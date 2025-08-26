Egyptem otřásla tragédie. Utopilo se několik dětí, událost se vyšetřuje

Nesmírná tragédie se o uplynulém víkendu stala na jedné z pláží v Egyptě. Nejméně šest dětí se utopilo při školním výletu a přes 20 dvacet dalších skončilo v péči záchranářů, uvedl magazín People.
Egyptské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že k incidentu došlo v sobotu během školního výletu na pláž Talat v Alexandrii. Na místě zasahovalo celkem 16 sanitních vozů, jejichž posádky poskytly první pomoc několika dětem. Celkem 21 dětských pacientů bylo převezeno do okolních nemocnic.
V tuto chvíli není jasné, jak přesně k tragédii došlo. Úřady v Alexandrii ale před incidentem nařídily uzavření pláže kvůli nebezpečným mořským podmínkám a zakázaly plavání.
Ministr zdravotnictví Khaled Abdel-Ghaffar řekl egyptským médiím, že situaci monitoruje. Rodinám zesnulých a zraněných dětí vyjádřil upřímnou soustrast a slíbil pomoc. Ministerstvo zároveň vyzvalo veřejnost, aby dodržovala pravidla bezpečnosti při návštěvách pláží u moře.
Podle Světové zdravotnické organizace WHO utone každoročně kolem 300 tisíc lidí. Nejčastější je taková smrt u dětí, především pak u dětí do pěti let, na které připadá necelá čtvrtina všech úmrtí.
