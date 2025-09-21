Austrálie, Kanada a Británie uznávají palestinský stát

Austrálie, Kanada a Spojené království se rozhodly uznat palestinský stát. Spojené království tak učinilo poté, co Izrael nesplnil podmínky britského premiéra Keira Starmera, jako je například souhlas s příměřím v Pásmu Gazy. Britský premiér toto rozhodnutí oznámil v neděli s tím, že Spojené království jedná tak, aby udrželo při životě možnost míru.
Starmer zároveň dodal, že uznání palestinského státu není odměnou pro hnutí Hamás, jak tvrdí Izrael. Podle něj to naopak znamená, že Hamás v budoucnu nemůže mít žádné slovo. Premiér také prohlásil, že „nesnesitelná destrukce“ v Pásmu Gazy musí skončit.
Spojené království učinilo tento krok v době, kdy se na Izrael kvůli válce a humanitární krizi v Gaze zvyšuje mezinárodní tlak. Desítky lidí tam stále umírají. Izrael tvrdí, že uznání palestinského státu je odměnou pro terorismus, a premiér Benjamin Netanjahu v červenci prohlásil, že plánuje zablokovat vytvoření palestinského státu.
Kanada uznala palestinský stát v neděli, a to v souladu s britským rozhodnutím. Kanadský premiér Mark Carney na sociální síti X napsal, že Kanada uznává stát Palestina a nabízí partnerství, které by vytvořilo naději na mírovou budoucnost. Kanada podle něj uznává palestinský stát proto, aby podpořila ty, kteří usilují o mírové soužití, a aby „marginalizovala Hamás“.
Kanada oznámila svůj záměr uznat palestinský stát již v červenci, načež se Izrael ohradil s tím, že je to „odměna pro Hamás“. Představitelé Kanady ale takovou interpretaci odmítají. „Naše upřímné komunikační úsilí má za cíl vysvětlit, že se nejedná o konfrontační gesto vůči Izraeli,“ řekl nejmenovaný vysoký kanadský úředník pro CNN.
Premiér Mark Carney také uvedl, že se palestinská samospráva zřekla násilí, uznala Izrael a je odhodlána k dvoustátnímu řešení. Podle kanadských úředníků toto rozhodnutí udržuje možnost dvoustátního řešení při životě, a to navzdory otevřenému nesouhlasu Izraele s touto myšlenkou.
Také australský premiér Anthony Albanese a ministryně zahraničních věcí Penny Wongová oznámili, že Austrálie oficiálně uznává „nezávislý a suverénní“ stát Palestina. V jejich společném prohlášení se píše, že Austrálie tímto aktem „uznává legitimní a dlouhodobé touhy palestinského lidu po vlastním státě“.
Austrálie je součástí „koordinovaného mezinárodního úsilí, jehož cílem je vytvořit nový impuls pro dvoustátní řešení, počínaje příměřím v Gaze a propuštěním rukojmí, kteří byli zajati 7. října 2023“. Podobný krok se očekává i od Francie, která ho oznámí na Valném shromáždění OSN.
Už v červenci se proti kanadskému plánu ohradil také americký prezident Donald Trump, který naznačil, že by tento krok mohl poškodit Kanadu při obchodních jednáních se Spojenými státy.
Portugalsko dnes uvedlo, že se také chystá uznat palestinský stát, což je krok, který se očekává před nadcházejícím zasedáním Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku. Na tomto významném mezinárodním fóru má být hlavním tématem takzvané dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Jednání se tak soustředí na diplomatické řešení, zatímco na místě, v Pásmu Gazy, pokračují intenzivní boje, které mají ničivý dopad na civilní obyvatelstvo.
Související
Snaha o diplomatický zvrat: Macron chce přimět Západ, aby na Valném shromáždění OSN uznal Palestinu
Co znamená uznání Palestiny jako nezávislého státu?
palestina , Keir Starmer (labouristi) , Velká Británie , Austrálie , Kanada
Aktuálně se děje
před 42 minutami
Austrálie, Kanada a Británie uznávají palestinský stát
před 1 hodinou
Snaha o diplomatický zvrat: Macron chce přimět Západ, aby na Valném shromáždění OSN uznal Palestinu
před 3 hodinami
Atentát na Kirka rozjel v USA zátahy proti svobodě slova, varují experti
před 4 hodinami
The Guardian: NATO by mohlo sestřelovalo ruské letouny ve svém vzdušném prostoru, navrhuje Pavel
před 5 hodinami
Jak Kreml zasahuje do voleb cizích států? BBC odhalila tajnou síť ruské propagandy
před 6 hodinami
Co znamená uznání Palestiny jako nezávislého státu?
před 8 hodinami
Velká Británie a Portugalsko se chystají uznat palestinský stát
před 9 hodinami
Podzimní počasí je tady. Příští týden teploty citelně klesnou
včera
Tisíce demonstrantů v Haagu protestovaly proti migraci. Policie je rozehnala slzným plynem
včera
Příliš velká na to, aby prohrál. Stubb prozradil, proč Putin nechce ukončit válku
včera
SPD vystavilo svou identitu na vodě. Varuje před neexistujícími migranty i těmi, kteří Česku pomáhají odvrátit krizi
včera
Vyhrocený výroční zápas. Sportovní ředitel Hradce napadl sparťanského gólmana, Priske navštívil rozhodčí
včera
Pelta zná nástupní den do vězení. Mezitím měl být hospitalizován na JIP
včera
Americká armáda zaútočila v mezinárodních vodách na loď s drogami
včera
Pentagon novinářům omezí přístupy. Nechce, aby publikovali všechno
včera
Jako žába ve vroucí vodě. Rusko letos už pětkrát narušilo estonský vzdušný prostor
včera
Zelenskyj neskrývá frustraci: Spojenci ztrácejí čas, je třeba jednat
včera
Evropská letiště zasáhl rozsáhlý kyberútok
včera
Druhá aktivace článku 4 NATO za měsíc. V čem se liší od článku 5?
včera
Polsko uvedlo protileteckou obranu do stavu pohotovosti. Zelenskyj se sejde s Trumpem
Polsko a jeho spojenci nasadili letadla, aby zajistili bezpečnost polského vzdušného prostoru. Reagovali tak na rozsáhlé ruské nálety, které v sobotu cílily na západní Ukrajinu, blízko polských hranic.
Zdroj: Libor Novák