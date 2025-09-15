Le Penová a Orbán zahájili právní bitvu s Evropskou unií

Strana Vlastenci pro Evropu, která zahrnuje politiky jako je Marine Le Pen a Viktor Orbán, zahájila právní kroky proti Evropské unii kvůli zadrženým finančním prostředkům. Strana tvrdí, že Evropský parlament zadržel miliony eur z veřejných fondů na základě údajného nesprávného vynakládání peněz. Vlastenci vnímají tyto kroky jako politicky motivovanou šikanu.
V reakci na to, že Evropský parlament a úřad dohlížející na financování stran pozastavily Vlastencům přístup k více než 4 milionům eur, se strana odvolala ke Soudnímu dvoru Evropské unie. Vlastenci označují rozhodnutí za nelegitimní a zaujaté.
Straně Vlastenci se už podařilo dosáhnout jednoho vítězství. Soudní dvůr v Lucemburku zrušil pokutu ve výši 47 tisíc eur, kterou strana dostala od úřadu APPF. Tato sankce byla uložena, protože Vlastenci údajně uvedli zavádějící informace na svých sociálních sítích, když jednoho ze svých členů označili jako člena vedení i poté, co odešel.
Soud ovšem rozhodl, že tato chyba nebyla úmyslná. Pokuta od APPF navíc byla důvodem, proč Evropský parlament na začátku roku 2024 Vlastencům zadržel 4 miliony eur z financí, které by jim pomohly ve volbách. Zrušení pokuty by mohlo straně pomoci získat část těchto peněz zpět.
Kromě toho Vlastenci podali další žalobu kvůli kampani v Česku, na kterou vynaložili 228 tisíc eur. Evropský parlament údajně rozhodl, že to nebyly oprávněné výdaje, protože kampaň byla příliš zaměřená na domácí politiku a nikoli na celoevropskou úroveň. Dále strana tvrdí, že rozhodnutí bylo zaujaté a neobjektivní, protože v rozhodujícím orgánu, tzv. Předsednictvu, neměli Vlastenci žádné zastoupení. Předsednictvo se skládá z poslanců z hlavních politických frakcí.
Vlastenci uvedli, že jejich případ byl cenzurován, když zaslali dopis Předsednictvu. V něm obhajovali svoji kampaň v Česku a srovnávali ji s podobnými kampaněmi jiných stran. Vládnoucí politici tvrdí, že s nimi nechtějí spolupracovat, zatímco Vlastenci se brání, že jsou oběťmi administrativní šikany.
Na závěr lze dodat, že Vlastenci plánují další právní bitvy, pokud jim Evropský parlament nepřidělí finanční náhradu za údajné zneužití peněz. Stranu prý zastupují velmi dobří právníci a jsou si jistí svým vítězstvím.
Související
Le Pen se chystá kandidovat ve francouzských volbách. I přesto, že nesmí
Le Penová cítí šanci. Navzdory zákazu chce využít hlasování o nedůvěře vládě
Marine Le Pen , Viktor Orbán , EU (Evropská unie)
Aktuálně se děje
před 27 minutami
Le Penová a Orbán zahájili právní bitvu s Evropskou unií
před 1 hodinou
Muž podezřelý ze zabití Charlieho Kirka s policií nekomunikuje. Podle úřadů se radikalizoval
před 2 hodinami
Dynamické počasí se během týdne stabilizuje. Nejtepleji bude o víkendu
včera
Vstřícný krok prince Harryho. Cesta bude dlouhá, konstatují experti
včera
Nechutný skandál v dorostenecké lize. Začínajícího rozhodčího tam trenér začal škrtit
včera
Pokrok nezastavíš. Důchody porostou, ale papírové oznámení už nedorazí každému
včera
V Praze hořelo v bytě. Z domu se evakuovaly desítky lidí
včera
Týden deštivého počasí. Meteorologové ozřejmili, proč v Česku tolik pršelo
včera
Fico a Orbán mají problém. Američané na ně tlačí ohledně ruských fosilních paliv
včera
České vrtulníky jsou na cestě do Polska, potvrdila Černochová
včera
SPD přestane pouštět píseň Bereniky Kohoutové. Pochybení ale odmítá
včera
Další sabotáž mírové dohody. Netanjahu čelí kritice od rodin rukojmích
včera
Drama v Praze. Policie zajistila dva muže, roli sehrál alkohol
včera
ANO před Spolu a SPD, ukazuje průzkum. Piráti míří před Starosty a nezávislé
včera
V Česku se zřejmě vyskytlo tornádo. Na Hodonínsku, kde mohlo vyvolat nepříjemné vzpomínky
včera
Polsko o dronech nechce jednat, je to provokace, stěžuje si Moskva
včera
Zelenskyj na straně Trumpa. Snižte spotřebu ruské ropy, vyzývá spojence
včera
Adam Hanka: Selhání tradičních stran nám otevřelo cestu. Voličům už marketing nestačí, říká šéf Voltu
včera
Polskem zněly sirény. Ruské drony tentokrát zůstaly nad Ukrajinou
včera
Stopy vedou do Brna. Policie žádá o pomoc v případu výhrůžek otrávením vody
Policisté na fotografiích ukázali osoby, s nimiž chtějí mluvit v souvislosti se sobotní anonymní výhrůžkou. Podle jejího autora došlo k otrávení lahví s vodou. Po pachateli se pátrá.
Zdroj: Jan Hrabě