Le Penová cítí šanci. Navzdory zákazu chce využít hlasování o nedůvěře vládě

Libor Novák

1. září 2025 9:48

Marine Le Pen na pražské konferenci protiimigračních stran (16. 12. 2017)
Marine Le Pen na pražské konferenci protiimigračních stran (16. 12. 2017) Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Marin Le Penová, lídryně krajně pravicového Národního sdružení, se navzdory zákazu kandidatury nevzdává. Její strana, která vede v průzkumech veřejného mínění, má hrát klíčovou roli v hlasování o nedůvěře vládě Françoise Bayroua, které se uskuteční 8. září.

Le Penová a její spojenci jsou podle webu Politico odhodláni využít prohlubující se politické krize a požadovat vypsání nových parlamentních voleb i rezignaci prezidenta Emmanuela Macrona.

Premiér Bayrou a prezident Macron vsadili na to, že Le Penová se k nim připojí, když vyhlásili hlasování o nedůvěře. Měli naději, že Le Penová nebude chtít riskovat svou pozici, jelikož jí byl zakázán výkon funkce z důvodu obvinění ze zpronevěry, a nechá Macronův tábor vypořádat se s nepopulárními rozpočtovými škrty. Tento odhad se ale ukázal jako naprosto mylný.

Le Penová rychle reagovala na oznámení o hlasování. Už hodinu po zveřejnění prohlásila, že mobilizuje své síly, aby Bayrouovu vládu svrhla. Obvinila Macrona, že osm let jeho vlády ohrožuje samotné přežití Francie. Na sociální síti X napsala, že pouze vypsání nových voleb umožní Francouzům zvolit si svůj osud, tedy znovuzrození s Národním sdružením.

Její nekompromisní postoj ukončil spekulace, že by mezi Bayrouem a Le Penovou mohla probíhat nějaká jednání. Mluvčí Národního sdružení, Laurent Jacobelli, tvrdě odmítl jakékoli pochyby o tom, jak se bude Le Penová rozhodovat. Podle něj ti, co si to myslí, nemají ponětí, co je to za člověka, a považují ji za stejně podlou jako oni sami.

Premiér Bayrou nebyl schopen přesvědčivě vysvětlit, proč se předem neujistil o podpoře Národního sdružení. V rozhovoru pro televizi TF1 se neobratně vymluvil na to, že opoziční lídři byli na dovolené. Le Penová mu okamžitě oponovala s tím, že ona sama o prázdninách nepracovala.

Proti vládě se okamžitě postavily i levicové strany. To znamená, že Bayrouova vláda je ohrožena a bez výrazné podpory části poslanců z jiných stran se může rozpadnout. Očekává se, že na úterní schůzce mezi Bayrouem a Le Penovou k žádné dohodě nedojde.

Národní sdružení a další strany volající po nových volbách tvrdí, že dva po sobě jdoucí středopravicoví a centrističtí politici selhali v řešení politické krize. Ta začala po Macronově neúspěšném pokusu o předčasné volby. Podle průzkumu agentury Ifop si 63 procent dotázaných přeje jít znovu k volbám, přičemž mezi voliči Národního sdružení toto číslo stoupá na 86 procent.

Nové volby by ale s velkou pravděpodobností přinesly další patovou situaci v parlamentu. Prezident Macron má nyní jen málo dobrých možností, jak nahradit Bayroua, i když se spekuluje o ministru ozbrojených sil Sébastienu Lecornuovi. Zda Macron skutečně vypíše nové volby, je velkou neznámou. Jeho poslední překvapivý krok v tomto směru vedl k současné krizi.

Prezident Národního sdružení Jordan Bardella vyzval Macrona k rezignaci. Tato výzva je podle všeho schválena Le Penovou, která má stále velký vliv na strategii strany. Le Penová podle neoficiálních informací zvažuje možnost, že by se v případě vítězství Bardelly stala premiérkou. Mluvčí Jacobelli to však popírá a tvrdí, že se Le Penová nevzdává a bude bojovat, aby se mohla zúčastnit voleb. Právníci už prý hledají všechny možné cesty, jak zvrátit soudní zákaz, a to včetně zpochybnění ústavnosti rozhodnutí. Le Penová chce kandidovat za každou cenu.

François Bayrou

Ve Francii se hroutí Bayrouova vláda

Francouzské menšinové vládě podle CNN hrozí, že v září padne. Tři hlavní opoziční strany se totiž vyjádřily, že nepodpoří hlasování o důvěře, které na 8. září vyhlásil premiér François Bayrou. Hlasování se týká jeho plánů na rozsáhlé rozpočtové škrty.

Francie Marine Le Pen

