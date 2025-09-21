Austrálie, Kanada a Británie uznávají palestinský stát

Libor Novák

21. září 2025 15:50

Keir Starmer (labouristi)
Keir Starmer (labouristi) Foto: president.gov.ua

Austrálie, Kanada a Spojené království se rozhodly uznat palestinský stát. Spojené království tak učinilo poté, co Izrael nesplnil podmínky britského premiéra Keira Starmera, jako je například souhlas s příměřím v Pásmu Gazy. Britský premiér toto rozhodnutí oznámil v neděli s tím, že Spojené království jedná tak, aby udrželo při životě možnost míru.

Starmer zároveň dodal, že uznání palestinského státu není odměnou pro hnutí Hamás, jak tvrdí Izrael. Podle něj to naopak znamená, že Hamás v budoucnu nemůže mít žádné slovo. Premiér také prohlásil, že „nesnesitelná destrukce“ v Pásmu Gazy musí skončit.

Spojené království učinilo tento krok v době, kdy se na Izrael kvůli válce a humanitární krizi v Gaze zvyšuje mezinárodní tlak. Desítky lidí tam stále umírají. Izrael tvrdí, že uznání palestinského státu je odměnou pro terorismus, a premiér Benjamin Netanjahu v červenci prohlásil, že plánuje zablokovat vytvoření palestinského státu.

Kanada uznala palestinský stát v neděli, a to v souladu s britským rozhodnutím. Kanadský premiér Mark Carney na sociální síti X napsal, že Kanada uznává stát Palestina a nabízí partnerství, které by vytvořilo naději na mírovou budoucnost. Kanada podle něj uznává palestinský stát proto, aby podpořila ty, kteří usilují o mírové soužití, a aby „marginalizovala Hamás“.

Kanada oznámila svůj záměr uznat palestinský stát již v červenci, načež se Izrael ohradil s tím, že je to „odměna pro Hamás“. Představitelé Kanady ale takovou interpretaci odmítají. „Naše upřímné komunikační úsilí má za cíl vysvětlit, že se nejedná o konfrontační gesto vůči Izraeli,“ řekl nejmenovaný vysoký kanadský úředník pro CNN.

Premiér Mark Carney také uvedl, že se palestinská samospráva zřekla násilí, uznala Izrael a je odhodlána k dvoustátnímu řešení. Podle kanadských úředníků toto rozhodnutí udržuje možnost dvoustátního řešení při životě, a to navzdory otevřenému nesouhlasu Izraele s touto myšlenkou.

Také australský premiér Anthony Albanese a ministryně zahraničních věcí Penny Wongová oznámili, že Austrálie oficiálně uznává „nezávislý a suverénní“ stát Palestina. V jejich společném prohlášení se píše, že Austrálie tímto aktem „uznává legitimní a dlouhodobé touhy palestinského lidu po vlastním státě“.

Austrálie je součástí „koordinovaného mezinárodního úsilí, jehož cílem je vytvořit nový impuls pro dvoustátní řešení, počínaje příměřím v Gaze a propuštěním rukojmí, kteří byli zajati 7. října 2023“. Podobný krok se očekává i od Francie, která ho oznámí na Valném shromáždění OSN.

Už v červenci se proti kanadskému plánu ohradil také americký prezident Donald Trump, který naznačil, že by tento krok mohl poškodit Kanadu při obchodních jednáních se Spojenými státy.

Portugalsko dnes uvedlo, že se také chystá uznat palestinský stát, což je krok, který se očekává před nadcházejícím zasedáním Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku. Na tomto významném mezinárodním fóru má být hlavním tématem takzvané dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Jednání se tak soustředí na diplomatické řešení, zatímco na místě, v Pásmu Gazy, pokračují intenzivní boje, které mají ničivý dopad na civilní obyvatelstvo. 

před 6 hodinami

Co znamená uznání Palestiny jako nezávislého státu?

Zdroj: Libor Novák

