Stříleli jsme do civilistů a používali je jako štíty, přiznali izraelští vojáci

Libor Novák

10. listopadu 2025 10:05

Izraelská armáda
Izraelská armáda Foto: Israel Defense Forces

Izraelští vojáci Izraelských obranných sil (IDF) popsali ve svědectví pro nový televizní dokument „Breaking Ranks: Inside Israel’s War“ volné poměry a rozpad právních a etických norem v Pásmu Gazy. Podle jejich výpovědí je zabíjení civilistů často ponecháno na libovůli jednotlivých důstojníků. Dokument má být odvysílán ve Spojeném království.

Vojáci, z nichž někteří promluvili anonymně a jiní veřejně, potvrdili, že oficiální kodex chování vůči civilistům se rozplynul. Velitel tankové jednotky Daniel v dokumentu uvádí, že pokud chce voják střílet bez omezení, má k tomu příležitost. Dále potvrdili rutinní používání palestinských civilistů jako lidských štítů, což je v rozporu s oficiálním popíráním ze strany IDF.

 Kapitán obrněného sboru Yotam Vilk uvedl, že oficiální pravidlo IDF pro zahájení palby – „prostředky, záměr a schopnost způsobit újmu“ – se v Gaze vůbec nepoužívá. Podle něj se střílí jen na základě „podezření z chůze tam, kde to není povoleno“, nebo na muže ve věku 20 až 40 let. Další voják, Eli, řekl, že o životě a smrti nerozhodují procedury, ale svědomí velitele na místě.

Eli také popsal, jak se označení civilisty za nepřítele stává zcela svévolným. Jestliže jde někdo moc rychle, je podezřelý; jestliže jde moc pomalu, je podezřelý, že něco chystá. Uvedl příklad, kdy vyšší důstojník nařídil tanku zničit budovu v bezpečné zóně, protože usoudil, že muž věšící prádlo na střeše je pozorovatel, i když u sebe neměl dalekohled ani zbraň. Výsledkem střelby tanku bylo mnoho mrtvých a zraněných civilistů.

Vojáci potvrdili také zprávy o tom, že izraelské jednotky zahájily palbu bez provokace na civilisty spěchající k místům, kde se rozdávala humanitární pomoc. Jeden z dodavatelů, který pracoval na distribučním místě Gaza Humanitarian Foundation (GHF), popsal, jak viděl, že dva vojáci zastřelili dva mladé muže, kteří utíkali. Podle údajů OSN bylo v blízkosti distribučních center GHF zabito nejméně 944 palestinských civilistů při hledání pomoci.

Někteří vojáci přiznali, že na ně měla vliv rétorika izraelských politiků a náboženských vůdců, která naznačuje, že po útoku Hamásu ze 7. října 2023 je každý Palestinec legitimním cílem. Například major Neta Caspin uvedl, že mu brigádní rabín vysvětloval, že „se musíme mstít na všech, včetně civilistů“. I velitel tankové jednotky Daniel potvrdil, že rétorika o tom, že v Gaze neexistuje nevinný, prosákla do armádních řad.

Dokument také předkládá důkazy, že takové pohledy propagovali někteří rabíni v armádních řadách. Extremistický židovský klerik, rabín Avraham Zarbiv, který sloužil v Gaze, prohlašuje, že „všechno tam je jedna velká teroristická infrastruktura“. Zarbiv navíc tvrdí, že osobně stál u zrodu taktiky masivní demolice palestinských čtvrtí pomocí obrněných buldozerů, kterou prý IDF následně převzala.

Svědectví také potvrzují používání civilistů jako lidských štítů, neoficiálně známé jako „komáří protokol“ (mosquito protocol). Velitel Daniel popsal, jak je civilista poslán do tunelu s iPhonem ve vestě, aby zmapoval tunel. IDF ve svém písemném prohlášení uvedla, že je i nadále oddána právnímu řádu a etickým závazkům, a popřela, že by zakazovala používat civilisty jako lidské štíty. Zároveň uvedla, že probíhají vyšetřování podezření zahrnujících Palestince v souvislosti s vojenskými misemi.

Dokument poukazuje i na duševní zátěž některých vojáků. Daniel v závěru říká: „Mám pocit, že mi zničili veškerou hrdost na to, že jsem Izraelec – že jsem důstojník IDF. Zbyla jen ostuda.“

7. listopadu 2025 9:24

Katar si objednal informace o dítěti zaměstnankyně ICC, která obvinila prokurátora ze zneužívání

Související

Válka v Izraeli Analýza

Příměří v Gaze jako nadlidský úkol. Pomoct mohou mezinárodní síly, shodu se ale najít nedaří

Příměří mezi Izraelem a Hamásem, uzavřené v říjnu pod patronátem amerického prezidenta Donalda Trumpa, mělo být zlomem po dvou letech války. Zatím však zůstává jen křehkým příměřím – formálně platným, ale fakticky porušovaným. Trumpův dvacetibodový plán pro Gazu slibuje obnovu a vznik poloautonomního území pod mezinárodním dohledem, včetně rozmístění mnohonárodních stabilizačních sil. Ty by měly zajistit hranice, odzbrojit Hamás a chránit humanitární pomoc. V praxi však plán naráží na nedůvěru, spory o mandát a politickou neochotu klíčových států.
Válka v Izraeli

Hamás zůstane Hamásem – posílí a znovu udeří. Příměří v Gaze trvá, je ale nesmírně křehké

Příměří mezi Izraelem a hnutím Hamás zůstává křehké a proměnlivé. Obě strany ho opakovaně porušují. Hamás pokračuje v útocích proti izraelským jednotkám, zatímco Izrael odpovídá tvrdými nálety a demolicemi zejména v Chán Júnisu. Napětí se přelévá i do Libanonu a na Západní břeh, kde roste počet incidentů. Spojené státy se snaží udržet dohodu při životě, ale klid zbraní se v Gaze stává jen přechodným stavem mezi dvěma koly násilí.

Více souvisejících

Izraelská armáda Izrael

