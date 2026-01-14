Strach v Arktidě: Gróňané se děsí budoucnosti pod nadvládou Donalda Trumpa

V grónském hlavním městě Nuuk je sníh stejně všudypřítomný jako písek na Sahaře. Zatímco se místní obyvatelé halí do teplých vrstev, aby čelili mrazivému arktickému větru, v ulicích se nemluví o ničem jiném než o nové politické bouři. Požadavek amerického prezidenta Donalda Trumpa na převzetí Grónska – ať už „po dobrém, nebo po zlém“ – vyvolal v této samosprávné součásti Dánska vlnu odporu a hlubokých obav.
Středoškolská učitelka Simone Bagai vyjádřila pocity mnoha svých spoluobčanů, když upozornila na prezidentův naprostý nedostatek pochopení pro ústavní práva a morální integritu grónského lidu. Podle ní Grónsko nepatří Dánsku, aby ho mohlo někomu darovat nebo prodat; patří výhradně lidem, kteří na něm žijí. Frustrace místních pramení především z pocitu, že jejich zdvořilý, ale jasný nesouhlas Washington naprosto ignoruje. Trumpova rétorika tak v arktických mrazech působí jako agresivní zásah do jejich suverenity.
Městský inženýr Ludvig Petersen sdílí obavy z toho, co by americká nadvláda přinesla v praktickém životě. Děsí ho zejména představa privatizace zdravotnictví a školství, na kterou nejsou Gróňané zvyklí. Petersen se domnívá, že Trump svůj plán nakonec prosadí silou, ačkoliv mu jeho logika uniká. Pokud jde Američanům o strategickou polohu, mají již nyní právo využívat své vojenské základny na ostrově. Nechápe tedy, proč by Spojené státy měly usilovat o kompletní převzetí území.
Pro domorodé Inuity, kteří tvoří drtivou většinu populace, je Trumpův nátlak další ranou po již tak těžkých zkouškách způsobených klimatickou krizí. Mnozí lovci a rybáři museli kvůli tání ledu opustit své tradice a přestěhovat se do měst. Jeden z místních taxikářů, který dříve choval desítky psů pro saně, dnes mluví o americkém prezidentovi s despektem. Pro něj i pro ostatní je Trumpův postoj projevem arogance, která nerespektuje hluboké sepětí místních obyvatel s přírodou a jejich kulturní identitu.
Majitelka oděvní firmy Mia Chemnitz vidí v současné situaci bolestný nesoulad v tom, jak se o Grónsku mluví v zahraničí. Zatímco ona vnímá ostrov jako svůj domov, společnost a rodinu, svět v něm vidí pouze mapu bohatou na přírodní zdroje. Jako členka mírumilovného národa bez vlastní armády se obává, že by Grónsko nemělo šanci americké vojenské síle odolat. Ironií podle ní zůstává, že Trumpovo chování Gróňany od Ameriky spíše odrazuje, místo aby je přitahovalo jako potenciální partnery.
Gróňané, z nichž drtivá většina touží po úplné nezávislosti na Dánsku, se nyní cítí v pasti mezi dvěma velmocemi. Bojí se, za jakou cenu by je evropští spojenci a NATO podpořili, pokud by se tlak USA stupňoval. Pocit, že jsou pro světové hráče pouze figurkou na strategické šachovnici, v nich vyvolává hlubokou nejistotu. Trumpova hrozba tak v Nuuku pálí víc než samotný polární mráz a místní se právem ptají, zda jejich kultura a zvyky mají v očích supervelmoci vůbec nějakou váhu.
Související
Grónsko brání dvě psí spřežení, vysmívá se Trump. Pořádně se plete
Česko je připraveno přispět do dialogu ohledně Grónska, řekl Macinka
grónsko , Donald Trump , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 20 minutami
Počasí přispěchá s další ledovkou. Nebezpečí pomine zítra
před 57 minutami
Strach v Arktidě: Gróňané se děsí budoucnosti pod nadvládou Donalda Trumpa
před 1 hodinou
Dál protestujte, pomoc je na cestě, vzkázal Trump demonstrujícím Íráncům
před 2 hodinami
Bez proudu, vody a tepla v -19. Život v Kyjevě se stává nesnesitelným
před 3 hodinami
Sněmovna v obležení řečníků: Babišova vláda čeká na verdikt o důvěře, počká si na něj hodiny
před 3 hodinami
Islámská republika v krizi: Režim umírá pomalu, ale ke konci má ještě daleko
před 4 hodinami
Rozpad celého státu nebo zhroucení do občanské války. Expert popsal, co se může dál dít v Íránu
před 4 hodinami
2400 mrtvých v Íránu. Teherán dnes plánuje popravovat demonstranty, Trump hrozí tvrdou odplatou
před 6 hodinami
Předpověď počasí na víkend. Mrznout má hlavně v noci, teplejší bude sobota
včera
Britská královna Camilla poprvé popsala napadení ve vlaku
včera
Babišova vláda určila nové zmocněnce. Turek se musí spokojit s dočasným řešením
včera
Augusta po dalším úspěchu na juniorském MS potvrdil konec u dvacítky
včera
Tragédie v rakouských Alpách. Český chlapec spustil lavinu, zraněním podlehl
včera
"Protestujte, pomoc je na cestě." Trump poslal zajímavý vzkaz do Íránu
včera
Výhled meteorologů až do února. Počasí se má vrátit k zimnímu normálu
včera
Žádný internet, žádné hovory. Íránská vláda vypilovala okamžitý informační blackout celého státu k dokonalosti
včera
Hlasování o důvěře: Česko se zaměří na protidronovou obranu. Euro nepřijmeme, prohlásila vláda
včera
Trump sliboval ochranu íránských demonstrantů. Ani my nevíme, co teď udělá, přiznává Bílý dům
včera
Jihokorejská prokuratura požaduje pro bývalého prezidenta Sok-jola trest smrti
včera
Íránci mluví o novodobém pádu Berlínské zdi. Mrtvých mohou být až 2000
V Íránu dochází k událostem, které mnozí pozorovatelé i samotní Íránci označují za „moment pádu Berlínské zdi“. Podle nejnovějších zpráv, které se i přes přísnou cenzuru a rozsáhlý výpadek internetu dostávají do světa, čelí země bezprecedentnímu krveprolití. Korespondent BBC Persian Jiyar Gol a zdroje agentury Reuters naznačují, že počet obětí tvrdého zásahu bezpečnostních složek proti demonstrantům může dosahovat až dvou tisíc.
Zdroj: Libor Novák