Sto let partnerství. Starmer podepisuje v Kyjevě přelomovou dohodu

Starmerova cesta je významná nejen svým symbolickým rozměrem, ale i načasováním. Spojené státy se připravují na návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, který slíbil rychlé ukončení války. To vyvolává obavy mezi ukrajinskými spojenci, že by Washington mohl omezit svou podporu a nechat Evropu, aby čelila konfliktu samostatně. Navíc v Evropě získávají na síle politické síly nakloněné Moskvě, například v Rakousku, Rumunsku a Německu.

Dohoda, kterou Starmer podepíše, zahrnuje spolupráci v oblastech vědy, technologií, zdravotnictví, zemědělství a vzdělávání. Významná část se zaměřuje na posílení bezpečnosti v regionech Černého, Baltského a Azovského moře, kde britská podpora zahrnuje i nové systémy pro sledování ukrajinského obilí ukradeného z okupovaných území a následně prodávaného na černém trhu.

Premiér Starmer prohlásil, že Putinova snaha izolovat Ukrajinu od jejích blízkých partnerů selhala a že tato dohoda posiluje vztahy obou zemí na zcela novou úroveň. Británie zároveň slíbila další vojenskou pomoc, včetně tzv. „smrtící podpory“, ačkoliv přesné detaily nebyly dosud zveřejněny.

Ukrajina mezitím zůstává otevřená možnosti jednání o míru, i když za podmínek, které zahrnují záruky dlouhodobé bezpečnosti. Západní lídři, například francouzský prezident Emmanuel Macron, navrhují dokonce nasazení evropských mírových jednotek, ačkoliv panuje značná skepse, zda má Moskva o mírová jednání skutečný zájem.

Zelenskyj zdůrazňuje, že klíčovým cílem Ukrajiny zůstává členství v NATO, které by bylo nejsilnějším odstrašujícím prvkem proti dalším ruským agresím. To však stále naráží na váhavý postoj některých západních zemí, což znamená, že bezpečnostní záruky zůstávají klíčovým bodem budoucích jednání.

„Stoletá dohoda“ je z britské strany nejen praktickým opatřením, ale také strategickým signálem jednoty a odhodlání čelit jakýmkoliv dalším výzvám. Posiluje vojenskou, ekonomickou i technologickou spolupráci s Ukrajinou a zdůrazňuje trvalý závazek k podpoře této válkou zasažené země.