Le Penová cítí šanci. Navzdory zákazu chce využít hlasování o nedůvěře vládě

Marin Le Penová, lídryně krajně pravicového Národního sdružení, se navzdory zákazu kandidatury nevzdává. Její strana, která vede v průzkumech veřejného mínění, má hrát klíčovou roli v hlasování o nedůvěře vládě Françoise Bayroua, které se uskuteční 8. září.
Le Penová a její spojenci jsou podle webu Politico odhodláni využít prohlubující se politické krize a požadovat vypsání nových parlamentních voleb i rezignaci prezidenta Emmanuela Macrona.
Premiér Bayrou a prezident Macron vsadili na to, že Le Penová se k nim připojí, když vyhlásili hlasování o nedůvěře. Měli naději, že Le Penová nebude chtít riskovat svou pozici, jelikož jí byl zakázán výkon funkce z důvodu obvinění ze zpronevěry, a nechá Macronův tábor vypořádat se s nepopulárními rozpočtovými škrty. Tento odhad se ale ukázal jako naprosto mylný.
Le Penová rychle reagovala na oznámení o hlasování. Už hodinu po zveřejnění prohlásila, že mobilizuje své síly, aby Bayrouovu vládu svrhla. Obvinila Macrona, že osm let jeho vlády ohrožuje samotné přežití Francie. Na sociální síti X napsala, že pouze vypsání nových voleb umožní Francouzům zvolit si svůj osud, tedy znovuzrození s Národním sdružením.
Její nekompromisní postoj ukončil spekulace, že by mezi Bayrouem a Le Penovou mohla probíhat nějaká jednání. Mluvčí Národního sdružení, Laurent Jacobelli, tvrdě odmítl jakékoli pochyby o tom, jak se bude Le Penová rozhodovat. Podle něj ti, co si to myslí, nemají ponětí, co je to za člověka, a považují ji za stejně podlou jako oni sami.
Premiér Bayrou nebyl schopen přesvědčivě vysvětlit, proč se předem neujistil o podpoře Národního sdružení. V rozhovoru pro televizi TF1 se neobratně vymluvil na to, že opoziční lídři byli na dovolené. Le Penová mu okamžitě oponovala s tím, že ona sama o prázdninách nepracovala.
Proti vládě se okamžitě postavily i levicové strany. To znamená, že Bayrouova vláda je ohrožena a bez výrazné podpory části poslanců z jiných stran se může rozpadnout. Očekává se, že na úterní schůzce mezi Bayrouem a Le Penovou k žádné dohodě nedojde.
Národní sdružení a další strany volající po nových volbách tvrdí, že dva po sobě jdoucí středopravicoví a centrističtí politici selhali v řešení politické krize. Ta začala po Macronově neúspěšném pokusu o předčasné volby. Podle průzkumu agentury Ifop si 63 procent dotázaných přeje jít znovu k volbám, přičemž mezi voliči Národního sdružení toto číslo stoupá na 86 procent.
Nové volby by ale s velkou pravděpodobností přinesly další patovou situaci v parlamentu. Prezident Macron má nyní jen málo dobrých možností, jak nahradit Bayroua, i když se spekuluje o ministru ozbrojených sil Sébastienu Lecornuovi. Zda Macron skutečně vypíše nové volby, je velkou neznámou. Jeho poslední překvapivý krok v tomto směru vedl k současné krizi.
Prezident Národního sdružení Jordan Bardella vyzval Macrona k rezignaci. Tato výzva je podle všeho schválena Le Penovou, která má stále velký vliv na strategii strany. Le Penová podle neoficiálních informací zvažuje možnost, že by se v případě vítězství Bardelly stala premiérkou. Mluvčí Jacobelli to však popírá a tvrdí, že se Le Penová nevzdává a bude bojovat, aby se mohla zúčastnit voleb. Právníci už prý hledají všechny možné cesty, jak zvrátit soudní zákaz, a to včetně zpochybnění ústavnosti rozhodnutí. Le Penová chce kandidovat za každou cenu.
Související
Macronovi se pod rukama sype vláda. Má tři možnosti, jak reagovat
Ve Francii se hroutí Bayrouova vláda
Aktuálně se děje
před 23 minutami
Le Penová cítí šanci. Navzdory zákazu chce využít hlasování o nedůvěře vládě
před 1 hodinou
Afghánistán zasáhlo mohutné zemětřesení. Stovky mrtvých, přes 1500 zraněných, Tálibán žádá svět o pomoc
před 1 hodinou
USA šikanují ostatní, zá válku na Ukrajině může Západ... Ťin-pching a Putin si na summitu notovali
před 1 hodinou
ANO je měsíc před volbami stále suverénně v čele. Šanci mají i Motoristé
před 3 hodinami
Letní počasí zatím podzimu neustoupí, naznačuje předpověď
včera
Jen Meghan, bez Harryho a dětí. Nová série show pro Netflix je na světě
včera
Podezření na neuvěřitelný podvod s důchodem. Muž si měl přijít na miliony
včera
Britové zažívají historickou chvíli. Nové mince jsou poslední připomínkou jedné éry
včera
Drama se šťastným koncem. Těhotné ženě se zastavilo srdce, přežila ona i dítě
včera
Máte ještě měsíc. Lidé stále mohou poslat žádost, která se týká důchodů
včera
Padl trest za přípravu útoku na koncert Taylor Swift ve Vídni. Mladík se přiznal
včera
Policie vyloučila cizí zavinění u smrti hrdiny úspěšného dokumentu
včera
Konec UHO a odporných rozvařených tresek. Školní jídelny mohou odstartovat revoluci a zachránit zdraví dětí
včera
Americká cla si vybírají daň. Česká pošta přestala přijímat některé zásilky
včera
Rybář nevěřil svým očím. V Chorvatsku útočil žralok
včera
Piráti se chystají zahájit ostrou kampaň. Do voleb půjdou poprvé bez Bartoše jako lídra
včera
Na chatu, na Mácháč nebo do Jugošky. Takové byly dovolené za socialismu
včera
Putin se vyrovná Trumpovi. V Benátkách má premiéru film o ruském prezidentovi
včera
Nastává dílčí změna ohledně důchodů. Jednu agendu přebírá ministerstvo vnitra
včera
PŘEHLED: Nový školní rok klepe na dveře. Víme, kdy bude volno i vysvědčení
Zítra poprvé po dvouměsíčních letních prázdninách usednou školáci do lavic v novém školním roce 2025/26. Mnohé děti se nepochybně budou hned od prvního dne těšit na další volno. Počkají si do konce října, vyplývá z informací uvedených na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Zdroj: Jan Hrabě