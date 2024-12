Spása Francie, nebo její zhouba? Marine Le Pen stojí před klíčovým rozhodnutím

Toto dilema se stala ještě naléhavější po nedávném pádu vlády premiéra Michela Barniera, ke kterému přispělo právě hlasování Národního sdružení (Rassemblement National, RN) vedeného Le Penovou. Její krok potěšil tradiční voliče krajní pravice, ale zároveň vyvolal napětí uvnitř její vlastní strany i obavy, že tím ztratí podporu středových a konzervativních voličů, kteří jsou klíčem k jejímu politickému vzestupu.

Podle některých bývalých členů strany byli představitelé RN v otázce pádu vlády hluboce rozděleni. Pro mnohé z nich je zásadní, aby se strana nevzdálila protestnímu elektorátu, který nesnáší prezidenta Macrona, ale zároveň se obávají, že příliš radikální kroky by mohly vést ke ztrátě středových voličů, kteří oceňují stabilitu.

„Le Penová potřebuje seniory, lidi, kteří mají rádi stabilitu... a ti jsou teď pravděpodobně ztraceni,“ uvedl pro Politico anonymní bývalý činitel RN.

Prezident Emmanuel Macron obvinil Le Penovou, že se spolčila s krajní levicí a vytváří „chaos“. Podle něj tím RN znovu ukazuje svou neschopnost stát se seriózní alternativou k současnému establishmentu.

Tento obrat přichází po letech, kdy se Le Penová snažila prezentovat jako politička, která opustila svou radikální minulost. Přísná disciplína uvnitř strany, nulová tolerance k rasismu a antisemitismu – to byly klíčové prvky její strategie, jak oslovit širší spektrum voličů.

Pád vlády Michela Barniera může být pro Le Penovou dvousečnou zbraní. Na jedné straně upevnila svou pozici jako hlavní anti-establishmentová síla ve francouzské politice. Na druhé straně riskuje, že tím ztratí klíčové voliče, kteří by mohli rozhodnout o jejím úspěchu v roce 2027.

Podle politologa Bruna Jeanbarta byla její volba motivována tlakem ze strany voličů RN, kteří odmítají jakoukoli spolupráci s Macronovou vládou. „Pro Le Penovou bylo důležitější udržet si jádro voličů než získat nové,“ uvedl Jeanbart.

Le Penová čelí nejen politickým, ale i právním problémům. Je obviněna z neoprávněného čerpání fondů Evropské unie, a pokud bude odsouzena, hrozí jí zákaz kandidatury do veřejných funkcí. Verdikt by měl padnout v březnu 2025, což ji staví do obtížné situace.

Někteří její kritici tvrdí, že se Le Penová snaží vyvolat institucionální krizi, která by mohla vést k předčasným prezidentským volbám. Pokud by k tomu došlo, mohla by se pokusit využít současné politické polarizace ve svůj prospěch.

I když Národní sdružení oslavovalo pád vlády jako krok správným směrem, zůstává otázkou, jak dlouho strana dokáže zůstat jednotná. Přestože Le Penová odmítá otevřeně vyzvat Macrona k rezignaci, zůstává pod tlakem, aby pokračovala v konfrontační politice.

Její další kroky, včetně toho, zda podpoří nouzový rozpočet nebo imigrační zákony, budou klíčové pro její budoucnost. Prozatím se však zdá, že Le Penová bude i nadále balancovat mezi rolí protestní političky a snahou stát se první prezidentkou Francie.