Smrt turisty v Hurghadě: Ke žraločím útokům v Egyptě dojde téměř každý rok, předejít jim lze jen stěží

Útok žraloka, při němž ve čtvrtek zemřel v Rudém moři mladý Rus, nebyl zdaleka prvním, který se v zemi v posledních letech odehrál. V okolí Egypta se za posledních 20 let odehrálo více než 20 žraločích útoků, vyplývá ze statistik.

Podle serveru middleeasteye.net úřady dlouhodobě radí turistům, aby se zdrželi házení jídla nebo nošení parfémů do vody. Obecně také platí, že žraloci mají velmi dobře vyvinuté některé smysly a láká je krev. Lidé s otevřeným zraněním by se také měli vyvarovat vstupu do moře.

Případy napadení lidí žralokem jsou v Egyptě ale statisticky spíše výjimečné a nelze předpokládat, že by se opakovaly příliš často. V Rudém moři, u kterého leží i letovisko Hurghada, ale žije více než 40 druhů žraloků. Někteří z nich mohou způsobit i smrtelná zranění.

Profesionální potápěč a fotograf žraloků Richard Jaroněk potvrzuje, že šance na konfrontaci s nejobávanějším mořským predátorem jsou ve skutečnosti nízké. Přesto je ale strach v člověku zakotven a i poslední týden několikrát ukázal, že k takové situaci může dojít.

"Ten strach je v nás zakotven, už jen proto, že jsme suchozemci a moře nám je cizí. Neznáme ho a už vůbec se v něm neumíme chovat. Pak jsme překvapeni, že se zraníme nebo nás něco zraní," řekl webu pluska.sk.

Nepřekvapuje ho proto, že se ho desítky let lidé ptají, co mají dělat, když žraloka potkají. "Je to jako s jezevčíkem v parku. Bude na vás štěkat a vy se dáte na útěk... z jezevčíka se stane hrdina a bude vás vesele prohánět," prozradil expert.

Útoku žraloka ale dokáže předejít jen člověk, který s nimi pracuje, protože zná jejich pohyby a mimiku. "Nevýhodou žraloka vůči člověku je jeho zvědavost. On se chce s námi seznámit, ale nemá ruce a pomyslné podání si rukou je kousnutí. Ochutná nás a zjistí, že mu nechutnáme, a nechá nás," vysvětlil.

Problém je v tom, že ono kousnutí je pro lidské tělo fatální. A kolikrát může přijít i nečekaně, často totiž netušíme, že pod námi v moře žralok je. Ve chvíli, kdy ho lidé spatří, pak začnou mávat rukama a pokouší se odplavat. A to je špatně.

"Lidé by se měli ke žralokovi klidně otočit čelem a pozorovat ho. Je to velmi důležité. Přirozené instinkty žralokovi říkají, že o něm víme. Přišel o moment překvapení. Nekopeme, nevíříme vodu, nerozbuší se nám srdce, nezvýší adrenalin v krvi... zůstaneme klidní," radí expert.

V ideální případě by žralok měl odplavat, to ale nemusí vždy nastat. "Oči a žábry jsou citlivými receptory, můžete ho do nich bít, ale pokud by rada měla být odborná, nehýbejte se. Je to divná rada, já vím, ale nehýbejte se," radí expert.

Nepopírá, že představa ruky ve žraločí tlamě je děsivá, pohyb ale vše zhorší. "Pokud začnete s rukou či nohou kopat či cukat, roztrháte si svaly a maso o ostré zuby. A to je pak už velký průšvih," dodal.