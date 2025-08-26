Egyptem otřásla tragédie. Utopilo se několik dětí, událost se vyšetřuje

Lucie Podzimková

26. srpna 2025 20:17

Egypt
Egypt Foto: Pixabay

Nesmírná tragédie se o uplynulém víkendu stala na jedné z pláží v Egyptě. Nejméně šest dětí se utopilo při školním výletu a přes 20 dvacet dalších skončilo v péči záchranářů, uvedl magazín People

Egyptské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že k incidentu došlo v sobotu během školního výletu na pláž Talat v Alexandrii. Na místě zasahovalo celkem 16 sanitních vozů, jejichž posádky poskytly první pomoc několika dětem. Celkem 21 dětských pacientů bylo převezeno do okolních nemocnic. 

V tuto chvíli není jasné, jak přesně k tragédii došlo. Úřady v Alexandrii ale před incidentem nařídily uzavření pláže kvůli nebezpečným mořským podmínkám a zakázaly plavání. 

Ministr zdravotnictví Khaled Abdel-Ghaffar řekl egyptským médiím, že situaci monitoruje. Rodinám zesnulých a zraněných dětí vyjádřil upřímnou soustrast a slíbil pomoc. Ministerstvo zároveň vyzvalo veřejnost, aby dodržovala pravidla bezpečnosti při návštěvách pláží u moře.

Podle Světové zdravotnické organizace WHO utone každoročně kolem 300 tisíc lidí. Nejčastější je taková smrt u dětí, především pak u dětí do pěti let, na které připadá necelá čtvrtina všech úmrtí. 

včera

Wagnerovci v Africe končí. Rusko nahrazuje žoldnéře za Afrika Corps, může je lépe kontrolovat

Související

Více souvisejících

Egypt děti Plavání

Aktuálně se děje

před 28 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

OSN

OSN po zabití desítek lidí včetně novinářů v Gaze žádá spravedlnost

Organizace spojených národů vyzývá k zavedení spravedlnosti po dvojitém izraelském úderu na nemocnici Násir v jižní Gaze. Při útoku zemřelo minimálně dvacet lidí, včetně pěti novinářů. Thameen Al-Kheetan, mluvčí Úřadu OSN pro lidská práva, prohlásil, že novináři jsou „oči a uši celého světa“ a musí být chráněni. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil útok za „tragickou nehodu“, za kterou Izrael vyjadřuje hlubokou lítost, a oznámil zahájení vyšetřování. Nicméně Al-Kheetan zdůraznil, že toto vyšetřování musí přinést hmatatelné výsledky.

před 6 hodinami

Írán

Írán je po červnové válce v hluboké krizi. Tamní režim je ale velmi pevný, rozložit ho bude těžké

Írán se potýká s nejhlubší krizí za poslední desetiletí. Série izraelsko-amerických útoků, které v červnu poškodily klíčové energetické a průmyslové cíle, spustila lavinu, jež rychle odhalila zranitelnost celé státní infrastruktury. V zemi panují extrémní teploty přesahující 50 stupňů Celsia, denní výpadky elektřiny a vody paralyzují běžný život, a státní aparát přechází do krizového režimu.

před 6 hodinami

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.

Závody ve zbrojení můžeme prohrát, přiznávají Ukrajinci. Rusko výrazně navyšuje produkci dronů

Ukrajinci tvrdí, že jsou v bezprostředním ohrožení, že by mohli prohrát závod ve zbrojení s Ruskem v oblasti dronů. Válka na Ukrajině se stává bojem vědy a techniky, který se neustále vyvíjí. Ruská armáda výrazně navýšila počty dronů, zatímco Ukrajina z důvodu nedostatku financí nebyla schopna navýšit produkci. Navíc Rusko nyní zkouší novou technologii, kterou nelze rušit.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 8 hodinami

Írán, ilustrační foto

Expert varuje před zdánlivým klidem: Írán není poražen, shání zbraně a chystá se na válku

Írán neuzavírá příměří, ale chystá se k boji. Ačkoli se Teherán může na první pohled zdát slabší než kdy dříve, ve skutečnosti jen přeskupuje své síly. Expert na Blízký východ Ahmed Charai pro server National Interest uvedl, že prezident Donald Trump to vždy chápal. Svůj pohled na věc potvrdil nedávno i nově jmenovaný tajemník Nejvyšší rady pro národní bezpečnost Ali Laridžání, když označil porážku Teheránu v konfliktu s Izraelem za „pouze pozastavenou“, nikoliv ukončenou. Vysvětlil, že Írán mění svou obrannou doktrínu, obnovuje protileteckou obranu, posiluje raketové síly a rozšiřuje radarové sítě, přičemž usiluje o získání moderních systémů od zemí, jako je Čína.

před 9 hodinami

Moldavsko

Moldavsko se rychle blíží vstupu do EU. Ukrajinu nechává za sebou, navzdory její oběti

Evropská unie zvažuje zásadní rozhodnutí, které by Moldavsku umožnilo předběhnout Ukrajinu v přístupovém procesu do EU. Otevření prvního vyjednávacího klastru by byl silným politickým signálem před klíčovými moldavskými volbami. Zároveň však nese riziko narušení dosavadní jednoty mezi Kyjevem a Kišiněvem a může v očích Ukrajiny, bojující o svou evropskou budoucnost uprostřed války, působit jako velice bolestné přehlédnutí.

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Pentagon

Trump přejmenuje Pentagon

Donald Trump naznačuje, že změní název Pentagonu na Ministerstvo války. Prohlásil, že nechce, aby armáda byla pouze v defenzivě, ale aby se chovala také ofenzivně. Trump řekl, že k návratu k dřívějšímu, agresivnějšímu názvu, který nesl Pentagon, dojde pravděpodobně během týdne.

před 11 hodinami

protesty v Izraeli, Photo by Levi Meir Clancy

Izraelci vyrazili do ulic. Demonstranti pálí pneumatiky a blokují dopravu

Izraelci se po celé zemi účastní protestů, které organizuje hlavní skupina podporující rodiny rukojmích z Gazy, jež požadují návrat zajatců domů. Demonstranti z Fóra rodin rukojmích a pohřešovaných blokují hlavní silnice, následovat mají protestní akce ve větších izraelských městech.

před 12 hodinami

před 13 hodinami

včera

Ve Francii se hroutí Bayrouova vláda

Francouzské menšinové vládě podle CNN hrozí, že v září padne. Tři hlavní opoziční strany se totiž vyjádřily, že nepodpoří hlasování o důvěře, které na 8. září vyhlásil premiér François Bayrou. Hlasování se týká jeho plánů na rozsáhlé rozpočtové škrty.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy