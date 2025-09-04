Le Pen se chystá kandidovat ve francouzských volbách. I přesto, že nesmí

Libor Novák

4. září 2025 12:27

Marine Le Pen na pražské konferenci protiimigračních stran (16. 12. 2017)
Marine Le Pen na pražské konferenci protiimigračních stran (16. 12. 2017) Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Francouzská krajně pravicová politička Marine Le Pen se chystá kandidovat v předčasných volbách, pokud by je vyhlásil prezident Emmanuel Macron. Le Pen, která byla letos v březnu shledána vinnou ze zpronevěry, má v současné době zákaz ucházet se o volené funkce. Proti rozsudku se ale odvolala a doufá, že soud její zákaz zruší, a ona tak bude moci kandidovat v prezidentských volbách v roce 2027.

Pokud by ovšem současná menšinová vláda premiéra Françoise Bayroua padla a vyhlásily se nové volby, Le Pen by se je pokusila stihnout. Její strana, Národní sdružení, by nenahrazovala svou vůdkyni jiným kandidátem.

Le Pen by se nejprve přihlásila k volbám, ale její kandidatura by byla s největší pravděpodobností zamítnuta. Poté by se okamžitě odvolala k nejvyššímu správnímu soudu s nadějí, že se její případ dostane až k Ústavnímu soudu.

Podle zdroje, který je obeznámen s fungováním soudu, by vynesení rozsudku trvalo nejméně šest měsíců, což by znemožnilo Le Pen kandidovat v předčasných volbách. Právníci Marine Le Pen však tvrdí, že našli precedenty pro rychlé řešení případů.

Jako příklad uvádějí případ Macronovy strany v květnu 2017, kdy se soudní rozhodnutí objevilo krátce po jeho prezidentském vítězství a před červnovými legislativními volbami. Zdroj obeznámený s fungováním Ústavního soudu ovšem tvrdí, že tyto případy nejsou srovnatelné.

Le Pen se mezitím snaží ukázat svou sílu i v Bruselu. Vyzývá k vyslovení nedůvěry předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové kvůli nejnovějším krokům směřujícím k uzavření dohody o volném obchodu s jihoamerickými zeměmi sdruženými v bloku Mercosur. Tímto způsobem se snaží dát najevo svůj nesouhlas s bruselskými politikami a upevnit svou pozici na evropské politické scéně. 

Marine Le Pen

Zdroj: Libor Novák

