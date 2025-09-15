Le Penová a Orbán zahájili právní bitvu s Evropskou unií

Libor Novák

15. září 2025 9:20

Viktor Orbán
Viktor Orbán Foto: Facebook/Viktor Orban

Strana Vlastenci pro Evropu, která zahrnuje politiky jako je Marine Le Pen a Viktor Orbán, zahájila právní kroky proti Evropské unii kvůli zadrženým finančním prostředkům. Strana tvrdí, že Evropský parlament zadržel miliony eur z veřejných fondů na základě údajného nesprávného vynakládání peněz. Vlastenci vnímají tyto kroky jako politicky motivovanou šikanu.

V reakci na to, že Evropský parlament a úřad dohlížející na financování stran pozastavily Vlastencům přístup k více než 4 milionům eur, se strana odvolala ke Soudnímu dvoru Evropské unie. Vlastenci označují rozhodnutí za nelegitimní a zaujaté.

Straně Vlastenci se už podařilo dosáhnout jednoho vítězství. Soudní dvůr v Lucemburku zrušil pokutu ve výši 47 tisíc eur, kterou strana dostala od úřadu APPF. Tato sankce byla uložena, protože Vlastenci údajně uvedli zavádějící informace na svých sociálních sítích, když jednoho ze svých členů označili jako člena vedení i poté, co odešel.

Soud ovšem rozhodl, že tato chyba nebyla úmyslná. Pokuta od APPF navíc byla důvodem, proč Evropský parlament na začátku roku 2024 Vlastencům zadržel 4 miliony eur z financí, které by jim pomohly ve volbách. Zrušení pokuty by mohlo straně pomoci získat část těchto peněz zpět.

Kromě toho Vlastenci podali další žalobu kvůli kampani v Česku, na kterou vynaložili 228 tisíc eur. Evropský parlament údajně rozhodl, že to nebyly oprávněné výdaje, protože kampaň byla příliš zaměřená na domácí politiku a nikoli na celoevropskou úroveň. Dále strana tvrdí, že rozhodnutí bylo zaujaté a neobjektivní, protože v rozhodujícím orgánu, tzv. Předsednictvu, neměli Vlastenci žádné zastoupení. Předsednictvo se skládá z poslanců z hlavních politických frakcí.

Vlastenci uvedli, že jejich případ byl cenzurován, když zaslali dopis Předsednictvu. V něm obhajovali svoji kampaň v Česku a srovnávali ji s podobnými kampaněmi jiných stran. Vládnoucí politici tvrdí, že s nimi nechtějí spolupracovat, zatímco Vlastenci se brání, že jsou oběťmi administrativní šikany.

Na závěr lze dodat, že Vlastenci plánují další právní bitvy, pokud jim Evropský parlament nepřidělí finanční náhradu za údajné zneužití peněz. Stranu prý zastupují velmi dobří právníci a jsou si jistí svým vítězstvím. 

včera

Polskem zněly sirény. Ruské drony tentokrát zůstaly nad Ukrajinou

Marine Le Pen na pražské konferenci protiimigračních stran (16. 12. 2017)

Le Pen se chystá kandidovat ve francouzských volbách. I přesto, že nesmí

Francouzská krajně pravicová politička Marine Le Pen se chystá kandidovat v předčasných volbách, pokud by je vyhlásil prezident Emmanuel Macron. Le Pen, která byla letos v březnu shledána vinnou ze zpronevěry, má v současné době zákaz ucházet se o volené funkce. Proti rozsudku se ale odvolala a doufá, že soud její zákaz zruší, a ona tak bude moci kandidovat v prezidentských volbách v roce 2027.

Marine Le Pen Viktor Orbán EU (Evropská unie)

Zdroj: Jan Hrabě

