitosti a ústavní požadavky. Kancelář prezidenta SR zkontrolovala celkem 384 512 podpisů. Z tohoto počtu bylo 363 799 vyhodnoceno jako platných a 20 713 jako neplatných, čímž byla splněna podmínka pro vyhlášení plebiscitu.

Právní tým prezidenta vyhodnotil otázku ohledně zkrácení volebního období jako neústavní. Pellegrini připomněl, že podle aktuálního znění ústavy je možné zkrátit volební období pouze prostřednictvím usnesení parlamentu. Jiný okamžitý způsob, jak ukončit probíhající mandát Národní rady, právní řád Slovenska v současnosti nezná.

Hlava státu se v rozhodování opřela také o nález Ústavního soudu SR ze 7. července 2021. Ten tehdy na podnět bývalé prezidentky Zuzany Čaputové jednoznačně rozhodl, že referendem nelze zkrátit probíhající volební období parlamentu. Vzhledem k těmto verdiktům nepovažoval prezident za nutné se s touto otázkou znovu obracet na soud.

Postoj prezidenta k vyloučení třetí otázky je podle jeho slov čistě odborný a není ovlivněn žádnými politickými vlivy. Stejný názor zastávají i mnozí další ústavní právníci, které hlava státu konzultovala. Prezident zdůraznil, že postupuje striktně v souladu s platnými právními normami.

Pellegrini dodal, že pokud by v budoucnu došlo ke změně ústavy tak, aby občané mohli o zkrácení volebního období rozhodovat v referendu, takovou změnu by plně respektoval. Podle jeho občanského přesvědčení by měl lid mít možnost vzít moc politikům, pokud ji svěřil. Nicméně bez změny ústavy je taková realizace dnes nemožná.

U zbývajících dvou otázek prezident neviděl žádné právní pochybnosti a vyhlásil referendum v tomto rozsahu. Upozornil však, že otázka obnovy Úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury není přímo vykonatelná. Její výsledek by vytvořil spíše obecnou právní normu a záviselo by na svobodném rozhodnutí poslanců, zda ji uvedou do praxe.

Termín 4. července zvolil prezident s ohledem na lhůty pro hlasování poštou. Zákon vyžaduje, aby se zájemci přihlásili nejpozději 52 dní před konáním referenda. Stanovený termín poskytuje občanům na registraci 23 dní, což je dostatečný prostor, na rozdíl od kratší lhůty, která by vznikla při dřívějším termínu.

Pro platnost referenda ústava stanovuje jasné podmínky. K urnám musí přijít nadpoloviční většina všech oprávněných voličů. Zároveň musí být rozhodnutí přijato nadpoloviční většinou hlasujících účastníků, aby se referendum stalo právně závazným.

Historie všeobecných hlasování na Slovensku od roku 1993 je bohatá, ale z hlediska platnosti spíše problematická. Dosud se konalo devět referend, z nichž úspěšné a platné bylo pouze jedno. První pokus se uskutečnil 22. října 1994 a týkal se prokazování finančních prostředků při privatizaci, avšak skončil jako neplatný kvůli nízké účasti 19,96 procenta.

Druhé referendum v květnu 1997 o vstupu do NATO a přímé volbě prezidenta bylo zmařené po sporu o přílohu hlasovacího lístku. Následné referendum v roce 1998 o zákazu privatizace strategických podniků bylo rovněž neplatné, protože se zúčastnilo pouze 44,06 procenta voličů.

V roce 2000 se konalo referendum o předčasných volbách, které skončilo neúspěchem při účasti 20,03 procenta. Výjimkou se stalo referendum z května 2003 o vstupu do Evropské unie. S účastí 52,15 procenta se stalo jediným platným referendem v historii SR, přičemž za členství se vyslovilo 92,46 procenta hlasujících.

V dalších letech se neplatnými stala referenda v letech 2004 o zkrácení volebního období, 2010 o omezení poslanecké imunity a dalších otázkách, 2015 o rodině a naposledy 2023 o změně ústavy umožňující zkrácení volebního období. Všechna tato hlasování trpěla nízkou volební účastí pod hranicí potřebných padesáti procent.

Magyar dal prezidentovi Maďarska a předsedovi Ústavního soudu lhůtu na rezignaci

Péter Magyar

Magyar dal prezidentovi Maďarska a předsedovi Ústavního soudu lhůtu na rezignaci

Péter Magyar, předseda strany Tisza, po zasedání své parlamentní frakce oficiálně oznámil jména budoucích členů své vlády. Celkem představil sedm kandidátů na ministerské posty, přičemž celkový počet ministerstev v budoucí vládní struktuře by měl dosáhnout šestnácti. Tento krok vnímá jako nezbytný základ pro zahájení práce nového kabinetu, který má vzejít z výsledků voleb.

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka

„Nepřípustné.“ Macinka si kvůli výhrůžkám předvolal ruského velvyslance

Ministr zahraničních věcí a místopředseda vlády Petr Macinka si nechal předvolat ruského velvyslance Alexandra Zmejevského. Důvodem tohoto diplomatického kroku byly nedávné výroky ruského ministerstva obrany a následný komentář místopředsedy Rady bezpečnosti Dmitrije Medveděva. Ti totiž označili vybrané české společnosti za možné terče ruských útoků.

Čerpací stanice

Ministerstvo zveřejnilo nové cenové stropy pro pohonné hmoty na úterý

Ministerstvo financí zveřejnilo nové cenové stropy pro pohonné hmoty platné od úterý. Maximální cena benzinu byla stanovena na 40,64 koruny za litr, zatímco nafta nesmí překročit 40,86 koruny za litr. Oproti předchozímu období, kdy stropy činily 41,33 koruny u benzinu a 43,13 koruny u nafty, jde o snížení. U benzinu je pokles mírný, zatímco u nafty došlo k výraznějšímu zlevnění o 2,27 koruny za litr.

Péter Magyar

Magyar plánuje navázat úzkou spolupráci s Tuskem. Nechá si poradit, jak obnovit vztahy s EU

Nově zvolený maďarský premiér Péter Magyar plánuje navázat úzkou spolupráci s polským předsedou vlády Donaldem Tuskem. Cílem tohoto partnerství je využít polských zkušeností s obnovou vztahů s Evropskou unií po letech vlády, která byla označována za neliberální. Oba politici, kteří se řadí ke středopravicovému a proevropskému proudu, stojí před podobným úkolem, jímž je náprava právního státu a fungování státních institucí po období demokratického úpadku a četných konfliktů s Bruselem.

Barma, ilustrační foto

Myanmar zakázal distribuci menstruačních potřeby. Na černém trhu stojí víc než minimální mzda

Vojenský režim v Myanmaru rozšiřuje plošný zákaz distribuce menstruačních potřeb. Podle místních aktivistů armáda tvrdí, že odpůrci režimu využívají tyto produkty pro účely první pomoci nebo jako výstelku do obuvi, aby absorbovaly pot a krev. Země se nachází v občanské válce od roku 2021, kdy armáda svrhla demokratickou vládu a zahájila násilné represe vůči disidentům.

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

Timmy je volný. Velryba uvízlá v Německu se dostala na svobodu

Plejtvák dlouhoploutvý, kterému veřejnost začala přezdívat Timmy, je opět volný. Poté, co před několika týdny opětovně uvízl, se v pondělí ráno podařilo tomuto mořskému savci znovu vyrazit na cestu. Jeho osud poutá v Německu značnou pozornost, přičemž některé televizní stanice dokonce zřídily nepřetržité videopřenosy, aby sledovaly jeho strastiplnou cestu zálivem Wismar v Baltském moři, kde se zvíře poprvé objevilo koncem března.

Evropská unie

Prokáže věk, umožní elektronický podpis. Do roku 2030 bude moci mít digitální identitu každý, plánuje EU

Evropská komise usiluje o to, aby do roku 2030 disponovali všichni občané a rezidenti členských států Evropské unie digitální identitou známou jako EUDI wallet. Tento nástroj má sloužit jako bezpečný digitální prostředek pro prokazování totožnosti při cestování, práci, využívání veřejných služeb, provádění plateb či podepisování dokumentů napříč celou unií.

Íránská delegace v Pákistánu

Írán dal Trumpovi košem. Odmítnul další jednání s USA

Teherán v současnosti neplánuje účast na nových jednáních se Spojenými státy. Íránská státní média o tomto rozhodnutí informovala v neděli večer. K odmítnutí dialogu došlo krátce poté, co íránská armáda obvinila USA z porušení křehkého příměří. Situace se vyostřila jen několik hodin poté, co Donald Trump oznámil vyslání vyjednavačů do Pákistánu.

Ropná rafinerie

Ceny ropy po uzavření Hormuzského průlivu opět strmě rostou

Světové ceny ropy v pondělí ráno zamířily vzhůru poté, co prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy zachytily a zajistily nákladní loď plující pod íránskou vlajkou. Reakce trhů byla okamžitá. Termínované kontrakty na ropu Brent vzrostly o 4,74 procenta na 94,66 dolaru za barel. Cena lehké americké ropy West Texas Intermediate se zvýšila o 5,6 procenta na 88,55 dolaru.

USS Lassen

Příměří se hroutí. USA zadržely íránský tanker, Teherán poslal na americká vojenská plavidla drony

Americké námořnictvo se zmocnilo íránské nákladní lodi M/V Touska, která se pokusila proplout americkou blokádou íránských přístavů. Během operace v Ománském zálivu zahájily americké síly palbu a poškodily strojovnu plavidla. Incident eskaloval po šesti hodinách, kdy loď nereagovala na opakovaná varování. Americké velitelství CENTCOM potvrdilo, že následně námořní pěchota na palubu vstoupila.

Markéta Vondroušová

Tenistce Vondroušové hrozí velký problém. Může dostat až čtyřletý trest

Nedávno se představila v rámci kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové proti Švýcarkám a jednalo se o jeden z mála jejích startů v tomto roce, protože se v předešlé době trápila se zraněním ramene. Už to tak tovypadalo, že vítězka Wimbledonu z roku 2023 Markéta Vondroušová se pomalu začne vracet do pravidelného zápasového kolotoče, jenže nyní přišla nečekaná rána. České reprezentantce hrozí až čtyři roky zákazu činnosti poté, co vyšlo najevo, že loni v prosinci neodevzdala dopingový vzorek komisařce tak, jak podle pravidel měla.

Daně, ilustrační fotografie.

Daňová přiznání už jsou přijímána jen elektronicky. Čas máte do začátku května

Už ve středu 1. dubna 2026 uplynula základní lhůta pro podání přiznání k daním z příjmů. Nyní je možné podat daňové přiznání už jen elektronicky. Finanční správa zatím eviduje přes 1,6 milionu daňových přiznání. Podíl elektronických podání dosáhl více než 62 %, což potvrzuje pokračující trend digitalizace v oblasti správy daní. 

S diskařem Bugárem se loučili Šebrle, Kratochvílová či Fibingerová

Sportovci i další lidé si v pátek nenechali ujít možnost se naposledy rozloučit s legendárním diskařem Imrichem Bugárem. Slovenský rodák zemřel minulý týden, bylo mu 70 let. Bugár se během úspěšné kariéry stal mistrem světa a stříbrným olympijským medailistou. 

